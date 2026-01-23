IndiGo फ्लाइट को मिली बम की धमकी! दिल्ली-पुणे उड़ान के दौरान टॉयलेट में मिला लेटर, सुरक्षित लैंडिंग के बाद जांच जारी

दिल्ली से पुणे जा रही इंडिगो फ्लाइट (6E 2608) में धमकी भरा पत्र मिलने के बाद पुणे एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई. सभी 222 यात्री और क्रू सदस्य सुरक्षित हैं.

उड़ान भरने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E 2608 में उस समय हड़कंप मच गया जब विमान के अंदर एक धमकी भरा नोट बरामद हुआ. यह घटना 22 जनवरी की है. हालांकि, पायलटों की सूझबूझ और सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन से बड़ा हादसा टल गया और विमान को पुणे हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतार लिया गया.

सुरक्षा मानकों के तहत कार्रवाई

इंडिगो के प्रवक्ता ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जैसे ही विमान में सुरक्षा खतरे (Security Threat) की जानकारी मिली, तुरंत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को लागू किया गया. एटीसी (ATC) और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को सूचित किया गया. विमान के लैंड होते ही उसे आइसोलेशन बे में ले जाया गया और सभी यात्रियों व क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

धमकी भरा पत्र और जांच

प्राप्त जानकारी के अनुसार, विमान के भीतर एक नोट मिला था जिस पर धमकी भरी बातें लिखी थीं. लैंडिंग के बाद बम निरोधक दस्ते और सुरक्षा एजेंसियों ने विमान की गहन तलाशी ली. गनीमत यह रही कि पूरी जांच के बाद कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ.

यह पहली बार नहीं है जब इंडिगो की किसी फ्लाइट को ऐसी धमकी मिली हो. इससे पहले रविवार को दिल्ली से बागडोगरा जा रही फ्लाइट (6E-6650) में भी बम होने की सूचना मिली थी. उस समय विमान की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी. लखनऊ की घटना में एक टिशू पेपर पर लिखा मिला था— 'प्लेन में बम'.

यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि

लखनऊ वाली घटना में विमान में 222 यात्री, 8 शिशु और 7 क्रू सदस्य सवार थे. दिल्ली-पुणे फ्लाइट में भी यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए कड़े इंतजाम किए गए. एयरलाइन ने दोहराया है कि वे अपने यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाने और जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

शरारती तत्वों पर शिकंजा

सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि विमानन क्षेत्र में इस तरह की झूठी धमकियां (Hoax Calls/Notes) देना एक गंभीर अपराध है. पुलिस और साइबर सेल उन लोगों की पहचान करने में जुटे हैं जो इस तरह की अफवाहें फैलाकर यात्रियों की जान जोखिम में डालते हैं और एयरलाइंस का आर्थिक नुकसान करते हैं.

