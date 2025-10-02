इंटरनेट बंद, ड्रोन से निगरानी... बरेली में हिंसा के बाद 4 जिलों में हाई अलर्ट, PAC-RPF के जवान तैनात

Bareilly News: अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि आज दोपहर (2 अक्टूबर) से 4 अक्टूबर 3 बजे तक इंटरनेट और SMS सेवाओं को सस्पेंड कर दिया गया है.

उत्तर प्रदेश के बरेली में अगले 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं. जिला प्रशासन ने दशहरा उत्सव और शुक्रवार की नमाज के मद्देनजर यह कदम उठाया है. बरेली में पिछले शुक्रवार (26 सितंबर) को जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़क गई थी. प्रशासन ने बरेली मंडल के तहत आने वाले चार जिलों में हाई अलर्ट पर रखा है. ड्रोन से निगरानी की जा रही है.

अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि आज दोपहर (2 अक्टूबर) से 4 अक्टूबर 3 बजे तक इंटरनेट और SMS सेवाओं को सस्पेंड कर दिया गया है. संवेदनशील इलाकों में पुलिस, PAC और RPF के जवानों को तैनात किया गया है.

गृह सचिव गौरव दयाल ने कहा कि मौजूदा हालत को देखते हुए फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सऐप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफवाहों को फैलाकर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है. इसलिए इंटरनेट पर अगले 48 घंटे के लिए रोक लगाई गई है. उन्होंने कहा कि यह कदम शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाने के लिए उठाया गया है.

यह भी पढ़ें- VIDEO: पटना में बारिश ने लगा दी रावण की 'लंका', दहन से पहले ही दशानन का झुक गया सिर

क्यों भड़की बरेली में हिंसा?

गौरतलब है कि बरेली में 26 सितंबर को 'आई लव मोहम्मद' को लेकर हिंसा भड़क गई थी. इस हिंसा के भड़काने के पीछे मौलाना तौकीर रजा का भड़काऊ बयान गया. मौलाना तौकीर ने जुमे की नमाज के बाद कुछ ऐसा कहा था कि जिससे स्थिति बिगड़ गई. पुलिस ने 'आई लव मोहम्मद' लगाते हुए जुलूस निकाल रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया था.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से