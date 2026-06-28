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भारत

भारतीय वायुसेना के राफेल बेड़े से डरे पाकिस्तान ने बनाई ये रणनीति, चीनी 'किल चेन' पर भरोसा, क्या है ये इकोसिस्टम?

भारत के बढ़ते राफेल बेड़े को पाकिस्तान अपने लिए बड़ा खतरा मान रहा है. इसका मुकबला करने लिए पाकिस्तान एयरफोर्स चीनी हथियारों के एक पूरे इकोसिस्टम को खरीदना चाहती है.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 28, 2026, 10:59 PM IST

भारतीय वायुसेना के राफेल बेड़े से डरे पाकिस्तान ने बनाई ये रणनीति, चीनी 'किल चेन' पर भरोसा, क्या है ये इकोसिस्टम?

पाकिस्तान चीन से स्टील्थ फाइटर खरीद सकता है. (AI इमेज)
 

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  • पाकिस्तान को डर है कि भारत के राफेल विमान भारी पड़ेंगे.
  • चीन से स्टील्थ फाइटर खरीदना चाहता है पाकिस्तान.
  • चीन में बने KJ-500 हवाई रडार को शामिल करना चाहता है पाकिस्तान.

भारत इस साल के अंत तक फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के सौदे पर अंतिम मुहर लगा सकता है. इस मेगा डील पर पाकिस्तान की भी नजर है. पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल विमानों की ताकत देख चुका है. यही कारण है पाकिस्तान वायुसेना ने भी अभी से इस खतरे से बचने की तैयारी शुरू कर दी है. पाकिस्तान वायु सेना (PAF) अपनी हवाई ताकत को मजबूत करने के लिए चीन से एक हाई-टेक 'किल चेन' (Kill Chain) इकोसिस्टम खरीद रही है. आइये जानते हैं कि राफेल 
मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान क्या करना चाहता है. 

KJ-500 AEW&C हासिल करना चाहता है पाक

चीनी सैन्य सिद्धांत के अनुसार, अब हवा में केवल एक विमान दूसरे विमान से नहीं लड़ता, बल्कि एक पूरा नेटवर्क काम करता है. पाकिस्तान इसी चीनी 'किल चेन' नेटवर्क को अपना रहा है जिसमें तीन कड़ियां शामिल हैं. इसकी पहली कड़ी है, KJ-500 AEW&C जो कि एक हवाई निगरानी और कमांड सेंटर है.  KJ-500 में लगे अत्याधुनिक AESA रडार बहुत लंबी दूरी से भारतीय लड़ाकू विमानों की स्थिति का पता लगा सकते हैं. इस नेटवर्क में सबसे खास बात यह है कि अग्रिम मोर्चे पर उड़ रहे लड़ाकू विमानों को अपना रडार ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती. KJ-500 दुश्मन की लोकेशन को ट्रैक करता है और डेटा-लिंक के जरिए वह कोऑर्डिनेट्स चुपचाप मिसाइल और लड़ाकू विमानों को भेज देता है. इससे पाकिस्तानी विमान अपनी पोजीशन छुपाए रखने में कामयाब हो सकते हैं.

J-35A स्टील्थ फाइटर

J-35 चीन का नया 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है. सकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह रडार की नजरों से बचकर दुश्मन के हवाई क्षेत्र में काफी अंदर तक घुस सकता है. पाकिस्तान इसे भी हासिल करना चाहता है. भारत के पास वर्तमान में राफेल (4.5 पीढ़ी) और सुखोई (4 पीढ़ी) जैसे बेहतरीन विमान तो हैं, लेकिन कोई चालू स्टील्थ विमान नहीं है. अपने बेड़े में 5वीं पीढ़ी का विमान शामिल करके पाकिस्तान रणनीतिक फायदा उठाना चाहता है. 

PL-15E लॉन्ग-रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल

चीन की PL-15E मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली बेहद घातक हथियार है. इसकी रेंज लगभग 145 किलोमीटर है.  AESA सीकर से लैस ये मिसाइल बहुत तेजी से अपने लक्ष्य को खोज लेती है. भारतीय राफेल के पास 'मेटियोर' मिसाइल है, जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मिसाइलों में से एक है. पाकिस्तान इसका मुकाबला चीन की PL-15E से करना चाहता है. J-35 विमान इस मिसाइल को लंबी दूरी से दाग सकते हैं. 

हालांकि भारत के पास पाकिस्तान की इस रणनीति का काट मौजूद है. भारतीय वैज्ञानिक और DRDO PL-15E जैसी मिसाइलों के रडार सिग्नल्स और इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी को डिकोड करने तथा उनके खिलाफ मजबूत इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स तैयार करने पर काम कर रहे हैं. भारत अपनी हमलावर क्षमता बढ़ाने के अलावा एयर डिफेंस पर भी काफी गंभीरता से काम कर रहा है. भारत के पास पहले से ही एस-400, बराक-8 और स्वदेशी आकाश जैसे डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं. भविष्य के लिए भारत प्रोजेक्ट कुशा पर काम कर रहा है. यह एक स्वदेशी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है जो ताकत और क्षमता के मामले में एस-400 जैसी ही है.

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