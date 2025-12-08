Indigo के यात्रियों के लिए खुशखबरी! जयपुर से कोई फ्लाइट नहीं हुई कैंसिल, 5 प्वाइंट में जानें आज का ताजा अपडेट

बीते कुछ दिनों से देश की सबसे तेज होने का दावा करने वाली इंडिगो एयरलाइन्स की हालात खस्ता है. लेकिन अब खबर है धीरे-धीरे वापस से इंडिगो की उड़ाने शुरू हो रही है. आइए इन 10 प्वाइंट में समझते हैं अब तक का पूरा हाल

बीते कुछ दिनों से देश की सबसे तेज होने का दावा करने वाली इंडिगो एयरलाइन्स की हालात खस्ता है. लगातार फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ ऐसे नजर आ रही है कि जैसे ये कोई रेलवे स्टेशन हो. हालांकि अब इंडिगो से यात्रा करने वाले वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. दरअसल ऐसी खबरें सामने आ रही है कि पिछले कुछ दिनों से ऑपरेशनल दिक्कतों से जूझ रही इंडिगो की सर्विस अब सामान्य होने लगी है. जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है.

1. जानकारी के मुताबिक जयपुर एयरपोर्ट से अभी तक कोई उड़ान रद्द नहीं हुई. इतना ही नहीं बाकी फ्लाइट्स भी अपने शेड्यूल पर बताई जा रही है.

2. इंडिगो की सुबह 5:35 बजे बेंगलुरु की फ्लाइट 6E-839, गोवा की फ्लाइट 6E6977 5:45 बजे, चंडीगढ़ की फ्लाइट 6E7742 सुबह 5:50 बजे, सुबह 6:10 बजे हैदराबाद की फ्लाइट 6E-752, सुबह 6:25 बजे इंदौर की फ्लाइट 6E7744, गुवाहाटी की सुबह 6:40 बजे की फ्लाइट 6E-748 और उदयपुर की फ्लाइट 6E7465 फ्लाइट उड़ान भर चुकी है.

3. बता दें कि बीते मंगलवार से स्टॉफ की कमी से जूझ रही इंडिगो एयरलाइन्स के हवाई मुसाफिरों को दिक्कतें हुई. दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर समेत देश के तमात हवाई अड्डों से उड़ाने रद्द कर दी गई थी. फिलहार इंडिगो अपनी सेवाएं फिर से दुरुस्त करने का प्रयास कर रहा हैं.

4. इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने कहा कि एयरलाइन नेटवर्क को स्थिर करने की दिशा में काम कर रही है और 10 दिसंबर तक स्थिति सामान्य करने का लक्ष्य है.

5. कंपनी ने घोषणा की है कि 5 से 15 दिसंबर के बीच यात्रा के लिए कैंसलेशन और रीशेड्यूलिंग चार्ज पूरी तरह माफ होंगे और सभी रद्द टिकटों का ऑटोमैटिक रिफंड दिया जाएगा.

6. इंडिगो ने रद्द या अत्यधिक विलंबित उड़ानों के लिए कल शाम तक 610 करोड़ रुपये के रिफंड की प्रक्रिया पूरी कर ली है.

7. इस पूरी समस्या पर एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि चार डीजीसीए अधिकारियों के साथ मिलकर विस्तृत जांच की जाएगी. उसी आधार पर सख्त एक्शन लिया जाएगा.

8. देश की सबसे बड़ी एयरलाइन्स अब तक अपनी सैकड़ों उड़ानों को रद्द कर दिया था. नए नियमों के तहत पायलटों की ड्यूटी समय सीमा में बदलाव और इंडिगो के ''लीन-स्टाफिंग'' मॉडल ने मिलकर संकट को जन्म दिया.



9. एफडीटीएल नियमों से बदलाव: डीजीसीए) ने उड़ान ड्यूटी समय-सीमा (एफडीटीएल) नियमों में बदलाव किए. नए नियमों के तहत पायलटों का साप्ताहिक आराम 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे किया गया, रात में उड़ानों की संख्या सीमित की गई, और लगातार रात की ड्यूटी को केवल दो तक सीमित किया गया. इससे प्रत्येक पायलट द्वारा संचालित उड़ानों की संख्या में काफी कमी आई.



10. इंडिगो ने अपने एयरबस ए320 बेड़े के लिए 2,422 कप्तानों की आवश्यकता बताई थी, लेकिन केवल 2,357 कप्तान उपलब्ध थे और 'फर्स्ट ऑफिसर्स' में भी कमी थी. इसके साथ ही एयरलाइन का उच्च विमान उपयोग और रात की उड़ानों पर निर्भरता वाला मॉडल काम नहीं आया, जिसके कारण दो दिसंबर से बड़े पैमाने पर उड़ान रद्द होने लगीं.



