'अमित शाह कर रहे निगरानी, पाकिस्तान नहीं जाएगा एक बूंद भी पानी', केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने बताया भारत का प्लान

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि सीमा पार पानी के बहाव को रोकने की कोशिशें चल रही हैं. सीआर पाटिल ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह भी व्यक्तिगत रूप से इस मामले की निगरानी कर रहे हैं.

Indus Waters Treaty: केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि आने वाले सालों में पाकिस्तान को सिंधु नदी प्रणाली से पानी की एक बूंद भी न मिले. मंगलवार, 9 जून को सीआर पाटिल ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह भी व्यक्तिगत रूप से इस मामले की निगरानी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सीमा पार पानी के बहाव को रोकने की कोशिशें चल रही हैं.

सरकार की बारीकी से नजर

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने एक सवाल के जवाब में कहा, "संधि को खत्म नहीं किया गया है, बल्कि उसे सस्पेंड (स्थगित) किया गया है. सीमा पार पानी के बहाव को रोकने की कोशिशें चल रही हैं. जब से प्रधानमंत्री मोदी ने यह फैसला लिया है, तब से हर कोशिश की जा रही है कि वहां पानी की एक बूंद भी न जाए. प्रधानमंत्री के निर्देशों के तहत, गृह मंत्री अमित शाह भी व्यक्तिगत रूप से इस मामले की निगरानी कर रहे हैं. हम इस पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. मेरा मानना ​​है कि काम तय समय-सीमा के भीतर आगे बढ़ रहा है. यह पक्का है कि आने वाले सालों में पानी की एक बूंद भी पाकिस्तान नहीं जाएगी."

जब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से परियोजनाओं की समय सीमा और डाइवर्ट किए गए पानी को किस राज्य में भेजा जाएगा जैसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है. मैं इतनी ही कह सकता हूं कि अगले कुछ सालों में सारा काम पूरा हो जाएगा.

#WATCH | Delhi: On the decision to terminate the Indus Waters Treaty, Union Minister C.R. Patil says, “It still stands; rather, the treaty has been kept in abeyance. And since Prime Minister Modi took this decision, every effort is being made to ensure not a single drop flows… pic.twitter.com/vnEGNpvD0K June 9, 2026

बौखलाया हुआ है पाकिस्तान

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का ये बयान ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान चिनाब-ब्यास लिंक टनल परियोजना की खबर से ही बौखलाया हुआ है. हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में बनने वाली सुरंग के माध्यम से चिनाब का अतिरिक्त पानी ब्यास नदी में लाया जाएगा. ये परियोजना इसी साल अगस्त में शुरू हो सकती है. पाकिस्तान ने इसे सिंधु जल समझौते का उल्लंघन बताया है.

बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 1960 की संधि को स्थगित कर दिया था. इसे लेकर भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह नहीं रोक देता तब तक सिंधु जल संधि दोबारा प्रभाव में नहीं आएगी. भारत ने इस मामले को लेकर 'कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन' (मध्यस्थता अदालत) के अधिकार क्षेत्र को भी मानने से इनकार कर दिया है. भारत के सख्त रूख के बीच पाकिस्तान में पानी की उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. कराची में अभी पानी की भारी किल्लत है. सिंध और पंजाब के किसानों को डर है कि आने वाले सालों में उनकी खेती चौपट हो सकती है.