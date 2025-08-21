भारत

Rekha Gupta पर हुए हमले के बाद दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, तिहाड़ के DG सतीश गोलछा बने Delhi Police Commissioner

Delhi Police Commissioner: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के बाद दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ है. तिहाड़ जेल के DG सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया.