IPL 2027 Auction: आर्यवीर के अलावा भारत की अंडर-19 टीम के मोहम्मद उल्वा और काव्यान पटेल ने भी ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है.

आर्यवीर सहवाग 30 लाख के बेस प्राइस पर लिस्ट में शामिल हैं

इंग्लैंड के पूर्व कैप्टन बेन स्टोक्स का बेस प्राइज 2 करोड़ रुपये है

शुरुआती लिस्ट में बांग्लादेश के 11 खिलाड़ी भी शामिल हैं

IPL 2027 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 के मिनी ऑक्शन की शुरुआती रजिस्ट्रेशन लिस्ट जारी हो गई है. इसमें कुल 1,220 खिलाड़ी शामिल है. इस बार टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग का नाम भी शामिल है. वहीं टीम इंडिया के पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ इस लिस्ट से गायब है. विदेशी खिलाड़ियों की बात करें तो इग्लैंड के पूर्व कैप्टन बेन स्टोक्स शामिल हैं, जबकि बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान का नाम जारी लिस्ट में नहीं है.

वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने पहली बार IPL ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये रखा गया है. आर्यवीर हाल ही में ओमान में खेले गए अंडर-19 एशिया कप में भारत की खिताबी जीत का हिस्सा रहे. उन्हें टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था. भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को आखिरी गेंद पर एक विकेट से हराकर खिताब जीता था.

आर्यवीर के अलावा भारत की अंडर-19 टीम के मोहम्मद उल्वा और काव्यान पटेल ने भी ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. इन युवा खिलाड़ियों का बेस प्राइस भी 30 लाख रुपये है. वहीं अंडर-19 टीम के कैप्टन लक्ष्य रायचंदानी और राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है.

बेन स्टोक्स का बेस प्राइज 2 करोड़ रुपये

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने भी IPL 2027 ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. उन्होंने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा है. स्टोक्स ने 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था. उन्होंने आखिरी बार 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से IPL खेला था.

स्टोक्स ने IPL में अब तक 45 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 935 रन बनाए और 28 विकेट लिए. वह राइजिंग पुणे सुपरजायंट, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेल चुके हैं. पिछले मेगा ऑक्शन में शामिल नहीं होने के कारण नियमों के तहत उनके अगले मिनी ऑक्शन में खेलने पर रोक थी, लेकिन इस बार उन्हें रजिस्ट्रेशन की अनुमति मिली है.

मुस्तफिजुर रहमान समेत बांग्लादेश के बड़े नाम गायब

Cricbuzz की रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्शन की शुरुआती लिस्ट में बांग्लादेश के 11 खिलाड़ी शामिल हैं, लेकिन उसके मेन तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है. उनके अलावा शाकिब अल हसन और नाहिद राणा जैसे नाम भी शुरुआती लिस्ट में नहीं हैं.

बांग्लादेश के जिन खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, उनमें हसन महमूद, परवेज हुसैन इमोन, रिपन मंडल, रिशाद हुसैन, सैफ हसन, शाक महेदी हसन, शमीम हुसैन, शोरिफुल इस्लाम, तंजीम हसन साकिब, तौहीद हृदोय और मोहम्मद रुबेल शामिल हैं.

मिनी ऑक्शन में कितने भारतीय खिलाड़ी शामिल?

IPL 2027 के मिनी ऑक्शन के लिए कुल 1,220 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. इनमें 939 भारतीय और 281 विदेशी खिलाड़ी हैं. 10 फ्रेंचाइजी के पास कुल 66 खाली स्लॉट हैं, जिनमें 25 विदेशी खिलाड़ियों के लिए निर्धारित हैं.

BCCI ने फ्रेंचाइजी को शुरुआती लिस्ट में शामिल नहीं किए गए खिलाड़ियों के नाम भेजने के लिए 27 नवंबर शाम 5 बजे तक का समय दिया है. इसके बाद फ्रेंचाइजी 1 दिसंबर तक उन खिलाड़ियों की लिस्ट सूची देंगी, जिन्हें वह ऑक्शन में देखना चाहती हैं.

कहां और कब होगा मिनी ऑक्शन?

IPL 2027 का मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को गोवा में आयोजित होगा. अभी जारी 1,220 खिलाड़ियों की लिस्ट फाइनल ऑक्शन पूल नहीं है. फ्रेंचाइजी की मांग और BCCI की प्रक्रिया के बाद ऑक्शन की फाइनल लिस्ट तैयारी होगी.

ये भी पढ़ें - 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के नाम 20+ रिकॉर्ड, फास्टेस्ट 200 से लेकर सबसे ज्यादा छक्कों तक, देखें 'बॉस बेबी' के रिकॉर्ड्स की फुल लिस्ट