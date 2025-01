यूनेस्को के रामसर ने मध्य प्रदेश के इंदौर और राजस्थान के उदयपुर समेत दुनिया के 31 शहरों को वेटलैंड सिटी घोषित किया गया है.

मध्य प्रदेश के इंदौर को देश के सबसे साफ शहर का खिताब मिल चुका है. लगातार सात बार से इंदौर नंबर 1 पर बना हुआ है. इसी के साथ शहर ने एक और खिताब अपने नाम कर लिया है. इंदौर को विश्व के 31 टॉप वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया है. इसके साथ इस लिस्ट में झीलों की नगरी के नाम से दुनिया में मशहूर राजस्थान के उदयपुर शहर को भी शामिल किया गया है. दोनों शहरों को वेटलैंड शहर का अंतरराष्ट्रीय दर्जा मिला है.

प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर दोनों शहरों को वैश्विक स्तर पर 31 आर्द्रभूमि मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल होने के लिए बधाई दी. उन्होंने लिखा, "यह मान्यता सतत विकास और प्रकृति और शहरी विकास के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है." उन्होंने कहा, "यह उपलब्धि सभी को हमारे देश में हरियाली, स्वच्छता और अधिक पर्यावरण के अनुकूल शहरी स्थान बनाने की दिशा में काम करते रहने के लिए प्रेरित करती है."

Congratulations to Indore and Udaipur! This recognition reflects our strong commitment to sustainable development and nurturing harmony between nature and urban growth. May this feat inspire everyone to keep working towards creating greener, cleaner and more eco-friendly urban… https://t.co/yaDGG4Dtea

— Narendra Modi (@narendramodi) January 25, 2025

ये भी पढ़ें-Republic Day 2025: कर्तव्य पथ पर दिखी भारत की ताकत और विरासत, राष्ट्रपति ने फहराया तिरंगा

अंतरराष्ट्रीय संस्था रामसर ने शनिवार (25 जनवरी) को दुनियाभर के 31 शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है. उनमें भारत के इंदौर और उदयपुर के अलावा अर्जेंटीना का ट्रेलेव, बेल्जियम का मेचेलेन, बोत्सवाना का कसाने-कजुंगुला, शाकावे मलनक, चिली का वाल्डिविया, चीन का चोंगमिंग, डाली, फूजौ, हांग्जो, जिउजियांग, ल्हासा, सूजौ, वेनझोउ, यूयांग, फ़्रांस के एब्बेविल, आर्ल्स, हैम्पिग्नी, ईरान (इस्लामिक गणराज्य) का बाबोल, बंदर किआशर, गैंडोमन, जापान का नागोया शहर, मोरक्को का मेहद्या, फिलीपींस का बलांगा शहर, पोलैंड का पॉज़्नान, कोरिया गणराज्य का गिम्हे, मुंगयोंग, सर्बिया का नोवी साद, स्विटजरलैंड का जिनेवा और जिम्बाब्वे का विक्टोरिया फॉल्स शहर को शामिल किया गया है.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.