Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Happy Karwa Chauth 2025: पार्टनर को ऐसे कहें 'हैप्पी करवा चौथ', दिल छू लेने वाली शायरी के साथ भेजें शुभकामनाएं

IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ा एक्शन, DGP समेत कई बड़े अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज

40 करोड़ की फिल्म, कमाई कर ली 300 करोड़, इस लड़की ने किया वो कारनामा, जिसमें आलिया से सारा तक सब हुई फेल

कौन थे 'सैशे किंग', जिनके ब्रांड को फिर से खड़ा करने में जुटे Mukesh Ambani, कृति शेट्टी को बनाया एंबेसडर

IND-W vs SA-W Highlights: नहीं काम आई ऋचा घोष की ताबड़तोड़ पारी, साउथ अफ्रीका ने भारत की विजयरथ पर लगाई लगाम

बिना इंटरनेट इन 7 तरीकों से भेज सकते हैं फाइल और फोटोज, एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी

IND vs WI Live Streaming: फ्री में कब और कहां देखें भारत-वेस्टइंडीज का दूसरा टेस्ट? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंड समेत पूरी डिटेल्स

कानपुर के बाद अब अयोध्या में धमाका, मकान हुआ धराशायी, 5 लोगों की मौत, रेस्क्यू जारी

Varinder Ghuman dies: मशहूर बॉडी-बिल्डर घुमन की हार्ट अटैक से मौत, सलमान खान के साथ इस फिल्म में किया था काम

2,00,000 से शुरू किया बिजनेस, फिर खड़ी की एक करोड़ रुपये की कंपनी; आदिवासी महिलाओं को दिया 60 प्रतिशत हिस्सा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ा एक्शन, DGP समेत कई बड़े अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज

IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ा एक्शन, DGP समेत कई बड़े अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज

40 करोड़ की फिल्म, कमाई कर ली 300 करोड़, इस लड़की ने किया वो कारनामा, जिसमें आलिया से सारा तक सब हुई फेल

40 करोड़ की बनाई फिल्म, कमाई कर ली 300 करोड़, इस लड़की ने किया वो कारनामा, जिसमें आलिया से सारा तक हो गई सब फेल

IND-W vs SA-W Highlights: नहीं काम आई ऋचा घोष की ताबड़तोड़ पारी, साउथ अफ्रीका ने भारत की विजयरथ पर लगाई लगाम

IND-W vs SA-W Highlights: नहीं काम आई ऋचा घोष की ताबड़तोड़ पारी, साउथ अफ्रीका ने भारत की विजयरथ पर लगाई लगाम

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Happy Karwa Chauth 2025: पार्टनर को ऐसे कहें 'हैप्पी करवा चौथ', दिल छू लेने वाली शायरी के साथ भेजें शुभकामनाएं

Happy Karwa Chauth 2025: पार्टनर को ऐसे कहें 'हैप्पी करवा चौथ', दिल छू लेने वाली शायरी के साथ भेजें शुभकामनाएं

कौन थे 'सैशे किंग', जिनके ब्रांड को फिर से खड़ा करने में जुटे Mukesh Ambani, कृति शेट्टी को बनाया एंबेसडर

कौन थे 'सैशे किंग', जिनके ब्रांड को फिर से खड़ा करने में जुटे Mukesh Ambani, कृति शेट्टी को बनाया एंबेसडर

बिना इंटरनेट इन 7 तरीकों से भेज सकते हैं फाइल और फोटोज, एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी

बिना इंटरनेट इन 7 तरीकों से भेज सकते हैं फाइल और फोटोज, एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी

Homeभारत

भारत

IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ा एक्शन, DGP समेत कई बड़े अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज

IPS Y Puran Suicide Case: आईपीएस वाई. पूरन कुमार सुसाइड केस में चंडीगढ़ पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है. उनकी पत्नी और आईएएस अधिकारी अमनीत पी. कुमार की शिकायत पर हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी समेत कई अफसरों पर एफआईआर दर्ज की गई है.

Latest News

राजा राम

Updated : Oct 10, 2025, 06:46 AM IST

IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ा एक्शन, DGP समेत कई बड़े अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज

IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

IPS Y Puran Suicide Case: हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में अब बड़ा एक्शन लिया गया है. चंडीगढ़ पुलिस ने मृतक अधिकारी की पत्नी और आईएएस अधिकारी अमनीत पी. कुमार की शिकायत पर हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी समेत कई वरिष्ठ अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. पुलिस ने पुष्टि की है कि केस भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं 3(1)(r) और 3(5) के तहत दर्ज किया गया है. 

चंडीगढ़ पुलिस की एसएसपी ने बताया कि मामला 9 अक्टूबर 2025 को दर्ज किया गया. शिकायत में कहा गया है कि मृतक अधिकारी के सुसाइड नोट में जिन अधिकारियों के नाम लिखे गए हैं, वही उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के जिम्मेदार थे. अमनीत पी. कुमार ने अपने पत्र में साफ कहा कि उनके पति को लगातार प्रेशर और भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने यह कदम उठाया. 

हरियाणा सरकार में हलचल तेज

सूत्रों के मुताबिक, एफआईआर दर्ज होने के बाद हरियाणा सरकार में हलचल तेज हो गई है. बताया जा रहा है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटाने की तैयारी चल रही है और उनकी जगह 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक मित्तल को हरियाणा पुलिस का नया डीजीपी बनाया जा सकता है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इस संबंध में आलोक मित्तल को बुलाया है.

यह भी पढ़ें: क्या अपने-अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हाथ मिलाएंगे चिराग पासवान और पीके?  

सीएम से निष्पक्ष जांच की मांग 

बता दें कि 52 वर्षीय वाई. पूरन कुमार 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी थे और बीते मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे. उनके शरीर पर गोली के निशान मिले थे. इस घटना के बाद पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था. वहीं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी. कुमार से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की थी. इस दौरान अमनीत ने मुख्यमंत्री से सुसाइड नोट में नामित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की थी. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Happy Karwa Chauth 2025: पार्टनर को ऐसे कहें 'हैप्पी करवा चौथ', दिल छू लेने वाली शायरी के साथ भेजें शुभकामनाएं
Happy Karwa Chauth 2025: पार्टनर को ऐसे कहें 'हैप्पी करवा चौथ', दिल छू लेने वाली शायरी के साथ भेजें शुभकामनाएं
कौन थे 'सैशे किंग', जिनके ब्रांड को फिर से खड़ा करने में जुटे Mukesh Ambani, कृति शेट्टी को बनाया एंबेसडर
कौन थे 'सैशे किंग', जिनके ब्रांड को फिर से खड़ा करने में जुटे Mukesh Ambani, कृति शेट्टी को बनाया एंबेसडर
बिना इंटरनेट इन 7 तरीकों से भेज सकते हैं फाइल और फोटोज, एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी
बिना इंटरनेट इन 7 तरीकों से भेज सकते हैं फाइल और फोटोज, एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी
2,00,000 से शुरू किया बिजनेस, फिर खड़ी की एक करोड़ रुपये की कंपनी; आदिवासी महिलाओं को दिया 60 प्रतिशत हिस्सा
2,00,000 से शुरू किया बिजनेस, फिर खड़ी की एक करोड़ रुपये की कंपनी; आदिवासी महिलाओं को दिया 60 प्रतिशत हिस्सा
कट्टर मुस्लिम देश की बदल दी रीत, कौन हैं दुबई की मरियम मोहम्मद, जिसकी ब्यूटी के दीवाने हो रहे लोग
कट्टर मुस्लिम देश की बदल दी रीत, कौन हैं दुबई की मरियम मोहम्मद, जिसकी ब्यूटी के दीवाने हो रहे लोग
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE