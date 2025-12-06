IndiGo Flights Crisis: आज भी IndiGo की कई फ्लाइट्स कैंसिल, देर रात दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने जारी की एडवाइजरी

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन्स इंडिगो में आई अवस्था ने पूरे देश के हजारों यात्रियों को परेशान कर दिया है. इतनी बड़ी एयरलाइन्स में स्टाफ की कमी और तकनीकी खराबी ने सभी को हैरान कर दिया है. सोशल मीडिया पर लोगों को गुस्सा जमकर देखने को मिल रहा है.

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन्स इंडिगो में आई अवस्था ने पूरे देश के हजारों यात्रियों को परेशान कर दिया है. दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, इंदौर, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम सहित कई एयरपोर्ट पर फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी की वजह से हजारों यात्री घंटों फंसे रहे. इसी बीच देर रात दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने एडवाइजरी जारी की है. इंडिगो एयरलाइन में आई अचानक स्टाफ-शॉर्टेज और तकनीकी मैनेजमेंट से जुड़ी समस्या के चलते यात्रियों का गुस्सा एयरलाइन्स पर जमकर फूट रहा है. सोशल मीडिया पर इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है.

दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी

बता दें दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने देर रात एडवाइजरी जारी की है. इसमें कहा गया कि हम आपको अपडेट करना चाहते हैं कि इंडिगो की फ्लाइट सेवाएं धीरे-धीरे सामान्य हो रही हैं. यात्रियों से अनुरोध है कि घर से निकलने से पहले स्थिति की जांच अवश्य कर लें. इसके साथ ही IGI ने सीधे एयरपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर सीधे संपर्क करने की सलाह दी है. क्योंकि कई यात्री अनिश्चितता के बीच अगले अपडेट का इंतजार करते रहे.

अहमदाबाद और चेन्नई का हाल

दिल्ली की तरह ही अहमदाबाद हवाई अड्डे पर भी स्थिति गंभीर बनी हुई है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, 12 AM से 6 AM के बीच 7 आगमन (Arrivals) उड़ानें रद्द हुई हैं, इसी के साथ 12 प्रस्थान (Departures) रद्द हुईं. यानी कुल 19 इंडिगो उड़ानें प्रभावित रहीं. इससे एयरपोर्ट परिसर के बाहर और भीतर यात्री परेशान रहे. कई यात्रियों ने कहा कि उन्हें एयरलाइन की ओर से समय पर सही जानकारी नहीं मिली है. चैन्नई एयरपोर्ट से भी इंडिगो की उड़ाने बडे़ पैमाने पर रद्द होने की खबर सामने आ रही है.

