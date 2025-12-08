FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

इंडिगो में संकट के बाद Air India ने उठाया बड़ा कदम, टिकट रीशेड्यूलिंग या कैंसिलिंग पर जीरो चार्ज 

एयरलाइन ने कहा कि सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हम प्लानिंग से इसे लागू करेंगे. क्योंकि पूरी प्रक्रिया में थर्ड-पार्टी सिस्टम पर निर्भरता शामिल थी. एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा, "नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 6 दिसंबर की शाम को इकोनॉमी क्लास के बेस किराए की सीमा तय करने के संबंध में जारी किए गये.

नितिन शर्मा

Updated : Dec 08, 2025, 08:22 AM IST

इंडिगो में संकट के बाद Air India ने उठाया बड़ा कदम, टिकट रीशेड्यूलिंग या कैंसिलिंग पर जीरो चार्ज 

इंडिगो में जारी संकट के बीच, एयर इंडिया ने सोमवार को घोषणा की कि उसमे फंसे हुए यात्रियों की मदद के लिए नए किराए की शुरुआत कर दी है. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इसे पहले ही लागू कर दिया है, और एयर इंडिया भी कुछ ही घंटों में इसे पूरा कर लेगी. नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 6 दिसंबर को एयरलाइनों को अपने किराए की कीमतों पर नज़र रखने के निर्देश के बाद यह फैसला लिया गया. केंद्र सरकार के ये निर्देश ऐसे समय में आए हैं, जब पिछले कुछ दिनों में इंडिगो की सैकड़ों उड़ानें रद्द होने के बाद एयरलाइनों द्वारा अपने किराए में बढ़ोतरी की खबरें आ रही हैं.

एयर इंडिया के किराया किया कम

एयरलाइन ने कहा कि सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हम प्लानिंग से इसे लागू करेंगे. क्योंकि पूरी प्रक्रिया में थर्ड-पार्टी सिस्टम पर निर्भरता शामिल थी. एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा, "नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) द्वारा 6 दिसंबर की शाम को इकोनॉमी क्लास के बेस किराए की सीमा तय करने के संबंध में जारी किए गए निर्देशों का पालन करते हुए, एयर इंडिया समूह ने अपने सभी रिजर्वेशन सिस्टम में नए निर्धारित किराए को तुरंत लागू करना शुरू कर दिया. एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने सभी सिस्टम में इसे लागू कर दिया है, जबकि एयर इंडिया धीरे-धीरे किराए की सीमा लागू कर रही है, जो अगले कुछ घंटों में पूरी तरह से लागू हो जाएगी।"

इन लोगों को दिया जाएगा रिफंड

एयरलाइन ने यह भी घोषणा की कि जिन यात्रियों ने संक्रमण काल ​​के दौरान टिकट बुक किए थे, उन्हें भी रिफंड मिलेगा. एयरलाइन ने आगे कहा, "जिन यात्रियों ने संक्रमण काल ​​के दौरान एयर इंडिया की इकोनॉमी क्लास की उड़ानें निर्धारित सीमा से अधिक मूल किराए पर बुक की हैं, वे अंतर राशि के रिफंड के हकदार हैं." इससे पहले शनिवार को, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइनों को "मूल्य निर्धारण अनुशासन बनाए रखने" का निर्देश दिया था.

स्थिति कंट्रोल होने तक नहीं बढ़ेगा किराया

मंत्रालय ने कहा, "ये सीमाएं तब तक लागू रहेंगी जब तक स्थिति पूरी तरह से स्थिर नहीं हो जातीं. इस निर्देश का उद्देश्य बाज़ार में मूल्य निर्धारण अनुशासन बनाए रखना, संकटग्रस्त यात्रियों का शोषण रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि जिन नागरिकों को तत्काल यात्रा करने की आवश्यकता है, जिनमें वरिष्ठ नागरिक, छात्र और मरीज़ शामिल हैं. उन्हें इस अवधि के दौरान आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

