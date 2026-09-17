IPS Bushra Bano Controversy: वर्दी में नहीं बोल सकते अस्सलामुअलैकुम... पुलिस मैनुअल में क्या हैं इसके नियम?

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई यूजर्स ने उनकी आलोचना करनी शुरू कर दी और कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि एक सरकारी पद पर बैठी अधिकारी ने अपने संबोधन में जय हिंद या वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय शब्दों का उपयोग क्यों नहीं किया.

पश्चिम बंगाल की आईपीएस अधिकारी बुशरा बानो के अस्सलामुअलैकुम विवाद के बाद उन्हें खड़गपुर के अतिरिक्त एसपी पद से हटाकर स्टेट आर्म्ड पुलिस डिप्टी कमांडेंट बनाने के मामले में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी कूद गए हैं. उन्होंने अधिकारी का समर्थन किया और इस मामले में आईपीएस एसोससिएशन के हस्तक्षेप की अपील की है. वहीं दूसरी तरफ वर्दी में इंशाल्लाह और जजकाल्लाह जैसे शब्द बोलने पर कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं. अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वर्दी में आईपीएस अधिकारी धार्मिक या सांस्कृतिक अभिवादन नहीं कर सकते हैं और इस पर पुलिस मैनुअल के क्या नियम हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि यह पूरा मामला क्या है.

क्यों हुआ आईपीएस बुशरा बानो का तबादला?

2021 बैच की आईपीएस अधिकारी बुशरा बानो ने 13 सितंबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने यूपीएसी की सफलता की यात्रा साझा की थी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) की रेसीडेंशियल कोचिंग एकेडमी के योगदान के बारे में बताया था. उन्होंने बताया कि कैसे कोचिंग एकेडमी ने इस जर्नी में उनकी मदद की. वीडियो की शुरुआत उन्होंने अस्सामुअलैकुम से की फिर यूपीएससी जर्नी के बारे में बात करते हुए कहा- इंशाअल्लाह और वीडियो का अंत उन्होंने जजकाल्लाह कहकर किया.

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई यूजर्स ने उनकी आलोचना करनी शुरू कर दी और कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि एक सरकारी पद पर बैठी अधिकारी ने अपने संबोधन में जय हिंद या वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय शब्दों का उपयोग क्यों नहीं किया. सोमवार को आईपीएस बुशरा बानो का ट्रांसफर कर दिया गया और उन्हें खड़गपुर के अतिरिक्त एसपी पद से हटाकर स्टेट आर्म्ड पुलिस का डिप्टी कमांडेंट बना दिया गया.

क्या है पुलिस मैनुअल का नियम?

अब जानते हैं कि क्या आईपीएस वर्दी पहनकर धार्मिक या सांस्कृतिक अभिवादन नहीं कर सकते हैं और पुलिस मैनुअल के नियम इस पर क्या कहते हैं. पुलिस मैनुअल और ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1968 में पुलिस अफसरों के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उनमें अधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि वह उच्च नैतिक मानकों, ईमारनादी और जवाबदेही का पालन करें. वह सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर किसी राजनीतिक दल या विचारधारा से नहीं जुड़ सकते हैं. नियमों के अनुसार कर्तव्यों का पालन करते समय उनकी छवि निष्पक्ष हो और किसी धर्म की तरफ झकाव वाली न हो.

मैनुअल में कहा गया कि भारत के संविधान के तहत हर सरकारी कर्मचारी को अपने निजी जीवन में किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का पूरा अधिकार है, लेकिन ड्यूटी पर उनका आचरण ऐसा हो जिससे जनता में यह संदेश न जाए कि वह किसी विशेष धर्म के लोगों को फेवर कर सकते हैं. पुलिस मैनुअल में विभागों की मीटिंग या बातचीत में जय हिंद, गुड मॉर्निंग और सर या मैडम का प्रोटोकॉल है, लेकिन सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स में पारंपरिक अभिवादन अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते या सत श्री अकाल को लेकर स्पष्ट नियम नहीं हैं.

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