इंदौर में तीन मंजिला इमारत का हिस्सा गिरने से दो लोगों की मौत, 12 घायल, राहत अभियान जारी

इंदौर के रानीपुरा इलाके में सोमवार रात बारिश के बाद तीन मंजिला मकान ढहने से एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए. अधिकारियों ने मलबे से 11 लोगों को निकाला और उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया.

सोमवार शाम इंदौर में जवाहर मार्ग पर प्रेमसुख टॉकीज के पीछे तीन मंजिला इमारत गिरने से दो लोगों की मौत हो गई और बारह अन्य घायल हो गए. पुलिस के अनुसार, रात करीब 9 बजे, बेसमेंट समेत तीन मंजिला इमारत अचानक ढह गई, जिसके बाद अधिकारियों ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत अभियान शुरू किया. इमारत ढहने के तुरंत बाद, मलबे में 13 लोगों के फंसे होने की खबर मिली.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एहतियात के तौर पर, राहत और बचाव कार्यों के लिए रानीपुरा इलाके की बिजली काट दी गई है और पुलिस घटनास्थल से दर्शकों की भीड़ को हटाने की कोशिश कर रही है.



पुलिस क्या कहती है?

इंदौर के पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने बताया, "इमारत के बेसमेंट में दुकानें थीं और ऊपर रिहायशी इलाका लगता है. इमारत का लगभग 40-45% हिस्सा ढह गया है. मलबे में कुछ लोग दबे हुए हैं, जिनमें से 10 को अस्पताल पहुँचाया गया है. और लोगों के दबे होने की आशंका है. तलाशी अभियान जारी है."



चार लोग गंभीर रूप से घायल

महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के डीन अरविंद घनघोरिया ने बताया कि घायलों में से चार की हालत गंभीर है, जबकि सात अन्य की हालत स्थिर है. उन्होंने बताया कि ढही हुई इमारत के मलबे में फंसी अलीफा (20) को महाराजा यशवंत राव अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

इस बीच, महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि इमारत 8 से 10 साल पुरानी थी. महापौर ने आगे बताया कि इमारत का एक हिस्सा बगल की एक इमारत पर भी गिरा.

