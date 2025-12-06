Indigo Flight Crisis: इंडिगो पर सरकार सख्त, 7 दिसंबर तक रिफंड और लगेज वापस लौटाने का दिया आदेश

Indigo Flight Crisis latest Updates: विमानन मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वह इस संकट का फायदा न उठाएं और यात्रियों से तय किराया ही लिया जाए.

Indigo Flight Cancel:देश की सबसे भरोसेमंद मानी जानी वाली इंडिगो एयरलाइन (Indigo Airlines) इस समय सबसे बड़े संकट से गुजर रही है. बीते 24 घंटे में 571 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, जयपुर, अहमदाबाद समेत देश के 11 बड़े एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस बीच सिविल एविएशन मिनिस्ट्री (MoCA) ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए एयरलाइन को रविवार 8 बजे तक यात्रियों को पेंडिंग रिफंड वापस करने का आदेश दिया है. साथ कहा कि पैसेंजर के लगेज 48 घंटे में लौटाए जाएं.

विमानन मंत्रालय ने दूसरी एयरलाइंस को भी निर्देश दिया है कि वह इस संकट का फायदा न उठाएं और यात्रियों से तय किराया ही लिया जाए. अगर निर्देशों का पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा.

रिशेड्यूलिंग चार्जेस न लें

एयरलाइन्स को जारी निर्देश में कहा गया कि वे उन यात्रियों से किसी तरह के रिशेड्यूलिंग चार्जेस न लें, जिनका ट्रैवल प्लान कैसेंलेशन से प्रभावित हुआ है. मंत्रालय ने साफ किया है कि रिफंड प्रॉसेसिंग में किसी भी प्रकार की देरी या अनुपालन न होने पर तत्काल नियामक कार्रवाई की जाएगी. मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में यात्रियों को उनके सामान लौटाए जाने के निर्देश दिए.

विमानन मंत्रालय ने इंडिगो को कहा कि वह रद्द और डिले की गई उड़ानों के यात्रियों के सामान को ट्रेस करे और उसके बाद उनके सामान को 48 घंटों के भीतर उनके पतों पर भेजा जाए. एयरलाइन्स को ट्रैकिंग और डिलीवरी टाइमलाइन को लेकर यात्रियों से क्लिर कम्युनिकेशन मेंटेन करने को कहा गया है. साथ ही मौजूदा यात्री अधिकार नियमों के तहत जरूरत पड़ने पर उनको मुआवजा दे.

