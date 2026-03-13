IndiGo Fare Hike: LPG के बाद अब हवाई सफर भी हुआ महंगा, इंडिगो ने आज रात से इतने बढ़ाए टिकट के रेट

IndiGo Fare Hike: इंडिगो ने सभी डोमेस्टिक फ्लाइट्स यानी घरेलू उड़ानों के लिए 425 रुपये तक फ्यूल चार्ज फिक्स किया है. वहीं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर 2,300 रुपये तक अधिक किराया वसूला जाएगा.

US-इजरायल और ईरान युद्ध के बीच देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी IndiGo ने टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. इंडिगो ने घोषणा की है कि वह 14 मार्च से अपनी सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट टिकटों पर फ्यूल सरजार्च लगाएगी. जिसके बाद फ्लाइट टिकटें 425 रुपये से 2300 रुपये तक महंगी हो सकती हैं.

एयरलाइन कंपनी ने कहा कि जेट फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण यह कदम उठाया गया है. एयरलाइंस के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF खर्च काफी अहम होता है, क्योंकि यह एयरलाइन के कुल परिचालन खर्च का लगभग 40% होता है. मार्च 2026 से इसकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है.

IATA के 'जेट फ्यूल मॉनिटर' के अनुसार, विमान के ईंधन की कीमतों में 85% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. कंपनी का कहना है कि इस बढ़ोतरी के असर को कम करने के लिए किराये में बढ़ोतरी करना जरूरी है. 14 मार्च, 2026 रात 00:01 बजे से IndiGo की सभी फ्लाइट्स में यात्रियों को नई बुकिंग करने के लिए किराये के साथ फ्यूल चार्ज भी देना होगा.

कितना बढ़ा किराया?

इंडिगो ने सभी डोमेस्टिक फ्लाइट्स यानी घरेलू उड़ानों के लिए 425 रुपये तक फ्यूल चार्ज फिक्स किया है. भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले देश- नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका के लिए भी इतना ही फ्यूल चार्ज वसूला जाएगा. इसके अलावा मिडिल ईस्ट की इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए 900 रुपये, साउथ-ईस्ट एशिया, चीन, अफ्रीका और पश्चिम एशिया के देशों के लिए 1,800 रुपये और यूरोप की यात्रा के लिए 2,300 रुपये बढ़ाया गया है.

इसकी वजह मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध माना जा रहा है. एयरलाइंस के सामने दूसरी सबसे बड़ी चुनौती डॉलर के सामने रुपये का लगातार गिरना भी है. 13 मार्च को रुपया 12 पैसे गिरकर 92.37 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया.

इससे पहले 10 मार्च को एयर इंडिया ने भी अपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए 400 से 3000 रुपये तक फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने का ऐलान किया था. मिडिल ईस्ट वॉर का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है. घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये और कमर्शियल में 125 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है.

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