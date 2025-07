भारत

बिना धर्म परिवर्तन के अंतरधार्मिक विवाह अवैध, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आर्य समाज जैसे संगठनों की होगी जांच

Investigate orders for Arya Samaj and other organizations: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्य समाज और विवाह कराने वाले अन्य संगठनों की पुलिस जांच का आदेश दिया है और अंतरधार्मिक विवाह पर अपना फैसला दिया है.