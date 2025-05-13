FacebookTwitterYoutubeInstagram
MP: इंदौर में दूषित पानी के बाद जहरीली गैस से अफरा-तफरी, लोगों को सांस लेने में होने लगी दिक्कत

IND vs ZIM: सुपर-8 की पहली जीत के बाद क्या बोले सूर्यकुमार यादव? वेस्टइंडीज मैच को लेकर जाहिर किए अपने इरादे

'अंगदान केवल चिकित्सीय प्रक्रिया नहीं, नया जीवन देने का उपहार', 'वरदान' फिल्म फेस्टिवल में बोलीं CM रेखा गुप्ता

Vijay-Rashmika Wedding: न पंडित, न 7 फेरे और न ही दहेज प्रथा... भारतीय शादियों से क्यों अलग है कोडवा रीति रिवाज से शादी?

Virosh Wedding Photos: एक-दूजे के हुए विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना, देखें शादी की खूबसूरत तस्वीरें

T20 वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

Homeभारत

भारत

MP: इंदौर में दूषित पानी के बाद जहरीली गैस से अफरा-तफरी, लोगों को सांस लेने में होने लगी दिक्कत

Indore Gas Leak: इंदौर के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम दमकल विभाग के साथ मौके पर पहुंच गई और हालात पर काबू पा लिया.

Latest News

रईश खान

Updated : Feb 27, 2026, 12:13 AM IST

MP: इंदौर में दूषित पानी के बाद जहरीली गैस से अफरा-तफरी, लोगों को सांस लेने में होने लगी दिक्कत

इंदौर में गैस लीक से लोगों को सांस लेने में समस्या हो गई

देश का सबसे स्वच्छ शहर माने जाने वाला मध्य प्रदेश का इंदौर इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है. दूषित पानी, फूड पॉइजनिंग के बाद अब ताजा मामला गैस रिसाव का सामने आया है. इस घटना ने शहर में फिर अफरा-तफरी का माहौल बना दिया है. लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है. जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जानकारी के मुताबिक, मामला रावजी बाजार थाना क्षेत्र का है. यहां गुरुवार रात करीब 10 बजे अचानक अमोनिया गैस के रिसाव से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. लोगों को सांस लेने की दिक्कत होने लगी. कई लोगों को उल्टियां होने लगी. लोग घरों से निकलकर बाहर भागने लगे.

पुलिस ने बताया कि यह घटना एक कबाड़ी के सिलेंडर काटने से हुई. सिलेंडर में गैस भरी थी. जैसे ही उसने सिलेंडर को काटा तेजी से रिसाव होने लगी. थोड़ी देर में पूरे इलाके में फैल गई. आसपास रहने वाले लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी. इसकी तुरंत सूचना स्थानीय पुलिस थाने को दी गई.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम दमकल विभाग के साथ मौके पर पहुंच गई. सिलेंडर को खुले एरिया में ले जाया गया और उसके ऊपर पानी छिड़कर गैस के रिसाव को रोका गया. उन्होंने कहा कि पुलिस ने कबाड़ी को हिरासत में ले लिया है.

सुर्खियों में क्यो है इंदौर?
बता दें कि पिछले कुछ महीन में इंदौर में यह तीसरा सनसनीखेज मामला है. इससे पहले दिसंबर 2025 में दूषित पानी पीने से इंदौर के कई इलाकों में 15 से ज्यादा लोगों की मौत और 25,00 के करीब बीमार हो गए थे. इसके बाद एक फूड पॉइजनिंग मामला सामने आया था. जिसमें 30 से 40 लोग बीमार पड़ गए थे.

