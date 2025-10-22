36 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था IndiGo विमान, अचानक लीक होने लगा फ्यूल, 166 यात्रियों की अटक गईं सांसें
कोलकाता से श्रीनगर जा रहे इंडिगो फ्लाइट में उस समय हड़कंप मच गया, जब आसमान में विमान से अचानक फ्यूल लीक होने लगा. विमान के क्रू मेंबर ने इसकी जानकारी तुरंत पायलट को दी. जिसके बाद पायलट ने नजदीकी वाराणसी एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई. विमान के सभी 166 यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं.
जानकारी के मुताबिक, इंडिगो फ्लाइट 6E-6961 ने कोलकाता एयरपोर्ट से बुधवार दोपहर श्रीनगर के लिए उड़ान भरी थी. टेकऑफ के दौरान सबकुछ ठीक था. लेकिन जब विमान 36000 फीट ऊंचाई पर पहुंचा तो पायलट को फ्यूल लीक होने का सिग्नल मिलने लगा. उस समय विमान वाराणसी के आसमान में था. तभी पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) संपर्क किया और वाराणसी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी.
ATC से इजाजत मिलने के बाद शाम 4:10 बजे पायलट ने वाराणसी एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई. एयरलाइंस की ओर से बताया गया है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं. उनको दूसरे विमान से श्रीनगर भेजने की व्यवस्था की जा रही है.