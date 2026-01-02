FacebookTwitterYoutubeInstagram
छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल के चैतन्य बघेल को शराब घोटाला मामले छत्तीसगढ़ HC ने जमानत दी.

Indore Water Contamination: 15 मौतों के बाद जागी सरकार, दूषित पानी मामले में अफसरों पर लिया एक्शन, HC की फटकार

Indore Water Contamination: मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में दूषित पानी के संकट पर एक स्टेटस रिपोर्ट पेश की. लगभग 15 पेज की इस रिपोर्ट में सरकार ने दूषित पानी पीने से सिर्फ 4 मौतों का दावा किया.

रईश खान

Updated : Jan 02, 2026, 05:05 PM IST

Indore Water Contamination: 15 मौतों के बाद जागी सरकार, दूषित पानी मामले में अफसरों पर लिया एक्शन, HC की फटकार

दूषित पानी से बीमार हुए मरीजों से मिलते सीएम मोहन यादव

इंदौर में दूषित पानी मामले में हाईकोर्ट की फटकार के बाद राज्य सरकार एक्शन मोड में आई है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर नगर निग कमिश्नर दिलीप यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. वहीं, एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोनिया को हटा दिया है. सीएम मोहन यादव ने शुक्रवार को मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

इसके अलावा सीएम मोहन यादव ने इंदौर नगर निगम में आवश्यक पदों पर तत्काल रूप से भरने का निर्देश दिया है. इंदौर में दूषित पानी पीने से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सरकार को कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि अब स्वच्छ पानी भी लोगों को नहीं मिल सकता. अदालत ने नगर निगम को नोटिस जारी करते हुए सभी प्रभावित लोगों का मुफ्त इलाज कराने का निर्देश दिया.

सरकार ने अपनी रिपोर्ट में बताई सिर्फ 4 मौतें

वहीं, सरकार ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में दूषित पानी के संकट पर एक स्टेटस रिपोर्ट पेश की. लगभग 15 पेज की इस रिपोर्ट में सरकार ने दूषित पानी पीने से सिर्फ 4 मौतों का दावा किया. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लगभग 200 लोग अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनमें से 35 इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं.

यह इंदौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एडवोकेट रितेश इनानी द्वारा दायर एक जनहित याचिका सुनवाई हुई. जस्टिस द्वारकाधीश बंसल और जस्टिस राजेंद्र कुमार वाणी की डिवीजन बेंच के सामने याचिकाकर्ता ने सरकार की दलील को आखिरी समय में जल्दबाजी में किया गया काम बताया. उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है. इस रिपोर्ट के अनुसार, सप्लाई किए गए दूषित पानी पीने से केवल चार लोगों की मौत हुई है.

भारत का सबसे स्वच्छ शहर कैसे बना दूषित पानी का शिकार?

बता दें कि लगातार 8 सालों तक भारत का सबसे साफ शहर रहा इंदौर, एक गंभीर पब्लिक हेल्थ संकट से जूझ रहा है. भागीरथपुरा इलाके में दूषित पीने के पानी से करीब 15 लोगों की मौत हो चुकी है. बड़े पैमाने पर बीमारियां फैली हैं. एक शौचालय के पास पाइपलाइन लीक होने के कारण नगर निगम के पानी की सप्लाई में सीवेज मिलने से गंभीर दस्त, उल्टी और डिहाइड्रेशन समस्या पैदा कर दी हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

