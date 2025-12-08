FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
भारत–रूस संबंधों का नया समीकरण एक नॉस्टैल्जिया नहीं, सख़्त कूटनीति साझेदारी है, जानें क्यों ऐसा मान रहे भू-राजनीतिक विश्लेषक प्रो.ध्रुव कुमार 

भारत–रूस संबंधों का नया समीकरण एक नॉस्टैल्जिया नहीं, सख़्त कूटनीति साझेदारी है, जानें क्यों ऐसा मान रहे भू-राजनीतिक विश्लेषक प्रो.ध्रुव कुमार The new equation in India-Russia relations is not nostalgia, but a strong diplomatic partnership. Learn why Scottish geopolitical analyst Prof. Dhruv Kumar believes so.

घर में घुसा तेंदुआ परिवार वालों कमरे का दरवाजा कर दिया बंद, वन विभाग की टीम नजारा देखकर रह गई हैरान

घर में घुसा तेंदुआ परिवार वालों कमरे का दरवाजा कर दिया बंद, वन विभाग की टीम नजारा देखकर रह गई हैरान

Ayurvedic Herbs: सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं पुरुषों के लिए वरदान है ये जड़ी बूटी, जानें इससे मिलने वाले फायदे

सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं पुरुषों के लिए वरदान है ये जड़ी बूटी, जानें इससे मिलने वाले फायदे

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: ननद-भाभी की बेस्ट जोड़ी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, ससुराल में मायके जैसा मिलता है माहौल

ननद-भाभी की बेस्ट जोड़ी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, ससुराल में मायके जैसा मिलता है माहौल

दुनिया के ये 7 देश शाकाहारी खाने को दे रहे तवज्जो, कभी नॉनवेज के लिए थे फेमस, अब यहां वेजेटेरियंस को मिलेंगे कई ऑप्शन्स

दुनिया के ये 7 देश शाकाहारी खाने को दे रहे तवज्जो, कभी नॉनवेज के लिए थे फेमस, अब यहां वेजेटेरियंस को मिलेंगे कई ऑप्शन्स

Superfoods For Diabetes: टाइप-2 डाबिटीज कंट्रोल का पावरबैंक होती हैं ये 13 चीजें, ब्लड शुगर नेचुरली होता जाता है कम

टाइप-2 डाबिटीज कंट्रोल का पावरबैंक होती हैं ये 13 चीजें, ब्लड शुगर नेचुरली होता जाता है कम

Homeभारत

भारत

Indigo के यात्रियों के लिए खुशखबरी! जयपुर से कोई फ्लाइट नहीं हुई कैंसिल, 5 प्वाइंट में जानें आज का ताजा अपडेट

बीते कुछ दिनों से देश की सबसे तेज होने का दावा करने वाली इंडिगो एयरलाइन्स की हालात खस्ता है. लेकिन अब खबर है धीरे-धीरे वापस से इंडिगो की उड़ाने शुरू हो रही है. आइए इन 10 प्वाइंट में समझते हैं अब तक का पूरा हाल

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Dec 08, 2025, 09:12 AM IST

Indigo के यात्रियों के लिए खुशखबरी! जयपुर से कोई फ्लाइट नहीं हुई कैंसिल, 5 प्वाइंट में जानें आज का ताजा अपडेट
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बीते कुछ दिनों से देश की सबसे तेज होने का दावा करने वाली इंडिगो एयरलाइन्स की हालात खस्ता है. लगातार फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ ऐसे नजर आ रही है कि जैसे ये कोई रेलवे स्टेशन हो. हालांकि अब इंडिगो से यात्रा करने वाले वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. दरअसल ऐसी खबरें सामने आ रही है कि  पिछले कुछ दिनों से ऑपरेशनल दिक्कतों से जूझ रही इंडिगो की सर्विस अब सामान्य होने लगी है. जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है. 

1.  जानकारी के मुताबिक जयपुर एयरपोर्ट से अभी तक कोई उड़ान रद्द नहीं हुई. इतना ही नहीं बाकी फ्लाइट्स भी अपने शेड्यूल पर बताई जा रही है. 

2. इंडिगो की सुबह 5:35 बजे बेंगलुरु की फ्लाइट 6E-839, गोवा की फ्लाइट 6E6977 5:45 बजे, चंडीगढ़ की फ्लाइट 6E7742 सुबह 5:50 बजे, सुबह 6:10 बजे हैदराबाद की फ्लाइट 6E-752, सुबह 6:25 बजे इंदौर की फ्लाइट 6E7744, गुवाहाटी की सुबह 6:40 बजे की फ्लाइट 6E-748 और उदयपुर की फ्लाइट 6E7465 फ्लाइट उड़ान भर चुकी है.

3. बता दें कि बीते मंगलवार से स्टॉफ की कमी से जूझ रही इंडिगो एयरलाइन्स के हवाई मुसाफिरों को दिक्कतें हुई. दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर समेत देश के तमात हवाई अड्डों से उड़ाने रद्द कर दी गई थी. फिलहार इंडिगो अपनी सेवाएं फिर से दुरुस्त करने का प्रयास कर रहा हैं. 

4. इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने कहा कि एयरलाइन नेटवर्क को स्थिर करने की दिशा में काम कर रही है और 10 दिसंबर तक स्थिति सामान्य करने का लक्ष्य है. 

5. कंपनी ने घोषणा की है कि 5 से 15 दिसंबर के बीच यात्रा के लिए कैंसलेशन और रीशेड्यूलिंग चार्ज पूरी तरह माफ होंगे और सभी रद्द टिकटों का ऑटोमैटिक रिफंड दिया जाएगा.

6. इंडिगो ने रद्द या अत्यधिक विलंबित उड़ानों के लिए कल शाम तक 610 करोड़ रुपये के रिफंड की प्रक्रिया पूरी कर ली है.

7. इस पूरी समस्या पर एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि चार डीजीसीए अधिकारियों के साथ मिलकर विस्तृत जांच की जाएगी. उसी आधार पर सख्त एक्शन लिया जाएगा.

8. देश की सबसे बड़ी एयरलाइन्स अब तक अपनी सैकड़ों उड़ानों को रद्द कर दिया था. नए नियमों के तहत पायलटों की ड्यूटी समय सीमा में बदलाव और इंडिगो के ''लीन-स्टाफिंग'' मॉडल ने मिलकर संकट को जन्म दिया.


9. एफडीटीएल नियमों से बदलाव: डीजीसीए) ने उड़ान ड्यूटी समय-सीमा (एफडीटीएल) नियमों में बदलाव किए. नए नियमों के तहत पायलटों का साप्ताहिक आराम 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे किया गया, रात में उड़ानों की संख्या सीमित की गई, और लगातार रात की ड्यूटी को केवल दो तक सीमित किया गया. इससे प्रत्येक पायलट द्वारा संचालित उड़ानों की संख्या में काफी कमी आई.

 
10. इंडिगो ने अपने एयरबस ए320 बेड़े के लिए 2,422 कप्तानों की आवश्यकता बताई थी, लेकिन केवल 2,357 कप्तान उपलब्ध थे और 'फर्स्ट ऑफिसर्स' में भी कमी थी. इसके साथ ही एयरलाइन का उच्च विमान उपयोग और रात की उड़ानों पर निर्भरता वाला मॉडल काम नहीं आया, जिसके कारण दो दिसंबर से बड़े पैमाने पर उड़ान रद्द होने लगीं.
 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: ननद-भाभी की बेस्ट जोड़ी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, ससुराल में मायके जैसा मिलता है माहौल
ननद-भाभी की बेस्ट जोड़ी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, ससुराल में मायके जैसा मिलता है माहौल
दुनिया के ये 7 देश शाकाहारी खाने को दे रहे तवज्जो, कभी नॉनवेज के लिए थे फेमस, अब यहां वेजेटेरियंस को मिलेंगे कई ऑप्शन्स
दुनिया के ये 7 देश शाकाहारी खाने को दे रहे तवज्जो, कभी नॉनवेज के लिए थे फेमस, अब यहां वेजेटेरियंस को मिलेंगे कई ऑप्शन्स
Superfoods For Diabetes: टाइप-2 डाबिटीज कंट्रोल का पावरबैंक होती हैं ये 13 चीजें, ब्लड शुगर नेचुरली होता जाता है कम
टाइप-2 डाबिटीज कंट्रोल का पावरबैंक होती हैं ये 13 चीजें, ब्लड शुगर नेचुरली होता जाता है कम
आग लगने से बर्बाद को गया था बिजनेस, लेकिन फिर बना दी 300 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
आग लगने से बर्बाद को गया था बिजनेस, लेकिन फिर बना दी 300 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 विकेटकीपर, देखें लिस्ट में कहां पर है एमएस धोनी का नाम
ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 विकेटकीपर, देखें लिस्ट में कहां पर है एमएस धोनी का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Zodiac signs: बहुत ही खतरनाक होते हैं इन 4 राशियों के लोग, बाहर से अच्छे होने का करते हैं दिखावा
Zodiac signs: बहुत ही खतरनाक होते हैं इन 4 राशियों के लोग, बाहर से अच्छे होने का करते हैं दिखावा
Shani Ke Upay: शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती से हैं परेशान तो 7 शनिवार व्रत के साथ करें ये उपाय, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती से हैं परेशान तो 7 शनिवार व्रत के साथ करें ये उपाय, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
Numerology: शांत रहकर भी चतुराई और प्यार से जीत पा लेते हैं इस मूलांक के लोग, बिगबॉस कंटेस्टेंट गौरव खन्ना का भी है यही मूलांक
शांत रहकर भी चतुराई और प्यार से जीत पा लेते हैं इस मूलांक के लोग, बिगबॉस कंटेस्टेंट गौरव खन्ना का भी है यही मूलांक
Vastu Tips For Perfume: सुख समृद्धि और शांति पाना चाहते हैं तो घर में इन जगहों पर डाल लें इत्र, छप्पर फाड़कर बरसेगा पैसा 
सुख समृद्धि और शांति पाना चाहते हैं तो घर में इन जगहों पर डाल लें इत्र, छप्पर फाड़कर बरसेगा पैसा
Rashifal 05 December 2025: इन लोगों पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement