LNJP अस्पताल में सरप्राइज विजिट कर CM रेखा गुप्ता नर्सों को चौंकाया, कही दिल छू लेने वाली बात

अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एलएनजेपी हॉस्पिटल में सरप्राइज विजिट किया. उन्होंने नर्सों से बातचीत की और उनके योगदान की सराहना की...

अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एलएनजेपी अस्पताल का सरप्राइज विजिट कर नर्सों को खुश कर दिया. मुख्यमंत्री के अचानक अस्पताल पहुंचने से वहां मौजूद नर्सिंग स्टाफ हैरान भी हुआ और उत्साहित भी दिखा. इस दौरान उन्होंने नर्सों से बातचीत की, उनका हाल जाना और मरीजों की सेवा में उनके योगदान की सराहना की. मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पताल में दवाइयां और इलाज मरीज को ठीक करने का काम करते हैं, लेकिन मरीज को हिम्मत और अच्छा महसूस कराने का काम नर्सों की मुस्कान और देखभाल करती है.

'मरीज को मां जैसा प्यार देती हैं नर्सें'

उन्होंने कहा कि डॉक्टर मरीज का इलाज करते हैं, लेकिन नर्सें मरीज को मां जैसा प्यार, भरोसा और देखभाल देती हैं. जब कोई मरीज दर्द या परेशानी में होता है, तब नर्सें उसकी जरूरतों का ध्यान रखती हैं और उसे मानसिक सहारा भी देती हैं. यही वजह है कि नर्सों की भूमिका अस्पतालों में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि मरीजों की सेवा करना सबसे बड़ी मानव सेवा है और नर्सें यह जिम्मेदारी पूरी मेहनत और लगन से निभाती हैं.

अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस की आप सभी नर्स बहनों को हृदय से शुभकामनाएं।



LNJP अस्पताल के Surprise Visit ने सच में मुझे भी सरप्राइज कर दिया।



अस्पतालों में दवाइयां इलाज करती हैं, लेकिन मरीज को हिम्मत आपकी मुस्कान देती है।



डॉक्टर उपचार करते हैं, लेकिन मरीज को मां जैसा स्नेह, भरोसा और… pic.twitter.com/3I9k5IzBbR — Rekha Gupta (@gupta_rekha) May 12, 2026

नर्सिंग इंटर्न्स के स्टाइपेंड में इजाफा

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नर्सों के काम और योगदान को सम्मान देने के लिए लगातार कदम उठा रही है. उन्होंने बताया कि नर्सिंग इंटर्न्स के स्टाइपेंड में 27 गुना बढ़ोतरी की गई है, जिससे उन्हें आर्थिक मदद मिल सके और उनका आत्मविश्वास बढ़े. इस फैसले से नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे युवाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा.

उन्होंने यह भी कहा कि अस्पतालों में नई नियुक्तियों के जरिए स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके. मुख्यमंत्री ने सभी नर्सों को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की शुभकामनाएं दीं और कहा कि समाज को स्वस्थ रखने में नर्सों की भूमिका बेहद अहम है.



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