भारत

IndiGo फ्लाइट्स में 10% की कटौती, एविएशन मिनिस्ट्री ने रिफंड-लगेज को लेकर दिया ये आदेश

IndiGo News: नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि बजट एयरलाइन इंडिगो के ऑपरेशंस में स्थिरता आ रही है और देश की बाकी की अन्य सभी एयरलाइंस का परिचालन सामान्य बना हुआ है.

IndiGo flights cut

Add DNA as a Preferred Source