कैबिनेट की बैठक से पहले PM मोदी समेत सभी मंत्रियों ने ब्लास्ट में मरने वालों को दी श्रद्धांजलि

Delhi Blast: 10 नवंबर नहीं इस तारीख को थी दिल्ली को दहलाने की साजिश, जानें किसने और क्यों बदला अचानक प्लान!

यूपी में नए सर्किल रेट लागू, जानिए क्या हैं संपत्ति मूल्यांकन के नए नियम?

कैसे DU स्टूडेंट ने यूट्यूब की कमाई से भरी अपनी फीस? इंटरनेट पर लोग जमकर कर रहे तारीफ

पटना के इस स्कूल से पढ़े हैं भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव, जानें RJD कैंडिडेट के पास हैं कितनी डिग्रियां

लाखों की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, फिर बना डाली 9000 करोड़ की कंपनी

Petrol Hack: बाइक में पेट्रोल भराते वक्त करें ये एक काम, कभी घपला नहीं कर पाएगा पंप वाला

Homeभारत

भारत

Air India Express Bomb Threat: एयर इंडिया एक्सप्रेस और IndiGo को मिली बम से उड़ाने की धमकी! दिल्ली-मुंबई समेत इन 5 एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट

Air India Express Bomb Threat: Air India Express और IndiGo को 12 नवंबर को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर बम मिलने की सूचना भी फायर ब्रिगेड को मिली थी.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 12, 2025, 06:36 PM IST

Air India Express Bomb Threat: एयर इंडिया एक्सप्रेस और IndiGo को मिली बम से उड़ाने की धमकी! दिल्ली-मुंबई समेत इन 5 एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट

Air India Express-IndiGo Bomb Threat

Air India Express और IndiGo को बुधवार 12 नवंबर को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर बम मिलने की सूचना भी फायर ब्रिगेड को मिली थी. लेकिन जांच के दौरान ऐसा कुछ नहीं मिला और ये अफवाह साबित हुई. हालांकि इन खबरों के बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इसमें दिल्ल, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम जैसे पांच बड़े एयरपोर्ट हैं, जिसमें बम की आशंका जताई गई थी. हालांकि अब इन एयरपोर्ट्स पर जरूरत के हिसाब से सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए हैं.

दिल्ली एयरपोर्ट पर बम की सूचना के बाद पुलिस ने शुरू की जांच

दिल्ली एयरपोर्ट पर जांच के बाद पुलिस ने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर बम मिलने की सूचना आज शाम 4 बजे फायर ब्रिगेड को मिली थी. हालांकि घटनास्थल की जांच के बाद ये अफवाह साबित हुई. ये ईमेल इंडिगो के शिकायत पोर्टल पर प्राप्त हुआ था. इसमें दिल्ली, चेन्नई और गोवा सहित कई अन्य एयरपोर्ट्स का भी जिक्र था. सूचना के बाद सभी जगहों पर एहतियातन जांच की गई है. 

एयर इंडिया एक्सप्रेस को भी मिली थी बम से उड़ाने की धमकी

एयर इंडिया एक्सप्रेस को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद जांच हुई. वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने कहा, "वाराणसी के लिए हमारी एक उड़ान को सुरक्षा खतरा मिला. प्रोटोकॉल के अनुरूप सरकार द्वारा नियुक्त बम खतरा आकलन समिति को तुरंत सतर्क किया गया और सभी आवश्यक सुरक्षा प्रक्रियाएं तुरंत शुरू की गईं. उड़ान सुरक्षित रूप से उतर गई और सभी यात्रियों को उतार दिया गया. सभी अनिवार्य सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद विमान को परिचालन के लिए छोड़ दिया जाएगा."

धमकी भरे ई-मेल से पहले दिल्ली में हुआ था ब्लास्ट

एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो को धमकी भरे ई-मेन से पहले दिल्ली में एक विस्फोट हो चुका था, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई. ये घटना राजधानी दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास हुई. एक कार में विस्फोट हुआ था. हालांकि इस घटना के बाद पूरा भारत में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. 

Delhi Blast: 10 नवंबर नहीं इस तारीख को थी दिल्ली को दहलाने की साजिश, जानें किसने और क्यों बदला अचानक प्लान!
यूपी में नए सर्किल रेट लागू, जानिए क्या हैं संपत्ति मूल्यांकन के नए नियम?
कैसे DU स्टूडेंट ने यूट्यूब की कमाई से भरी अपनी फीस? इंटरनेट पर लोग जमकर कर रहे तारीफ
Air India Express Bomb Threat: एयर इंडिया एक्सप्रेस और IndiGo को मिली बम से उड़ाने की धमकी! दिल्ली-मुंबई समेत इन 5 एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट
पटना के इस स्कूल से पढ़े हैं भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव, जानें RJD कैंडिडेट के पास हैं कितनी डिग्रियां
लाखों की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, फिर बना डाली 9000 करोड़ की कंपनी
Petrol Hack: बाइक में पेट्रोल भराते वक्त करें ये एक काम, कभी घपला नहीं कर पाएगा पंप वाला
