₹610 करोड़ का रिफंड, 3,000 बैगेज प्रोसेस... IndiGo ने एक हफ्ते के कैंसिलेशन के बाद यात्रियों को दी खुशखबरी

तकनीकी खराबी और स्टाफ की कमी के कारण इंडिगो एयरलाइंस इन दिनों सबसे बुरे दौर से गुजर रही है. रविवार को देशभर में IndiGo की 650 फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं. इस संकट के बीच कंपनी ने यात्रियों के टिकट का पैसा वापस कर दिया है. सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बताया कि करीब एक हफ्ते की फ्लाइट कैंसिलेशन के बाद इंडिगो ने 610 करोड़ रुपये का रिफंड प्रोसेस कर दिया है. साथ ही 3,000 बैगेज भी डिलीवर किए गए हैं.

इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने कहा कि आज यानी रविवार को एयरलाइन 1,650 फ़्लाइट्स ऑपरेट कर रहा है. जिससे उसके 138 डेस्टिनेशन में से 135 फिर से जुड़ जाएंगे. आम आम तौर पर इंडिगो रोजाना करीब 2,300 फ्लाइट ऑपरेट करती है. धीरे-धीरे वह अपने पुराने रुटीन पर आ रही है.

पीटर एल्बर्स ने कहा कि एयरलाइन का ऑन टाइम परफ़ॉर्मेंस 75 परसेंट तक पहुंच गया है. साथ ही उन्होंने तर्क दिया कि कैंसिलेशन से यात्रियों को बिना वजह एयरपोर्ट पर आने से रोकने में मदद मिली. इंडिगो का अनुमान है कि पूरा नेटवर्क 10 दिसंबर तक ठीक हो जाएगा.

रात 8 बजे तक की डेडलाइन

बता दें कि विमानन मंत्रालय ने आज रात 8 बजे तक इंडिगो को सभी यात्रियों के रिफंड लौटाने का आदेश दिया था. साथ ही उनका लगेज भी 48 घंटे में वापस किया जाए. दरअसल, चेक-इन-सिस्टम में अचानक आई तकनीकी खराबी के चलते बीते एक हफ्ते में इंडिगो की 3 हजार के करीब फ्लाइटें कैंसिल हो गईं. जिसके कारण भारी तादाद में यात्री एयरपोर्ट पर फंस गए. उनका सामान भी गायब हो गया और टिकट का रिफंड भी वापस नहीं मिला.

अब DGCA का इंडिगो के टॉप मैनेजर को नोटिस

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इंडिगो के टॉप मैनेजर को लगातार फ्लाइट में रुकावट के लिए जिम्मेदार ठहराया है. डीजीसीए ने सीआईओ पीटर एल्बर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. विमानन नियामक ने उनसे 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है कि इंडिगो की बड़े पैमाने पर देरी और रद्द करने से देश भर में हवाई यात्रा में रुकावट आने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए.

एयरलाइन जिन नियमों का पालन करने में नाकाम रही, वे हैं एयरक्राफ्ट नियम 1937 का 42ए और सिविल एविएशन जरूरतें जो पायलटों के थकान प्रबंध से जुड़ी हैं. डीजीसीए नोटिस के अनुसार, “जबकि इतने बड़े पैमाने पर परिचालन विफलता योजना, ओवरसाइट और संसाधन प्रबंधन में बड़ी चूक दिखाते हैं और एयरलाइन की तरफ से पहली नजर में नियमों का पालन न करना.”

