IRCTC Website Shut Down: भारतीय रेलवे का ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म 'इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन' (IRCTC) ठप हो गई है. इसके कारण रेलवे यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इसके ठप होने की वजह से यात्री रेल टिकटों की बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं. ये साइट ऐसे समय में ठप हुई है जब बड़ी संख्या में यात्री तत्काल टिकट की बुकिंग करते हैं. ये साइट कब सही तरीके से वापस काम करना शुरू करेगी इसको लेकर अभी IRCTC की ओर से कुछ कहा नहीं गया है. साइट के डॉउन होने के बाद यात्री सोशल मीडिया मंचों पर अपनी नाराजगी दर्ज कर रहे हैं. साथ ही वो IRCTC के आधिकारिक हैंडल को टैग करके अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत करा रहे हैं.

सोशल मीडिया पर यात्री कर रहे पोस्ट

IRCTC की साइट के ठप हो जाने की वजह से यात्री सोशल मीडिया पर जमकर पोस्ट कर रहे हैं. साथ ही वहां वो अपनी परेशानी जाहिर कर रहे हैं. इस महीने में ये दूसरा मौका है जब IRCTC की वेबसाइट ठप पड़ गई है.

It is 10:11am ... still IRCTC is not opening....



IRCTC should be enquired and checked... definitely scams are happening. By the time it opens all the tickets are gone... @AshwiniVaishnaw @irctc pic.twitter.com/NLTWJmvOt7