MP: इंदौर में दूषित पानी के बाद जहरीली गैस से अफरा-तफरी, लोगों को सांस लेने में होने लगी दिक्कत

भारत
Indore Gas Leak: इंदौर के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम दमकल विभाग के साथ मौके पर पहुंच गई और हालात पर काबू पा लिया.
देश का सबसे स्वच्छ शहर माने जाने वाला मध्य प्रदेश का इंदौर इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है. दूषित पानी, फूड पॉइजनिंग के बाद अब ताजा मामला गैस रिसाव का सामने आया है. इस घटना ने शहर में फिर अफरा-तफरी का माहौल बना दिया है. लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है. जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
जानकारी के मुताबिक, मामला रावजी बाजार थाना क्षेत्र का है. यहां गुरुवार रात करीब 10 बजे अचानक अमोनिया गैस के रिसाव से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. लोगों को सांस लेने की दिक्कत होने लगी. कई लोगों को उल्टियां होने लगी. लोग घरों से निकलकर बाहर भागने लगे.
पुलिस ने बताया कि यह घटना एक कबाड़ी के सिलेंडर काटने से हुई. सिलेंडर में गैस भरी थी. जैसे ही उसने सिलेंडर को काटा तेजी से रिसाव होने लगी. थोड़ी देर में पूरे इलाके में फैल गई. आसपास रहने वाले लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी. इसकी तुरंत सूचना स्थानीय पुलिस थाने को दी गई.
पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम दमकल विभाग के साथ मौके पर पहुंच गई. सिलेंडर को खुले एरिया में ले जाया गया और उसके ऊपर पानी छिड़कर गैस के रिसाव को रोका गया. उन्होंने कहा कि पुलिस ने कबाड़ी को हिरासत में ले लिया है.
थाना रावजी बाजार क्षेत्र अंतर्गत एक कबाड़ी द्वारा सिलेंडर काटने पर गैस का रिसाव होने लगा जिस पर थाना रावजी बाजार पुलिस ने फायर टीम के साथ मिलकर तुरंत ही स्थिति को पूर्णतः नियंत्रण में लिया ।। @CP_INDORE @DGP_MP @mohdept #mppolice #indorepolice https://t.co/QieEudbvrX pic.twitter.com/nhcLNZRrpJ— DCP Zone 04 Indore (@dcpzone4indore) February 26, 2026
सुर्खियों में क्यो है इंदौर?
बता दें कि पिछले कुछ महीन में इंदौर में यह तीसरा सनसनीखेज मामला है. इससे पहले दिसंबर 2025 में दूषित पानी पीने से इंदौर के कई इलाकों में 15 से ज्यादा लोगों की मौत और 25,00 के करीब बीमार हो गए थे. इसके बाद एक फूड पॉइजनिंग मामला सामने आया था. जिसमें 30 से 40 लोग बीमार पड़ गए थे.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से