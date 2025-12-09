FacebookTwitterYoutubeInstagram
IndiGo फ्लाइट्स में 10% की कटौती, एविएशन मिनिस्ट्री ने रिफंड-लगेज को लेकर दिया ये आदेश

सुबह 130/90 mmHg, रात में 180/120 mmHg तक बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर? जानें क्यों होता है ऐसा 

Yoga For Stress Relief: चिंता, तनाव और थकान होगी मिनटों में गायब, इस योगासन को बना लें रूटीन का हिस्सा

जनवरी 2026 में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा DA? जानें सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर कितना पड़ेगा असर

IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी कर पाए ये कारनामा

Tongue Color: जीभ के रंग से मिलते हैं बुखार से कैंसर तक के संकेत, कौन से कलर माना जाता है सबसे खतरनाक? 

भारत

IndiGo फ्लाइट्स में 10% की कटौती, एविएशन मिनिस्ट्री ने रिफंड-लगेज को लेकर दिया ये आदेश

IndiGo News: नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि बजट एयरलाइन इंडिगो के ऑपरेशंस में स्थिरता आ रही है और देश की बाकी की अन्य सभी एयरलाइंस का परिचालन सामान्य बना हुआ है.

रईश खान

Updated : Dec 09, 2025, 09:03 PM IST

IndiGo फ्लाइट्स में 10% की कटौती, एविएशन मिनिस्ट्री ने रिफंड-लगेज को लेकर दिया ये आदेश

नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने मंगलवार को इंडिगो के CEO पीटर एलबर्स को अपने मुख्यालय में बुलाकर एयरलाइन संचालन की स्थिति, यात्रियों के रिफंड, बैगेज वापसी, पायलट और क्रू रॉस्टर के बारे में जानकारी ली. इस बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर सिन्हा भी मौजूद रहे. इसके बाद एविएशन मिनिस्ट्री ने IndiGo के ऑपरेशंस में 10 प्रतिशत की कटौती का आदेश दिया.

जनवरी 2026 में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा DA? जानें सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर कितना पड़ेगा असर
IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी कर पाए ये कारनामा
Tongue Color: जीभ के रंग से मिलते हैं बुखार से कैंसर तक के संकेत, कौन से कलर माना जाता है सबसे खतरनाक? 
IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर है विराट-रोहित का नाम
Oppo-Vivo को टक्कर देने आ गया POCO का सबसे सस्ता 5G फोन, रिवर्स चार्जिंग के साथ धांसू ये फीचर्स, इतनी है कीमत
Numerology: ननद-भाभी की बेस्ट जोड़ी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, ससुराल में मायके जैसा मिलता है माहौल
Rashifal 08 December 2025: आज तुला और वृश्चिक वाले तनाव और चिंता में रहेंगे, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
2026 में इन 3 राशियों के करियर, नौकरी और पैसे पर रहेगी शनि की नजर,  जाने कैसा रहेगा साढ़ेसाती और ढैय्या का असर  
Numerology: चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, आकर्षक शरीर, पैसा- लग्जरी सब होता है इनके पास
7 December Aaj Ka Rashifal: आज का दिन किसके लिए शुभ, किसके लिए चुनौतीपूर्ण? पढ़ें 12 राशियों का राशिफल
