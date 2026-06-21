योग दिवस 2026 : 5,000 साल पुरानी भारतीय परंपरा की कैसे मुरीद हुई पूरी दुनिया 

सिंधु घाटी से ग्लोबल मंच तक पहुंचा योग 5000 साल पुरानी भारतीय परंपरा है, जिसके मुरीद दुनिया भर के करोड़ो लोग हैं. इसकी वजह एक योग से सिर्फ शारीरिक लाभ ही नहीं, मानसिक समेत कई लाभ प्राप्त होते हैं. अब योग आर्थिक रूप से भी मजबूत बना रहा है.

.अब भारत ही नहीं, दुनिया भर में हर दिन करोड़ों लोग करते हैं योग

.177 देशों में समर्थन बना योग दिवस को अब 190 से ज्यादा देशों का मिल रहा सपोर्ट

.हर साल अमेरिका से लेकर चीन तक योग पर खर्च कर रहा अरबों रुपये

.अब योग रोग भगाने के साथ ही आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहा है

किसी भी देश की छवि सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था से नहीं, सेना की कूटनीति, राजनीति और रणनीति से बनती है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है, जिसने इन चीजों के साथ ही योग को अपनी पावर बनाया है. योग के जरिये देश विदेश के करोड़ों लोगों तक अपनी पहुंच बनाई है. आज भारत में ही नहीं, न्यूयॉर्क से लेकर टोक्यो और लंदन तक में करोड़ों लोग हर दिन योग करते हैं. इससे न सिर्फ भारत की योग संस्कृति का प्रचार हुआ है, बल्कि 2014 से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2014 में प्रस्ताव 69/131 को अपनाया और 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, तब से योग दिवस भारत की 'सॉफ्ट पावर' (सांस्कृतिक प्रभाव) के सबसे प्रमुख साधनों में से एक बनकर उभरा है. आज योग जितना प्रचलित है. उतना ही इसका बिजनेस मार्केट भी बढ़ा है. आइए जानते हैं कैसे योग को 177 देशों का समर्थन मिला, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 190 से भी ज्यादा हो गई है.

योग को अब मिला 190 से भी ज्यादा देशों का समर्थन

दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 69/131 को अपनाया. इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित इस प्रस्ताव को 177 सदस्य देशों का समर्थन मिला, जिससे यह संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सबसे ज़्यादा समर्थन पाने वाले प्रस्तावों में से एक बन गया. आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित सालाना कार्यक्रमों के ज़रिए, अब दुनिया भर में सरकारों, राजनयिक मिशनों, शिक्षण संस्थानों और समुदायों की भागीदारी के साथ 21 जून को योग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. इसमें करोड़ों लोग योग करते हैं.

इससे होने वाले लाभ को जानते हैं...

धार्मिक परंपरा नहीं, संस्कृति और स्वास्थ्य के रूप में बनाई पहचान

भारत ने योग को किसी धार्मिक परंपरा के बजाय अच्छा स्वास्थ्य, बीमारियों से बचाव और भलाई पर केंद्रित एक सार्वभौमिक अभ्यास के रूप में बढ़ावा दिया है. आयुष मंत्रालय के 'कॉमन योग प्रोटोकॉल', 'योग संगम' पहल और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयासों ने योग को विश्व में पर संस्थागत रूप देने में मदद की है. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम, "स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग" (Yoga for Healthy Ageing), स्वस्थ और सक्रिय जीवन में योग की भूमिका के प्रति बढ़ती वैश्विक मान्यता को दर्शाती है. योग दिवस ने न सिर्फ भारत के सांस्कृतिक प्रभाव को बढ़ाया है. इससे देश की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को वैश्विम मंच पर पेश किया गया.

भारत की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हथियार क्यों बना योग?

पिछले एक दशक में भारत ने योग को केवल सांस्कृतिक विरासत के रूप में नहीं, बल्कि वैश्विक कूटनीति के एक महत्वपूर्ण माध्यम के तौर पर भी पेश किया है. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ने इस दिशा में बड़ी भूमिका निभाई है.दुनिया के सैकड़ों शहरों में एक ही दिन लाखों लोग जब योग करते हैं, तो यह केवल स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं रहता बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान का वैश्विक प्रदर्शन बन जाता है. इसका सीधा असर भारत की सकारात्मक छवि, पर्यटन और पारंपरिक वेलनेस उद्योग पर भी पड़ता है. आम लोगों के लिए इसका मतलब यह है कि भारतीय ज्ञान परंपराओं को अब दुनिया में अधिक सम्मान और स्वीकार्यता मिल रही है.

भारत ने आयुष मंत्रालय, विदेशों में भारतीय मिशनों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से 'योग कूटनीति' का लाभ उठाया है, जिससे योग वेलनेस और बीमारी से बचाव (preventive healthcare) का पर्याय बन गया है. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सालाना आयोजन और 'कॉमन योग प्रोटोकॉल' जैसे क्रियाएं करने से योग की वैश्विक पहुंच बढ़ी है. योग पर बढ़ती वैज्ञानिक रिसर्च और स्वास्थ्य व वेलनेस में शामिल करने से इसकी अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता और भी मज़बूत हुई है.

दुनिया के किन किन देशों ने योग पूरी तरह से अपनाया

दुनिया के कई ऐसे देश हैं, जहां योग को एक मुख्य वेलनेस और सांस्कृतिक रूप में अपनाया गया है. इनमें भारत तो सबसे आगे है ही, लेकिन अब अमेरिका, फ्रांस और कनाडा जैसे देशों में भी योग सेंटर से लेकर इसे अपनाकर दिनचर्या में शामिल करने वालों की तादाद बढ़ी है.

इन देशों ने योग को सबसे ज़्यादा अपनाया है

भारत

दुनिया भर में योग करने वालों का सबसे बड़ा प्रतिशत भारत में है, जहां लगभग 15 करोड़ लोग हर दिन योग करते हैं. इनममें 7 प्रतिशत भारतीय शामिल हैं. इसकी वजह योग का भारत की संस्कृति से गहरा जुड़ाव और जड़ों का होना है. यहां इसकी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक पहलू और सभी पद्धति शामिल हैं. वहीं भारत में योग सभी के लिए सुलभ है. भारत में योग अक्सर कम्युनिटी पार्क और आश्रमों में मुफ़्त या दान के आधार पर सिखाया जाता है. भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर योग और अन्य पारंपरिक वेलनेस प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय (Ministry of AYUSH) की स्थापना की है.

अमेरिका से लेकर कनाडा और चीन भी हैं शामिल

अमेरिका में हर दिन करीब 3.44 से 3.84 करोड़ लोग योग करते हैं. योग अमेरिकी यंग लोगों के बीच सबसे लोकप्रिय है. यहां हर तीन में से एक अमेरिकी ने कम से कम एक बार योग को आज़माया है. इसकी वजह योग से तनाव से मु​क्ति, शरीर में लचीलापन और बीमारियां दूर रहती है. अमेरिका में योग करने वाले लगभग आधे लोगों से ज्यादा लोगों का दावा है कि उन्हें स्वास्थ्य समस्याओं को सुधारने और बचाव के लिए किसी डॉक्टरों ने योग करने की सलाह दी थी. हर साल अमेरिकी योग के लिए क्लास और सामान पर करीब 21 अरब डॉलर खर्च करते हैं. ऐसे ही कनाडा में करीब 76 लाख लोग रोज योग करते हैं. वहीं फ्रांस और जापान में हर दिन 10.7 मिलियन लोग योग करते हैं, जो यहां की कुल आबादी का 20.5 प्रतिशत है. वहीं चीन में करीब 10 मिलियन लोग नियमित रूप से योग करते हैं. यहां योग अमीरों के लिए एक स्टेटस सिंबल बन गया है. यह चीन के करोड़पतियों के बीच चौथा सबसे लोकप्रिय खेल है.

क्या योग एक वेलनेस मूवमेंट से आगे बढ़कर स्वास्थ्य सेवा का एक अहम ज़रिया बन सकता है?

डॉक्टरों के बीच एक नई सोच तेजी से उभर रही है. कई जगहों पर योग को गैर-संचारी रोग, तनाव, नींद की समस्या और जीवनशैली संबंधी चुनौतियों के मैनेजमेंट में सहायक उपाय के रूप में शामिल किया जा रहा है. यही वह बदलाव है, जो योग को वेलनेस एक्टिविटी से आगे ले जाकर हेल्थकेयर सिस्टम का हिस्सा बना रहा है. यदि यह रुझान जारी रहता है तो आने वाले वर्षों में अस्पतालों, स्कूलों और कॉर्पोरेट संस्थानों में योग की भूमिका और बढ़ सकती है. इसक सबसे बड़ा फायदा आम लोगों को होगा, क्योंकि स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ने के दौर में रोकथाम आधारित जीवनशैली की मांग लगातार बढ़ रही है.

योग सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, अर्थव्यवस्था भी बदल रहा है

योग की सफलता का एक कम चर्चित पहलू इसकी आर्थिक ताकत है. दुनिया भर में योग क्लास, ट्रेनर, वेलनेस रिट्रीट, ऑनलाइन कोर्स, योग मैट और संबंधित उत्पादों का विशाल बाजार विकसित हो चुका है. इससे भारतीय योग प्रशिक्षकों, आयुष आधारित उद्योगों और वेलनेस स्टार्टअप के लिए नये अवसर पैदा ह रहे हैं. यानी योग सिर्फ स्वास्थ्य सुधारने का माध्यम नहीं, बल्कि रोजगार और आर्थिक अवसरों का भी बड़ा सोर्स बनता जा रहा है.

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