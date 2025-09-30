Indigo Flight Bomb Threat: मुंबई से दिल्ली आ रहे इंडिगो विमान को मिली बम की धमकी, दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित

प्यार में बहुत ही वफादार होते हैं इन 3 राशियों के लोग, कभी नहीं दुखाते अपने लाइफ पार्टनर का दिल
Mumbai-Delhi Flight Bomb Threat: मुंबई से दिल्ली आने वाली इंडिगो फ्लाइट में मंगलवार सुबह बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. लगभग 200 यात्रियों से भरा विमान आपात स्थिति में सुरक्षित उतारा गया.
Mumbai-Delhi Flight Bomb Threat: मंगलवार सुबह मुंबई से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट में बम की धमकी का मामला सामने आया. उड़ान संख्या 6E-762 में करीब 200 यात्री सवार थे. धमकी की सूचना मिलते ही दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत अलर्ट जारी कर दिया और आपात स्थिति की घोषणा कर दी. एयरपोर्ट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, यह धमकी अस्पष्ट थी, लेकिन खतरे को देखते हुए सुरक्षा से जुड़े सभी प्रोटोकॉल तुरंत लागू किए गए. इस संबंध में इंडिगो के बयान का इंतजार है.
यह विमान सुबह लगभग 7 बजकर 53 मिनट पर दिल्ली हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतरा. इंडिगो की ओर से फिलहाल इस घटना को लेकर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. गौरतलब है कि हाल के दिनों में हवाई यात्राओं के दौरान बम धमकी जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं. इससे न केवल यात्रियों में डर का माहौल बनता है बल्कि एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी भी और बढ़ जाती है.
STORY | IndiGo's Mumbai-Delhi flight gets bomb threat— Press Trust of India (@PTI_News) September 30, 2025
An IndiGo flight from Mumbai to the national capital received a bomb threat on Tuesday morning, according to a source. The flight 6E 762 had around 200 people on board and security agencies found the threat to be… pic.twitter.com/1yGrDyvXBS
पीटीआई इनपुट
