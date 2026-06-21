International Yoga Day 2026: सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, क्यों दुनिया के भविष्य की जरूरत बनता जा रहा है योग, PM मोदी ने बताई वजह

आज योगदिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता स्थित रेड रोड पर जनसभा को संबोधित किया. यहां उन्होंने लोगों को योग की अहमियत बताने के साथ ही नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया. प्रधानमंत्री ने मंच पर बैठकर खुद भी योग किया.

.कब हुई योग दिवस की शुरुआत और क्यों है महत्वपूर्ण

.पीएम मोदी ने ‘Healthy Ageing’ को क्यों बताया बड़ी चुनौती?

.योग सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग और रिश्तों पर भी डालता है असर

.किसने की योग की शुरुआत और बढ़ाई पहचान

देश भर में रविवार को योग दिवस मनाया गया. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकत्ता के रेड रोड पर योग करने के साथ ही संबोधन किया. इस दौरान पीएम ने बताया कि एक्सरसाइज और योग में क्या फर्क है, क्यों आने वाले समय में नियमित रूप से योग करना कितना जरूरी है. यह न सिर्फ आपके शरीर को दिमाग को भी तनाव और चिंता से मुक्त रखता है. पीएम ने योग को सिर्फ स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रखा. इसे दुनिया के बेहतर भविष्य की जरूरत बताया. उन्होंने कहा कि योग ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति, समाज और पूरी मानवता को जोड़ने की क्षमता रखता है.

कब हुई योग दिवस की शुरुआत और क्यों है महत्वपूर्ण

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है. इसकी शुरुआत केंद्र सरकार ने 2015 में की थी, जब 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए 21 जून को International Day of Yoga घोषित किया था. 21 जून को चुने जाने के पीछे भी खास वजह है. यह दिन साल का सबसे लंबा दिन माना जाता है. इसके साथ ही भारतीय परंपरा में इसे आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया गया है.इंटरनेशनल योगा डे यानी आज दुनिया के 190 से भी ज्यादा देशों में योग दिवस मनाया जाता है. यह भारत की उन सांस्कृतिक परंपराओं में शामिल है, जिसने वैश्विक पहचान बनाई है.

पीएम मोदी ने ‘Healthy Ageing’ को क्यों बताया बड़ी चुनौती

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि स्वस्थ वृद्धावस्था केवल बुजुर्गों का विषय नहीं है. इसका संबंध हर उम्र के व्यक्ति से है. बदलाव और आधुनिक लाइफस्टाइल में लोग कम उम्र में ही मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और तनाव जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं. विशेषज्ञ भी मानते हैं कि नियमित योग अभ्यास शरीर की लचीलापन, संतुलन और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है. यही वजह है कि पीएम मोदी ने लोगों से उम्र बढ़ने के साथ अधिक सक्रिय और ऊर्जावान बने रहने का लक्ष्य तय करने की बात कही है.

.योग से आम दिनचर्या वाले लोगों को भी मिल सकते हैं ये बदलाव

.लंबे समय तक बैठकर काम करने वालों को राहत मिल सकती है.

.तनाव और चिंता से जूझ रहे लोगों के लिए मददगार साबित हो सकता है.

.बढ़ती उम्र में जोड़ों और मांसपेशियों की समस्याओं को कम करने में सहायक हो सकता है.

.बेहतर नींद और मानसिक संतुलन बनाए रखने में योगदान दे सकता है.

योग सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग और रिश्तों पर भी डालता है असर

योग को अक्सर केवल शारीरिक व्यायाम समझ लिया जाता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत मानसिक संतुलन में छिपी है. आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव, डिजिटल थकान और अकेलेपन की समस्या तेजी से बढ़ रही है. योग और ध्यान लोगों को मानसिक रूप से शांत रखने में मदद करते हैं. यही कारण है कि दुनिया भर की बड़ी कंपनियां भी अपने कर्मचारियों के लिए वेलनेस प्रोग्राम में योग को शामिल कर रही हैं. योग व्यक्ति को खुद से जोड़ने के साथ-साथ परिवार और समाज के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद कर सकता है.

योग को वैश्विक पहचान दिलाने की कहानी

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में बंगाल की आध्यात्मिक विरासत का भी उल्लेख किया. उन्होंने रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए कहा कि इन महान संतों ने भारतीय दर्शन और योग की विचारधारा को दुनिया तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. स्वामी विवेकानंद के विचारों ने पश्चिमी देशों में भारतीय योग और आध्यात्मिकता के प्रति रुचि बढ़ाई थी. आज जो योग वैश्विक आंदोलन बन चुका है, उसकी नींव में ऐसे संतों का बड़ा योगदान रहा है.

योग को एक दिन नहीं, जीवनशैली बनाना होगा

प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से योग को केवल 21 जून तक सीमित न रखने की अपील की है. उनका कहना है कि योग रोजमर्रा की आदत बन जाये, तो इसका असर केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

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