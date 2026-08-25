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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

चीन की नींद उड़ाने आ रही INS Arisudan, जानिए भारत की चौथी न्यूक्लियर सबमरीन की क्या है ताकत

INS Arisudan न्यूक्लियर सबमरीन 2026 के अंत तक अपने सी-ट्रायल्स पूरे कर लेगी, जिससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता और ज्यादा मजबूत होगी।

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Aman Upadhyay

Updated : Aug 25, 2026, 01:54 PM IST

चीन की नींद उड़ाने आ रही INS Arisudan, जानिए भारत की चौथी न्यूक्लियर सबमरीन की क्या है ताकत

डबल मिसाइल ताकत के साथ तैयार है INS Arisudan, AI Photo

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  • INS Arisudan का समुद्री परीक्षण दिसंबर 2026 तक पूरा हो जाएगा. 
  • इसे साल 2027 की शुरुआत में भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है.
  • 7,000 टन वजन के साथ यह एक स्ट्रेच्ड वेरिएंट है जो मिसाइल ले जाने के लिए ज्यादा जगह देती है.
     

INS Arisudan News: भारत की चौथी अरिहंत-क्लास न्यूक्लियर सबमरीन, जिसका नाम INS Arisudan है, इस समय अपने एडवांस समुद्री परीक्षणों से गुजर रही है. अच्छी खबर यह है कि साल 2026 के अंत तक इसके सारे ट्रायल्स पूरे होने की उम्मीद है, जिसके बाद साल 2027 की शुरुआत में इसे भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा.

यह सबमरीन भारत के परमाणु बेड़े का वो साइलेंट किलर है जो दुश्मन की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत रखता है. यह खबर ऐसे समय में आई है जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान की रणनीतिक हलचल तेज है, तो आइए अब जानते हैं कि यह सबमरीन हमारे देश की सुरक्षा के लिए क्यों गेम-चेंजर साबित होने वाली है.

विशाखापत्तनम से किया गया था लॉन्च

भारतीय नौसेना की ताकत में एक नेक्स्ट-लेवल का इजाफा होने जा रहा है क्योंकि INS Arisudan जिसे निर्माण के दौरान S4 कोडनेम दिया गया था और अक्टूबर 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में विशाखापत्तनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में लॉन्च किया गया था अब वह बिल्कुल तैयार है. बंदरगाह पर इसके सारे सिस्टम्स और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को परखने के बाद, यह सबमरीन दिसंबर 2025 के आखिर में अपने सी-ट्रायल्स के लिए रवाना हुई थी और अब साल 2026 के अंत तक अपने सारे टेस्ट्स पूरे करने के ट्रैक पर है.

जैसे ही यह इंडियन नेवी की फ्लीट को जॉइन करेगी, भारत की स्वदेशी न्यूक्लियर-पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन (SSBN) सीरीज का पहला फेज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को और भी पुख्ता करेगी.

INS Arisudan क्यों है ज्यादा घातक?

INS Arisudan पहले की सबमरीन्स से कहीं ज़्यादा घातक है क्योंकि यह अरिहंत-क्लास का दूसरा 'स्ट्रेच्ड' वेरिएंट है, जिसका वज़न पुरानी 6,000 टन वाली INS Arihant के मुकाबले लगभग 7,000 टन है. इस बड़े साइज की वजह से इसमें मिसाइल स्टोरेज और लॉन्चिंग के लिए काफी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, जहाँ पुरानी सबमरीन्स (Arihant और Arighaat) में सिर्फ 4 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम (VLS) ट्यूब्स थीं, वहीं INS Arisudan में पूरे 8 VLS ट्यूब्स दिए गए हैं. इन 8 ट्यूब्स की मदद से यह सबमरीन 3,500 किमी की मारक क्षमता वाली 8 लेथल K-4 न्यूक्लियर मिसाइलें या फिर जरूरत पड़ने पर 750 किमी रेंज वाली 24 K-15 मिसाइलें आसानी से कैरी कर सकती है.

इसके अलावा, पानी के अंदर चलते समय इसका रिड्यूस्ड एकॉस्टिक सिग्नेचर  इसे दुश्मन के सोनार से बचाकर इसकी सर्वाइवेबिलिटी को नेक्स्ट-लेवल पर ले जाता है, और सबसे बड़ी फ्लेक्स यह है कि भारत के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल (ATV) प्रोजेक्ट के तहत बनी इस सबमरीन का लगभग 75% से 80% हिस्सा पूरी तरह से स्वदेशी है.

'न्यूक्लियर ट्रायड' के लिए क्यों जरूरी है यह सबमरीन?

किसी भी देश की सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर ट्रायड का होना बहुत जरूरी होता है, जिसका सीधा मतलब है कि आपके पास जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों से न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता होनी चाहिए. भारत के पास जमीन से वार करने के लिए लेथल 'अग्नि' मिसाइलें हैं, हवा से तबाही मचाने के लिए मिराज-2000, सुखोई-30MKI और राफेल जैसे लड़ाकू विमान मौजूद हैं, जबकि समुद्र की गहराइयों से कमान संभालने के लिए INS Arihant, INS Arighaat, INS Aridhaman और अब INS Arisudan जैसी सबमरीन्स तैनात हैं.

हालांकि भारत की घोषित नीति 'नो-फर्स्ट-यूज' की है, यानी हम किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे. लेकिन अगर कोई हम पर हमला करता है, तो हमारे पास जवाबी कार्रवाई करने की अचूक क्षमता होनी चाहिए, जिसे 'सेकंड-स्ट्राइक कैपेबिलिटी' कहते हैं. समुद्र की गहराइयों में छिपी न्यूक्लियर सबमरीन को नष्ट करना दुश्मन के लिए लगभग असंभव होता है, इसलिए यह भारत की सेकंड-स्ट्राइक क्षमता को सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है.

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