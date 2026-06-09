FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
'अमित शाह कर रहे निगरानी, पाकिस्तान नहीं जाएगा एक बूंद भी पानी', केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने बताया भारत का प्लान

'अमित शाह कर रहे निगरानी, पाकिस्तान नहीं जाएगा एक बूंद भी पानी', केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने बताया भारत का प्लान

तेल कंपनियों को रोज हो रहा 652 करोड़ का नुकसान, सरकार ने दी 1.23 लाख करोड़ की आर्थिक मदद, क्या फिर बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम?

तेल कंपनियों को रोज हो रहा 652 करोड़ का नुकसान, सरकार ने दी 1.23 लाख करोड़ की आर्थिक मदद, क्या फिर बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम?

मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन क्यों रद्द हुआ? जानें पूरा मामला

क्यों रद्द हुआ मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन? जानें पूरा मामला

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
आजादी के बाद पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था ये गांव, 24 साल बाद कैसे मिला भारत को वापस?

आजादी के बाद पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था ये गांव, 24 साल बाद कैसे मिला भारत को वापस?

भारतीय रेलवे का सबसे कम इस्तेमाल होने वाला स्टेशन कौन सा? कितने यात्री आते हैं यहां

भारतीय रेलवे का सबसे कम इस्तेमाल होने वाला स्टेशन कौन सा? कितने यात्री आते हैं यहां

IND vs AFG ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, केएल राहुल तोड़ सकते हैं विराट कोहली का रिकॉर्ड

IND vs AFG ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, केएल राहुल तोड़ सकते हैं विराट कोहली का रिकॉर्ड

Homeभारत

भारत

'अमित शाह कर रहे निगरानी, पाकिस्तान नहीं जाएगा एक बूंद भी पानी', केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने बताया भारत का प्लान

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि सीमा पार पानी के बहाव को रोकने की कोशिशें चल रही हैं. सीआर पाटिल ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह भी व्यक्तिगत रूप से इस मामले की निगरानी कर रहे हैं.

Latest News

Shivendra Rai

Updated : Jun 09, 2026, 10:33 PM IST

'अमित शाह कर रहे निगरानी, पाकिस्तान नहीं जाएगा एक बूंद भी पानी', केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने बताया भारत का प्लान

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 1960 की संधि को स्थगित कर दिया था. (एआई इमेज)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Indus Waters Treaty: केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि आने वाले सालों में पाकिस्तान को सिंधु नदी प्रणाली से पानी की एक बूंद भी न मिले. मंगलवार, 9 जून को सीआर पाटिल ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह भी व्यक्तिगत रूप से इस मामले की निगरानी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सीमा पार पानी के बहाव को रोकने की कोशिशें चल रही हैं

सरकार की बारीकी से नजर

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने एक सवाल के जवाब में कहा, "संधि को खत्म नहीं किया गया है, बल्कि उसे सस्पेंड (स्थगित) किया गया है. सीमा पार पानी के बहाव को रोकने की कोशिशें चल रही हैं. जब से प्रधानमंत्री मोदी ने यह फैसला लिया है, तब से हर कोशिश की जा रही है कि वहां पानी की एक बूंद भी न जाए. प्रधानमंत्री के निर्देशों के तहत, गृह मंत्री अमित शाह भी व्यक्तिगत रूप से इस मामले की निगरानी कर रहे हैं. हम इस पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. मेरा मानना ​​है कि काम तय समय-सीमा के भीतर आगे बढ़ रहा है. यह पक्का है कि आने वाले सालों में पानी की एक बूंद भी पाकिस्तान नहीं जाएगी." 

जब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से परियोजनाओं की समय सीमा और डाइवर्ट किए गए पानी को किस राज्य में भेजा जाएगा जैसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है. मैं इतनी ही कह सकता हूं कि अगले कुछ सालों में सारा काम पूरा हो जाएगा. 

 

बौखलाया हुआ है पाकिस्तान

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का ये बयान ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान चिनाब-ब्यास लिंक टनल परियोजना की खबर से ही बौखलाया हुआ है. हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में बनने वाली सुरंग के माध्यम से चिनाब का अतिरिक्त पानी ब्यास नदी में लाया जाएगा. ये परियोजना इसी साल अगस्त में शुरू हो सकती है. पाकिस्तान ने इसे सिंधु जल समझौते का उल्लंघन बताया है.

बता दें कि  पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 1960 की संधि को स्थगित कर दिया था. इसे लेकर भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह नहीं रोक देता तब तक सिंधु जल संधि दोबारा प्रभाव में नहीं आएगी. भारत ने इस मामले को लेकर 'कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन' (मध्यस्थता अदालत) के अधिकार क्षेत्र को भी मानने से इनकार कर दिया है. भारत के सख्त रूख के बीच पाकिस्तान में पानी की उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. कराची में अभी पानी की भारी किल्लत है. सिंध और पंजाब के किसानों को डर है कि आने वाले सालों में उनकी खेती चौपट हो सकती है. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
आजादी के बाद पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था ये गांव, 24 साल बाद कैसे मिला भारत को वापस?
आजादी के बाद पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था ये गांव, 24 साल बाद कैसे मिला भारत को वापस?
भारतीय रेलवे का सबसे कम इस्तेमाल होने वाला स्टेशन कौन सा? कितने यात्री आते हैं यहां
भारतीय रेलवे का सबसे कम इस्तेमाल होने वाला स्टेशन कौन सा? कितने यात्री आते हैं यहां
IND vs AFG ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, केएल राहुल तोड़ सकते हैं विराट कोहली का रिकॉर्ड
IND vs AFG ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, केएल राहुल तोड़ सकते हैं विराट कोहली का रिकॉर्ड
कपड़े धोने का शुरू किया था अपना बिजनेस, आज खड़ी कर दी 160 करोड़ की कंपनी
कपड़े धोने का शुरू किया था अपना बिजनेस, आज खड़ी कर दी 160 करोड़ की कंपनी
इस साल के अंत तक कितने तेजस Mk1A फाइटर जेट तैयार हो जाएंगे? ये जानकर खुश हो जाएगी भारतीय वायु सेना
इस साल के अंत तक कितने तेजस Mk1A फाइटर जेट तैयार हो जाएंगे? ये जानकर खुश हो जाएगी भारतीय वायु सेना
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement