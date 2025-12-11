Indigo Crisis: 'जानबूझकर संकट खड़ा नहीं किया' CEO के बाद Indigo के चेयरमैन ने मांगी माफी

पिछले हफ्ते इंडिगो एयरलाइन्स पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था. लगातार फ्लाइट्स कैंसिल होने से की वजह से यात्रियों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ा. अब इंडिगो संकट के बीच चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने फ्लाइट कैंसिलेशन को लेकर माफी मांगी है.

बीते कई दिनों से देश की सबसे बड़ी एयरलाइन्स इंडिगो संकटों से जूझ रही है. स्टाफ की कमी और टेक्निकल प्रोब्लम की वजह से एयरलाइन्स को कई फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी. जिसकी वजह से यात्रियों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है. इस सब के बीच पहले इंडिगो के CEO ने यात्रियों से माफी मांगी थी और अब देश में जारी इंडिगो संकट के बीच चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने फ्लाइट कैंसिलेशन को लेकर माफी मांगी है. बता दें इंडिगो के चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने बुधवार को सार्वजनिक माफी मांगी. उनकी यह माफी पिछले एक हफ्ते से जारी इंडिगो संकट से फैली अस्थिरता के बीच आई है.

आरोपों को किया खारिज

कंपनी के चेयरमैन नें अपने माफीनामें में उन आरोपों को भी सिरे से खारिज किया कि एयरलाइन ने नए नियमों को दरकिनार करने के लिए जानबूझकर यह संकट पैदा किया. उन्होंने आठ मिनट के वीडियो संदेश में कहा कि तीन दिसंबर से बड़े पैमाने पर उड़ान रद्द होने की बात स्वीकार करते हुए कहा कि कंपनी ने अपने ग्राहकों को निराश किया है. साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि एयरलाइन की सेवाएं उम्मीद से पहले ही सामान्य हो गई है.

Message from Vikram Singh Mehta, Chairman and Non-Executive Independent Director of IndiGo pic.twitter.com/sySacxlFq0 December 10, 2025

DGCA करेगा जांच

इतना ही नहीं मेहता ने कहा कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) उन घटनाओं की पूरी श्रृंखला की जांच कर रहा है, जिनके चलते देशभर में हजारों यात्री फंस गए. उन्होंने पुष्टि की कि इंडिगो, प्रबंधन के साथ मिलकर काम करने के लिए बाहरी तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति करेगा, ताकि इस पूरी गड़बड़ी के मूल कारणों का पता लगाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस तरह का व्यवधान दोबारा कभी न हो.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से