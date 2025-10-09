IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, पत्नी ने SP समेत DGP के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, जानें इनसाइड स्टोरी

IPS Y Puran Kumar: हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में उनकी पत्नी और आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार ने DGP शत्रुजीत कपूर और SP नरेंद्र बिजरानिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

IPS Y Puran Kumar Death Case: हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में अब एक बड़ा मोड़ सामने आया है. उनकी पत्नी और आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार ने हरियाणा के पुलिस प्रमुख डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजरानिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने कहा है कि उनके पति की मौत इन दोनों अधिकारियों की लगातार मानसिक प्रताड़ना का नतीजा है.

अमनीत पी कुमार ने सेक्टर 11 पुलिस स्टेशन के SHO को दिए लिखित पत्र में कहा है कि उनके पति को जाति के आधार पर परेशान किया गया. उन्होंने मांग की है कि डीजीपी और एसपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाए.

अधिकारियों द्वारा झूठे केस में फंसाया गया

अमनीत का कहना है कि उनके पति ने सुसाइड नोट में साफ लिखा था कि उन्हें उच्च अधिकारियों द्वारा झूठे केस में फंसाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि वाई पूरण कुमार ने आत्महत्या से पहले खुद बताया था कि रोहतक के अर्बन एस्टेट थाने में उनके खिलाफ धारा 308 के तहत एक फर्जी केस दर्ज किया गया है. अमनीत ने यह भी आरोप लगाया कि उनके पति के स्टाफ मेंबर सुशील को भी इस साजिश में फंसाया गया है. उन्होंने दावा किया कि केस में सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है और कुछ दस्तावेजों को जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया गया.

तकलीफें और उत्पीड़न का जिक्र

उन्होंने बताया कि उन्हें हाल ही में अपने पति का एक और सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने अपनी तकलीफें और उत्पीड़न का जिक्र किया है. अमनीत ने कहा कि उन्होंने पहले भी कई बार शिकायतें की थीं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. अब उन्होंने पुलिस से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके. अमनीत पी कुमार का कहना है कि यह सिर्फ एक अधिकारी की मौत का मामला नहीं, बल्कि एक पत्नी की न्याय की लड़ाई भी है.

