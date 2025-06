21 जून को पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है. साल 2015 से अब तक करोड़ों लोग योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर चुके हैं. इस साल 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है. पीएम मोदी इस बार आंध्र प्रदेश के विशाखापट्नम में योग कार्यक्रम में शामिल हुए हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि योग केवल एक्सरसाइज़ नहीं है, बल्कि यह जीने का तरीका है.

योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया में फैली अशांति पर भी बात की और कहा कि योग से हमें शांति की दिशा मिलती है. उन्होंने कहा, 'भारत की संस्कृति हमें सिखाती है- सर्वे भवंतु सुखिनः. इसका मतलब है सबका कल्याण हो. मैं से हम की यात्रा ही सेवा, समर्पण और को-एग्जिस्टेंस का आधार है. आज पूरी दुनिया तनाव से गुज़र रही है, कई क्षेत्रों में अस्थिरता और अशांति बढ़ी है. योग हमें शांति की दिशा देता है. '



Yoga isn't just an exercise. It is a way of life. Wonderful to join this year's Yoga Day celebrations in Visakhapatnam. https://t.co/ReTJ0Ju2sN

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक सामूहिक कार्यक्रम के दौरान योग किया. उन्होंने कहा, 'आपकी इच्छाएं तभी पूरी हो सकती हैं जब आप शरीर से स्वस्थ्य हैं.' उन्होंने जनता से अपील की कि योग को जीवन का हिस्सा बनाकर समाज निर्माण में योगदान करें.

स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दिल्ली में योग कार्यक्रम में शामिल हुए. उन्होंने कहा, 'बीते 10 साल में केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया योग को लेकर जागरूक हुई हुई है. हमने देखा है कि योग ने कैसे लोगों की सेहत, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने में उनकी मदद की. योग केवल एक फिजिकल एक्सरसाइज़ नहीं है, यह एक मेंटल एक्सरसाइज़ है. यह खुद को लेकर सजग होने का एक माध्यम है.'

वहीं, अभिनेता अनुपम खेर ने न्यूयॉर्क में काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर टाइम्स स्क्वायर में योग किया. इस मौके पर हजारों योग प्रैक्टिशनर्स ने उनके साथ योग किया.

CGI New York, in collaboration with the Times Square Alliance, celebrated #InternationalDayofYoga2025;

Thousands of Yoga practitioners from all walks of life joined for “Yoga for One Earth One Health” —honouring Yoga as India’s gift to the world.



Special thanks to @AnupamPKher… pic.twitter.com/RaAyxnFzNC