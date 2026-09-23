1000 KM रेंज, 50 Kg हथियार के साथ 8 घंटे तक उड़ने की क्षमता, नोएडा की कंपनी ने बनाया पहला स्वदेशी लॉन्ग रेंज 'KAL' ड्रोन

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आईजी डिफेंस के अनुसार, काल को निर्धारित लक्ष्यों पर सटीकता से कार्रवाई करने के लिए तैयार किया गया है. मिशन कन्फिगरेशन और संबंधित मंजूरियों के आधार पर इसका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर, रडार इंस्चॉलेशन एयर डिफेंस सिस्टम अन्य रणनीतिक लक्ष्यों के लिए कया जा सकता है.
भारत ने अपने पहले लॉन्ग रेंज मानवरहित ड्रोन काल (KAL) का सफल परीक्षण कर लिया है. 20 सितंबर को राजस्थान के पोखरण फायरिंग फील्ड में यह टेस्ट किया गया. काल को नोएडा की रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी आईजी डिफेंस ने तैयार किया है, यह वन वे अटैक ड्रोन है यानी लॉन्च करने के बाद अपने मिशन को पूरा करने के बाद यह वापस नहीं लौटता है. कपंनी के अनुसार परीक्षण में ड्रोन के एयरफ्रेम, प्रोपल्शन एवियोनिक्स, नेविगेशन और मिशन सिस्टम को परखा गया. ड्रोन की खास बात यह है कि इसका वजन इतना कम है कि इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बेहद आसान है, साथ ही कठिन और चुनौतीपूर्ण इलाकों में भी इसका सेटअप करना आसान है.
रूस और यूक्रेन समेत हाल के संघर्षों में लंबी दूरी के वन-वे ड्रोन के इस्तेमाल से इस तकनीक का महत्व बढ़ गया है. शहेद-136 और गेरेन-2 जैसे ड्रोन सिस्टम के इस्तेमाल से लंबी दूरी की मानरहित स्ट्राइक क्षमता और बड़े पैमाने पर ड्रोन उत्पादन पर दुनिया का ध्यान गया है. इसी बढ़ती जरूरत के चलते काल को भारत की स्वदेशी क्षमता के रूप में विकसित किया गया.
आईजी डिफेंस के अनुसार, काल को निर्धारित लक्ष्यों पर सटीकता से कार्रवाई करने के लिए तैयार किया गया है. मिशन कन्फिगरेशन और संबंधित मंजूरियों के आधार पर इसका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर, रडार इंस्टॉलेशन एयर डिफेंस सिस्टम अन्य रणनीतिक लक्ष्यों के लिए किया जा सकता है. कंपनी इसी तरह के और भी उपकरणों को विकसित करने के लिए काम कर रही है. आईजी डिफेंस के संस्थापक बोधिसत्व ने बताया कि काल को लंबी दूरी, स्वायत्त संचालन, पेलोड क्षमता और बड़े पैमाने पर स्वेदशी उत्पादन को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है. उन्होंने कहा कि इस तरह के और भी उपकरण तैयार किए जा रहे हैं.
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