इस केस में सुनवाई करते हुए अदालत ने गलत तरीके से जेल में बंद रखे जाने वाले लोगों को मुआवजा देने के लिए कानून बनाने और सभी हाईकोर्ट को ऑनलाइन क्रिमिनल जस्टिस इकोसिस्टम पर विचार करने की सलाह भी दी.

देवीलाल को 2012 में हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में सजा भी हुई थी (Image- SCI)

किसी इंसान को अदालत से बेगुनाह घोषित कर दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद उसे सात साल से ज्यादा समय तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़े. सोचिए, जिस फैसले के बाद उसे आजाद जिंदगी जीनी चाहिए थी, उसकी जानकारी ही जेल प्रशासन तक नहीं पहुंची. नतीजा ये हुआ कि एक शख्स की जिंदगी के कीमती साल जेल में ही गुजर गए. ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि देश की न्याय व्यवस्था से जुड़ा एक ऐसा मामला है, जिसने सुप्रीम कोर्ट को भी हैरान कर दिया.

मामला छत्तीसगढ़ के रहने वाले देवीलाल गोंड का है. सुप्रीम कोर्ट ने इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए सोमवार (16 नवंबर 2026) को उन्हें 30 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने माना कि अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी और समय पर जानकारी नहीं पहुंचने की वजह से देवीलाल को बेवजह जेल में रहना पड़ा.

हत्या का मामला, उम्रकैद की सजा, फिर हुए बरी

देवीलाल को 7 दिसंबर 2012 को हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद 14 अगस्त 2013 को सेशन कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी. देवीलाल ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए उन्हें बरी कर दिया और उम्रकैद की सजा भी रद्द कर दी. यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन असली लापरवाही इसके बाद हुई.

हाईकोर्ट से बरी होने के बावजूद देवीलाल जेल से बाहर नहीं आ सके. कोर्ट का आदेश जेल प्रशासन तक नहीं पहुंचा और वह लगातार सलाखों के पीछे रहे. हैरानी की बात ये है कि राज्य सरकार ने भी हाईकोर्ट के बरी करने वाले फैसले को चुनौती नहीं दी थी. कानूनी तौर पर उनकी रिहाई का रास्ता साफ था, फिर भी उन्हें आजादी नहीं मिली.

सात साल तक नहीं दिखी गलती?

करीब सात साल तीन महीने तक ये गलती किसी की नजर में नहीं आई. आखिरकार 15 मई 2025 को जेल में बंद कैदियों के रिकॉर्ड की जांच के दौरान इस गड़बड़ी का पता चला. इसके बाद 19 मई 2025 को देवीलाल को रिहा किया गया. जिस व्यक्ति को साल 2018 में ही जेल से बाहर होना चाहिए था, उसे 2025 में आजादी मिली.

पहले दिया था दो लाख रुपये मुआवजा

देवीलाल को हुए इस नुकसान के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पहले दो लाख रुपये मुआवजा दिया था. लेकिन ये रकम उनके साथ हुई नाइंसाफी के मुकाबले काफी कम थी. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए मुआवजे की रकम बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी.

जवानी के सबसे अहम साल जेल में गुजार दिए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों की तरफ से हुई ये लापरवाही बेहद गंभीर है. अदालत ने ये भी बताया कि जब देवीलाल को बरी किया गया था, तब उनकी उम्र करीब 28 साल थी और रिहाई के समय वह 35 साल के हो चुके थे. इस दौरान उन्होंने अपनी जवानी के सबसे अहम साल जेल में गुजार दिए. उनकी कमाई, रोजगार, पढ़ाई, हुनर सीखने और बेहतर भविष्य बनाने के मौके छिन गए. इसके अलावा मानसिक और शारीरिक परेशानियां भी झेलनी पड़ीं.

ऐसे मामलों में कोई तय कानून या व्यवस्था नहीं

कोर्ट ने ये भी चिंता जताई कि भारत में गलत तरीके से जेल में रखे गए लोगों को मुआवजा देने के लिए अभी कोई तय कानून या व्यवस्था नहीं है. इसके लिए विधायी व्यवस्था बनाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों में पीड़ितों को न्याय मिल सके.

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ऑनलाइन क्रिमिनल जस्टिस इकोसिस्टम की भी तारीफ की. ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए पुलिस, अदालत, जेल, अभियोजन विभाग और अस्पताल जैसी संस्थाएं आपस में जानकारी साझा कर सकती हैं.

कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट से भी ऐसी व्यवस्था लागू करने पर विचार करने को कहा है ताकि किसी की रिहाई का आदेश फाइलों में दबकर न रह जाए. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की कॉपी सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजने का निर्देश भी दिया है ताकि भविष्य में किसी दूसरे देवीलाल को ऐसी परेशानी न झेलनी पड़े.

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