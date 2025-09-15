इंदौर में एयरपोर्ट रोड पर भीषड़ सड़क हादसा, एक दर्जन से अधिक लोगों को ट्रक ने कुचला, 2 की मौत

Honest Village in India: न दुकानों और घरों पर ताला, न ही चोरी का डर... 'ईमानदारी की मिसाल' है भारत का यह गांव
भारत
इंदौर में एयरपोर्ट रोड स्थित शिक्षक नगर में सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़का हादसा हो गया. अभी तक इस हादसे में 2 लोगों की जान जा चुकी है वहीं एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं. बताया जा रहा है कि बेकाबू ट्रक ने करीब 10 से 15 लोगों को कुचल दिया है.
मध्य प्रदेश के इंदौर से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है. इंदौर में एयरपोर्ट रोड स्थित शिक्षक नगर में सोमवार शाम एक भीषण हादसा हो गया. दरअसल अंकिल होटेल और गीतांजली अस्पताल के बीच एक तेज रफ्तार और बेकाबू ट्रक ने 10 से 15 लोगों को कुचल दिया. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. वहीं इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.
ट्रक के नीचे फंस गई थी बाइक
हादसे के समय मौजूद लोगों का कहना है कि हादसे में समय ट्रक के नीचे एक बाइक फंस गई थी. ट्रक बाइक को घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया जिस वजह से बाइक में आग लग गई और कुछ देर बाद ट्रक भी आग की चपेट आ गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के साथ ही घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. फिलहाल अभी तक इस हादसे में दो लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है.
बेकाबू हो गया था ट्रक
वहीं पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और स्थिति पर नियंत्रण बनाने की कोशिश कर रही है. जानकारी के मुताबिक, तेज रफ्तार ट्रक ने नियंत्रण खो दिया और एक अस्पताल के पास एक व्यस्त रूट पर ई-रिक्शा सहित कई वाहनों को टक्कर मार दी. बता दें कि एक युवक ट्रक के अगले हिस्से में फंसकर मर गया और ट्रक में आग लगने से वह भी जल गया. किसी तरह लोगों ने उसके जलते हुए शरीर को ट्रक से अलग किया. हादसा इतना भयानक था कि मरे हुए लोगों के शवों के टुकड़े रोड पर बिखर गए.
