ब्रेकिंग न्यूज़

तीसरे वनडे में भारत की शानदार जीत, साउथ अफ्रीका ने 271 रन का लक्ष्य दिया था | जायसवाल ने जड़ा वनडे करियर का पहला शतक, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप ने 4-4 विकेट लिए | साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराया, रोहित ने 75 रन और कोहली ने नाबाद 65 रन बनाए

क्या है IndiGo संकट की असली वजह, दबाव बनाने की रणनीति या एयरलाइन के विफलता का नतीजा?

Yashasvi Jaiswal Century: यशस्वी जायसवाल ने शतक लगाकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बनें छठे भारतीय बल्लेबाज

IND vs SA: इंटरनेशनल क्रिकेट में Rohit Sharma ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले बनें चौथे भारतीय खिलाड़ी

सरकारी नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, इस डॉक्टर ने बना दी 2.50 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

1 प्लेन से शुरू हुई IndiGo कैसे बनी देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी, जानें कौन हैं इसके मालिक

किस समय उधार नहीं देना चाहिए पैसा, वापस लेने में छूट जाते हैं पसीने, न के बराबर रहती है उम्मीद

₹18,000 से महंगी टिकट नहीं, सरकार ने तय किया एयरलाइंस का किराया, जानें फ्लाइट्स के नए रेट

विमानन मंत्रालय के आदेश के अनुसार, इस किराये में यूडीएफ, पीएसएफ और टैक्स शामिल नहीं हैं. कोई भी एयरलाइंस घरेलू उड़ानों के लिए 18,000 रुपये से अधिक किराया नहीं ले सकेंगी.

रईश खान

Updated : Dec 06, 2025, 08:05 PM IST

₹18,000 से महंगी टिकट नहीं, सरकार ने तय किया एयरलाइंस का किराया, जानें फ्लाइट्स के नए रेट

indigo flight crisis

इंडिगो फ्लाइट संकट के बाद देशभर में मनमनी तरीके से किराया वसूल रहीं एयरलाइंस पर सरकार ने चाबुक चलाया है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MOCA) ने सभी एयरलाइंस की फ्लाइट्स के किराए की अधिकतम सीमा तय कर दी है. साथ ही इसे तत्काल प्रभाल से लागू भी कर दिया है. इसकी जानकारी खुद नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने दी है.

नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि इंडिगो एयरलाइन की उड़ानों में आए व्यवधान और बड़ी संख्या में उड़ान रद्द होने के बाद अन्य एयरलाइंस ने अपने किराये में वृद्धि कर दी. जिसकी वजह से यात्रियों में हड़कंप मचा हुआ है. केंद्र सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी एयरलाइंस कंपनियों को फटकार लगाई है और दूरी के हिसाब से किराया तय किया है. अगर इससे अधिक जो भी एयराइंस किराया लेगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

एयरलाइंस के किराये की नई सीमा (Fair Cap)

  • 500 किलोमीटर तक की उड़ाने के लिए अधिकतम किराया 7,500 रुपये.
  • 500–1000 किलोमीटर तक के लिए 12,000 रुपये.
  • 1000–1500 किलोमीटर तक के लिए 15,000 रुपये.
  • 1500 किलोमीटर से अधिक के लिए 18,000 रुपये.

विमानन मंत्रालय के आदेश के अनुसार, इस किराये में यूडीएफ, पीएसएफ और टैक्स शामिल नहीं हैं. कोई भी एयरलाइंस घरेलू उड़ानों के लिए 18,000 रुपये से अधिक किराया नहीं ले सकेंगी. हालांकि, इनका बिजनेस क्लास और उड़ान योजना (आरसीएस–उड़ान) की सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

सभी बुकिंग पर लागू होंगे ये रेट

मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि यह किराया सीमा तब तक लागू रहेगी, जब तक किरायों में स्थिरता नहीं आ जाती या सरकार आगे समीक्षा नहीं करती. यह सीमा सभी तरह की बुकिंग पर लागू होगी, चाहे टिकट एयरलाइन की वेबसाइट से खरीदा गया हो या किसी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट से.

एयरलाइनों को निर्देश है कि सभी किराया श्रेणियों में सीटों की उपलब्धता सुनिश्चित करें और जहां जरूरत हो, बढ़ती मांग को देखते हुए अतिरिक्त क्षमता जोड़ने पर विचार करें. प्रभावित सेक्टरों पर अचानक या अनावश्यक बढ़ोतरी से बचने को कहा गया है.

इंडिगो एयरलाइन ने क्या कहा

केंद्र के निर्देशों के बाद इंडिगो का आधिकारिक बयान आया. एयरलाइन ने कहा कि वह अपने नेटवर्क में ऑपरेशंस को वापस पटरी पर लाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है. सभी यात्रियों के रिफंड से जुड़ी प्रक्रियाओं को प्राथमिकता पर पूरा किया जा रहा है. इंडिगो ने कहा, "हमारी टीम का ध्यान शेड्यूल उड़ानों की स्थिति ठीक करने, डिले को कम करने और इस वर्तमान स्थिति में अपने ग्राहकों को सहायता करने पर केंद्रित बना हुआ है.

यह भी पढ़ें-

एयरलाइन ने बताया कि शनिवार (6 दिसंबर) को इंडिगो की 850 फ्लाइटें कैंसिल हुईं, जो कल के मुकाबले कम थीं. हम अगले कुछ दिनों में इस संख्या को धीरे-धीरे और कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं. हम सभी कस्टमर रिफंड को प्राथमिकता दे रहे हैं.

