IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ा एक्शन, DGP समेत कई बड़े अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज

IPS Y Puran Suicide Case: हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में अब बड़ा एक्शन लिया गया है. चंडीगढ़ पुलिस ने मृतक अधिकारी की पत्नी और आईएएस अधिकारी अमनीत पी. कुमार की शिकायत पर हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी समेत कई वरिष्ठ अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. पुलिस ने पुष्टि की है कि केस भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं 3(1)(r) और 3(5) के तहत दर्ज किया गया है.

चंडीगढ़ पुलिस की एसएसपी ने बताया कि मामला 9 अक्टूबर 2025 को दर्ज किया गया. शिकायत में कहा गया है कि मृतक अधिकारी के सुसाइड नोट में जिन अधिकारियों के नाम लिखे गए हैं, वही उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के जिम्मेदार थे. अमनीत पी. कुमार ने अपने पत्र में साफ कहा कि उनके पति को लगातार प्रेशर और भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने यह कदम उठाया.

हरियाणा सरकार में हलचल तेज

सूत्रों के मुताबिक, एफआईआर दर्ज होने के बाद हरियाणा सरकार में हलचल तेज हो गई है. बताया जा रहा है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटाने की तैयारी चल रही है और उनकी जगह 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक मित्तल को हरियाणा पुलिस का नया डीजीपी बनाया जा सकता है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इस संबंध में आलोक मित्तल को बुलाया है.

सीएम से निष्पक्ष जांच की मांग

बता दें कि 52 वर्षीय वाई. पूरन कुमार 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी थे और बीते मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे. उनके शरीर पर गोली के निशान मिले थे. इस घटना के बाद पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था. वहीं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी. कुमार से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की थी. इस दौरान अमनीत ने मुख्यमंत्री से सुसाइड नोट में नामित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की थी. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

