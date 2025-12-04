Indigo Flights: 1 महीने में इंडिगो की 1232 फ्लाइट्स कैंसल होने पर DGCA ने एयरलाइंस को किया तलब, 16 प्रतिशत गिरा ओटीपी

इंडिगो एयरलाइंस को डीजीसीए मुख्यालय में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है, जहां वह मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदार कारणों के साथ-साथ चल रही देरी और फ्लाइटों को कैंसल करने की वजहों से निपटने की प्लानिंग करेंगे.

इंडिगो ने बुधवार को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को सूचित किया कि उसे पूरे महीने में कुल 1,232 उड़ानें कैंसल करनी पड़ीं. इनमें से 755 उड़ानें उड़ान ड्यूटी समय सीमा (एफडीटीएल) नियमों के कारण कैंसल की गईं. इसके अलावा, 258 उड़ानें हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के कारण प्रभावित हुईं, जबकि 92 उड़ानें एटीसी प्रणाली की वजह से प्रभावित हुईं. डीजीसीए ने एक बयान जारी कर पुष्टि की है कि वह स्थिति की जांच कर रहा है. यात्रियों की परेशानी को कम करने के लिए कैंसल और देरी को कम करने के उद्देश्य से एयरलाइन के साथ मिलकर रास्ता निकाला जा रहा है.

जानकारी के अनुसार, इंडिगो एयरलाइंस को डीजीसीए मुख्यालय में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है, जहां वह मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदार कारणों के साथ-साथ चल रही देरी और फ्लाइटों को कैंसल करने की वजहों से निपटने की प्लानिंग करेंगे. एयरलाइन ने कहा, "रद्दीकरण का एक बड़ा हिस्सा क्रू टीम/एफडीटीएल अनुपालन और हवाई अड्डे/हवाई क्षेत्र/एटीसी से संबंधित कारण से हुआ है, जिनमें से कई ऑपरेटर के प्रत्यक्ष नियंत्रण से परे हैं."

प्लानिंग और मैनेजमेंट में किया जा रहा सुधार

इंडिगो ने आगे बताया कि उसका समग्र समय पर प्रदर्शन (ओटीपी) नवंबर में 67.7 प्रतिशत तक गिर गया, जबकि अक्टूबर में यह 84.1 प्रतिशत था. डीजीसीए ने कहा कि उसने संशोधित एफडीटीएल मानदंडों के प्रभावी कार्यान्वयन पर इंडिगो को अतिरिक्त मार्गदर्शन प्रदान किया है.इसके जवाब में, इंडिगो अपनी क्रू प्लानिंग और रोस्टरिंग प्रक्रियाओं में सुधार के लिए कदम उठा रही है और साथ ही एफडीटीएल नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कर रही है. एयरलाइन क्षमता संबंधित परेशानियों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और टर्नअराउंड एवं व्यवधान मैनेजमेंट प्रक्रियाओं में सुधार के लिए एटीसी और हवाई अड्डों के साथ बातचीत भी बढ़ा रही है.

क्रू मेंबरों की कमी से कैंसल हुई ज्यादा फ्लाइट्स

डीजीसीए के बयान में कहा कि यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सफर पर जाने से पहले अपनी फ्लाइट और उड़ान की स्थितियों की जांच कर लें. इंडिगो को बुधवार को दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे प्रमुख हवाई अड्डों पर बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द करनी पड़ीं. इसकी सबसे बड़ी वजह क्रू मेंबरों की कमी, जिससे फ्लाइट नहीं उड़ाई जा सकी. वहीं मंगलवार को कुछ उड़ानें कैंसल हुईं, लेकिन बुधवार को स्थिति और बिगड़ गई.

इंडिगो ने यात्रियों से मांगी माफी

इंडिगो ने एक बयान में कहा, "हम मानते हैं कि पिछले दो दिनों से पूरे नेटवर्क में इंडिगो का परिचालन काफी बाधित रहा है, और हम अपने ग्राहकों को हुई असुविधा के लिए उनसे क्षमा मांगते हैं." एयरलाइन ने कहा कि अनेक अप्रत्याशित परिचालन चुनौतियों, जिनमें छोटी-मोटी तकनीकी गड़बड़ियां, सर्दियों के मौसम से संबंधित कार्यक्रम में परिवर्तन, प्रतिकूल मौसम की स्थिति, विमानन प्रणाली में भीड़भाड़ में बढ़ोतरी और क्रू रोस्टरिंग शामिल है. इन सभी समस्याओं से फ्लाइट की सर्विस पर बुरा प्रभाव डाला है. इसका पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं था.

अपने शेड्यूल में शुरू किये बदलाव

इंडिगो ने कहा कि समस्याओं को कंट्रोल करने और स्थिरता बहाल करने के लिए, एयरलाइन ने अपने शेड्यूल में कुछ बदलाव शुरू कर दिए हैं. ये बदलाव अगले 48 घंटों तक लागू रहेंगे. इससे हमें अपनी सभी फ्लाइट्स को ठीक समय पर उड़ाने और पूरे नेटवर्क को समय पर लाने का समय लगेगा. एयरलाइन की टीमें ग्राहकों की परेशानी को कम करने और परिचालन को जल्द से जल्द स्थिर करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही हैं." इसके साथ ही प्रभावित ग्राहको को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए दूसरी फ्लाइट या ​फिर रिफंड नियम लागू करने की अपील की जा रही है.

