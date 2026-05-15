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हिंदू-मुस्लिम विवाद के बीच जैन समुदाय को भी बड़ा झटका, जानें क्या है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला

हिंदू-मुस्लिम विवाद के बीच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तीसरी पार्टी जैन समुदाय को भी एक बड़ा झटका दिया है. कोर्ट का मानना है कि धार्मिक आस्था के आधार पर किसी भी पक्ष को कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : May 15, 2026, 09:10 PM IST

हिंदू-मुस्लिम विवाद के बीच जैन समुदाय को भी बड़ा झटका, जानें क्या है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला

Bhojshala Kamal maula mosque

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हिंदू-मुस्लिम विवाद के बीच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तीसरी पार्टी जैन समुदाय को भी एक बड़ा झटका दिया है. कोर्ट का मानना है कि धार्मिक आस्था के आधार पर किसी भी पक्ष को कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता है. इतना ही नहीं, कोर्ट ने ये भी कहा कि धार्मिक दावों पर नहीं, बल्कि सिर्फ कानूनी दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर ही फैसला लिया जा सकता है. हालांकि, अदालत ने विवादित भोजशाला परिसर को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया, जिससे हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत मानी जा रही है. ऐसे में जानते हैं कि कोर्ट ने जैन समुदाय को कैसे बड़ा झटका दिया है.

क्या था जैम समुदाय का दावा?

जैन समुदाय की ओर से पेश वकीलों ने मध्य प्रदेश अदालत में बताया कि भोजशाला परिसर में मिली शिलालेखों और प्रतिमाओं में जैन देवी अंबिका और जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है. उन्होंने कहा कि इससे ये संकेत मिलते हैं कि ये स्थल जैन और सरस्वती उपासना दोनों से जुड़ा हुआ है. उन्होंने ये भी कहा है कि मौजूदा प्रतिमाएं और शिलालेख से जैन धार्मिक परंपरा और शिक्षा की ऐतिहासिक विरासत को भी दर्शाता है. 

हालांकि, कोर्ट ने जैन समाज के ऐतिहासिक दावों को दर्ज कर लिया है. इसके अलावा जैन समुदाय ने कहा कि भोजशाला परिसर में जैन देवी अंबिका की प्रतिमा थी और फिर उसे बाद में लंदन म्यूजियम ले जाया गया था. उन्होंने मांग की है कि अंबिका की प्रतिमा को दोबारा से स्थापित किया जाए. जैन श्रद्धालुओं को भी पूजा-पाठ का अधिकार मिले. 

इसपर डिवीजन बेंच ने क्या कहा?

जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा, ये आसानी से माना जा सकता है कि खुदाई के दौरान मिली वो मूर्ति ब्रिटिश म्यूजियम में रखी देवी सरस्वती की है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, "जैन समुदाय की दलील मान भी ली जाए कि वो मूर्ती देवी अंबिका की है, तो भी इस दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है. अब वो मूर्ति अंबिका की है या सरस्वती की, इस बात के तर्क से कोई खास मदद नहीं मिल रही है कि विवादित क्षेत्र एक जैन मंदिर था. हमारे सामने कोई भी ऐसा सबूत नहीं पेश किया गया है. अब चाहे वो ऐतिहासिक साहित्य के रूप हो, स्थापत्य विशेषता के रूप में हो या ASI सर्वेक्षण के रूप में हो, जिससे पता लग सके को ये विवादित क्षेत्र कभी जैन मंदिर था."  

क्या है पूरा मामला?

हिंदू-मुस्लिम समुदायों के बीच भोजशाला विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है. इसमें हिंदू पक्ष का कहना है कि ये मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर है. लेकिन ये मुस्लिम पक्ष का मानना है कि ये कमाल मौला मस्जिद है. इसी वजह से दोनों समुदायों के बीच पूजा और नमाज को लेकर विवाद चल रहा है. हालांकि, प्रशासन ने नियमों के तहत दोनों समुदायों को अलग-अलग समय पर अपनी-अपनी धार्मिक गतिविधियों की अनुमति दी है. इस विवाद को लेकर मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है. 

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