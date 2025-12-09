IndiGo फ्लाइट्स में 10% की कटौती, एविएशन मिनिस्ट्री ने रिफंड-लगेज को लेकर दिया ये आदेश

भारत
IndiGo News: नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि बजट एयरलाइन इंडिगो के ऑपरेशंस में स्थिरता आ रही है और देश की बाकी की अन्य सभी एयरलाइंस का परिचालन सामान्य बना हुआ है.
नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने मंगलवार को इंडिगो के CEO पीटर एलबर्स को अपने मुख्यालय में बुलाकर एयरलाइन संचालन की स्थिति, यात्रियों के रिफंड, बैगेज वापसी, पायलट और क्रू रॉस्टर के बारे में जानकारी ली. इस बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर सिन्हा भी मौजूद रहे. इसके बाद एविएशन मिनिस्ट्री ने IndiGo के ऑपरेशंस में 10 प्रतिशत की कटौती का आदेश दिया.