समंदर में अब नहीं छिप पाएंगी दुश्मन की पनडुब्बियां, INS अग्रय करेगा तुरंत पहचान, जानिए इसकी खासियतें

भारत
समंदर में देश की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए नौसेना के बेड़े में तीन नए स्वदेशी युद्धपोत शामिल किए गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा INS अग्रय की हो रही है.
समंदर में देश की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए नौसेना के बेड़े में तीन स्वदेशी युद्धपोत शामिल किए गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (21 जून 2026) को कोलकाता में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान इन तीनों जहाजों को देश को समर्पित किया. इन नए युद्धपोतों के आने से भारतीय नौसेना की समुद्र में निगरानी और हमला करने की क्षमता कई गुना बढ़ गई है.
इन तीन युद्धपोतों में सबसे ज्यादा चर्चा जिस जहाज की हो रही है, वह INS अग्रय (INS Agray) है. इसे खास तौर पर समंदर के अंदर छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उनको तबाह करने के लिए तैयार किया गया है. जानिए आखिर ये जहाज इतना खास क्यों है और इसके आने से चीन-पाकिस्तान जैसे देशों की नींद क्यों उड़ गई है.
किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा समंदर की गहराई में चुपके से आकर हमला करने वाली पनडुब्बियां होती हैं. इसी खतरे से निपटने का अचूक हथियार INS अग्रय है. ये एक एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (ASW SWC) है, इसका मतलब है कि ये कम गहरे पानी या तटीय इलाकों में छिपी पनडुब्बियों को ढूंढ निकालने में सक्षम है.
इसके अंदर बेहद आधुनिक शैलो-वॉटर सोनार सिस्टम लगाया गया है. जो पानी के अंदर ऐसी तरंगें छोड़ता है जिससे दूर बैठी दुश्मन की पनडुब्बी की सटीक लोकेशन का तुरंत पता चल जाता है. इसके बाद जैसे ही दुश्मन की पनडुब्बी पकड़ में आ जाएगी, तो INS अग्रय में लगे हल्के वजन वाले टॉरपीडो और भारत में ही बने घातक रॉकेट लॉन्चर्स पल भर में उसे तबाह कर देंगे. नौसेना में इसकी एंट्री के साथ ही अब दुश्मन देश हमारी समुद्री सीमा में घुसने से पहले सौ बार सोचेगा.
Stealth above. Undetected below.— SpokespersonNavy (@indiannavy) June 15, 2026
Witness the making of Yard 3033, #Agray, India’s indigenous Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft, built by @OfficialGRSE for the demanding arena of underwater warfare.
Designed to operate with precision in the littoral battlespace, every… pic.twitter.com/vXPWTOLEJM
INS अग्रय के साथ-साथ नौसेना में दो और बड़े जहाजों को शामिल किया गया है, जो अपने आप में बेहद खास हैं. आपको इनके बारे में बताते हैं-
इन तीनों जहाजों को भारत में ही डिजाइन और तैयार किया गया है. इनमें 75 फीसदी से ज्यादा सामान स्वदेशी है और इन्हें बनाने में देश की 200 से ज्यादा छोटी और मझोली कंपनियों ने योगदान दिया है. इसके साथ ही हजारों लोगों को रोजगार भी मिला. आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम है, जो दिखाता है कि अब भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार नहीं, बल्कि खुद एक बड़ा निर्माता बन चुका है.