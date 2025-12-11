इंडिगो देने जा रही है 10000 रुपये का मुआवजा, एक्स्ट्रा 10000 का ट्रैवल वाउचर भी देगी कंपनी

FacebookTwitterYoutubeInstagram
बीते दिनों इंडिगो एयरलाइन्स की फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से यात्रियों को भारी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं. अब एयरलाइन्स की तरफ से 10 हजार रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है. साथ ही एक्स्ट्रा 10000 का ट्रैवल वाउचर भी देना की घोषणा की गई है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Dec 11, 2025, 03:13 PM IST

बीते दिनों इंडिगो एयरलाइन्स की फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से यात्रियों को भारी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं.इस महीने यानी की  दिसंबर के पहले महीने में इंडिगो से यात्रा करने वाले यात्रियों को ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा है. क्योंकि इस दौरान एयरलाइन्स की सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द कर दी गई थी. इसकी वजह से यात्रियों को आर्थिक तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ा था. इस घटना के बाद से एयरलाइन्स ने डीजीसीए के खिलाफ सख्त कदम उठाया था.  अब इंडिगो ने 3, 4 और 5 दिसंबर को बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने की वजह से यात्रियों को राहत देने की घोषणा की है.

इंडिगो दे रही मुआवजा

कंपनी ने कहा है कि प्रभावित यात्रियों को सरकार के नियमों के अनुसार 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा. इतना ही नहीं साथ ही एयरलाइन्स ने ज्यादा प्रभावित यात्रियों को 10 हजार रुपये का एक्ट्रा ट्रेवल वाउचर जारी करने की भी घोषणा की है. यह फैसला उन यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है, जिनकी यात्रा योजनाएं अचानक बदल गईं और जिन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ा. इस ट्रेवल वाउचर की खास बात ये है कि ये अगले 12 महीनों तक कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है. 

यात्री चेक करें ई मेल या फिर मैसेज

यात्री इंडिगो की किसी भी घरेलू या फिर अंतरराष्ट्रीय उड़ान में इस वाउचर का उपयोग कर सकते हैं. इंडिगो ने बताया कि 10 हजार रुपये का ट्रैवल वाउचर उन यात्रियों दी जाएंगी, जिनकी यात्राएं एक से ज्यादा बार बदलनी पड़ीं, यानी जिनकी उड़ानें बार-बार रीशेड्यूल हुईं, या जिन्हें एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ा. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपने रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पर भेजे गए मैसेज को चेक करें, ताकि उन्हें मुआवजा और वाउचर क्लेम करने की प्रक्रिया में आसानी हो.
 

