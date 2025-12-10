10 दिन में ₹1,000 करोड़ स्वाहा... IndiGo क्राइसिस ने दिल्ली के कारोबार का निकाला दम

IndiGo Crisis: दिल्ली चैम्‍बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने कहा कि इंडिगो फ्लाइट्स की कैंसिलेशन की वजह से दिल्ली में कारोबार और टूरिज्म को भारी नुकसान उठाना पड़ा है.

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो (IndiGo) इस समय बड़े क्राइसिस से गुजर रही है. बीते एक हफ्ते में इंडिगो की 5,000 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं. सरकार की तमाम सख्ती के बावजूद एयरलाइन की रफ्तार पटरी पर आ नहीं पा रही है. इसका खामियाजा यात्रियों को नहीं भुगतना पड़ रहा, बल्कि व्यापार, इंडस्ट्री, ट्रैवल और टूरिज्म को भी भारी नुकसान हो रहा है.

दिल्ली चैम्‍बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने इंडिगो संकट की वजह से देश की राजधानी दिल्ली में कारोबार और टूरिज्म को कितना नुकसान हुआ इसका आंकड़ा जारी किया है. सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल के मुताबिक, बीते 10 दिन में व्यापार, ट्रैवल समेत अन्य सेक्टर्स में 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है. उन्होंने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट से हर रोज 1.5 लाख यात्री आते-जाते हैं. जिनमें करीब 50,000 व्यापारी और बिजनेस ट्रैवलर होते हैं.

25% तक फुटफॉल गिरा

गोयल बताया कि इंडिगो क्राइसिस की वजह से कारोबारी दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट का 25% तक फुटफॉल गिर गया है. होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट और बैक्वेट्स की हजारों बुकिंग कैंसिल हो रही हैं. उन्होंने कहा कि इंडिगो फ्लाइट्स की कैंसिलेशन की वजह से उद्योग को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है.

यह संकट ऐसा समय आया है, जब दिल्ली के प्रगति मैदान और आनंद मंडपम में ऑटोमोबाइल, हैंडलूम, टेक्सटाइल, होम फर्निशिंग और ऑटो कंपोनेंट्स की प्रदर्शनियां चल रही है. इसमें हर साल हजारों करोड़ रुपये का कारोबार होता है.

