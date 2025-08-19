चीन-रूस से भारत की यारी, BRICS ने की डॉलर को चुनौती देने की तैयारी, क्या US के लिए मुसीबत बनेगा ट्रंप का टैरिफ वॉर?

ब्रिक्स देशों में ट्रंप की नीतियों को लेकर जैसा आक्रोश है, वह आने वाले समय में अमेरिका के लिएमुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, वहीं अमेरिका की चौधराहट को चुनौती देने के लिए भारत ने रूस और चीन की ओर रुख किया है...

जुलाई के आखिरी सप्ताह में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बम फोड़ा था. भारतीय सामानों पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान कर ट्रंप ने पिछले दो दशकों में भारत-अमेरिका के रिश्तों में आई गरमाहट पर अचानक ही बर्फ उड़ेल दिया. भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह बड़ा झटका था, लेकिन सरकार ने इसे एक कूटनीतिक अवसर में बदल दिया. अमेरिका की चौधराहट को चुनौती देने के लिए भारत ने रूस और चीन की ओर देखा. बीते 20 दिनों में ही वैश्विक परिस्थितियां इतनी तेजी से बदली हैं कि भारत, रूस और चीन का त्रिकोण बनने की संभावनाएं दिखने लगी हैं. इतना ही नहीं, ब्रिक्स देशों में ट्रंप की नीतियों को लेकर जैसा आक्रोश है, वह आने वाले समय में अमेरिका के लिए तो मुश्किलें खड़ी कर ही सकते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर में भी बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है.

करीब आ रहे रूस, चीन और भारत

अब जरा पिछले तीन सप्ताह की गतिविधियों पर नजर डालिए. चीन ने RIC यानी रूस, इंडिया और चायना को फिर से सक्रिय करने की मांग की है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर चुके हैं. मोदी भी लगातार पुतिन के संपर्क में बने हुए हैं. ट्रंप के ऐलान के तुरंत बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अचानक चीन जाते हैं. फिर चीनी विदेश मंत्री वांग यी दिल्ली आते हैं. सोमवार को चीनी विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत के अगले ही दिन जयशंकर रूस की यात्रा पर जा रहे हैं. वहां उनकी मुलाकात रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और संभवतः राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी हो सकती है. भारत के मुख्य सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस बीच मॉस्को जाकर पुतिन से मिल चुके हैं यानी रूस और चीन के साथ भारत की नजदीकियां लगातार बढ़ रही हैं.

नजदीकियों की ये है वजह

डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ जो कार्रवाई की, उसकी जड़ में तेल का खेल है. ट्रंप के एक करीबी अधिकारी ने सोमवार को भी कहा कि भारत रूस के कच्चे तेल के लिए क्लियरिंग हाउस की तरह काम कर रहा है. अमेरिका का आरोप है कि तेल के सौदे से रूस को भारत से जो कमाई होती है, उससे वह यूक्रेन युद्ध का खर्च निकाल रहा है. अमेरिका चाहता है कि भारत उससे तेल और हथियार खरीदे. दूसरी ओर भारत ने जब से रूस से कच्चा तेल खरीदना शुरू किया है, उसके तेल पूल के घाटे में कमी आई है.

भारत की तेल की लगभग 85 फीसदी जरूरतें आयात से पूरी होती हैं. यूक्रेन युद्ध से पहले तक भारत तेल के लिए मध्य-पूर्व के देशों पर निर्भर था. 2017-18 में भारत के तेल आयात में केवल 1.3 प्रतिशत हिस्सेदारी रूस की थी. 2025 के आते-आते यह आंकड़ा बढ़कर 35 प्रतिशत हो चुका है. तेल की सस्ती कीमतों से 2022-23 में भारत के आयात बिल में 5.1 अरब डॉलर और 2023-24 में 8.2 अरब डॉलर की बचत हुई. अमेरिका की समस्या ये है कि रूस से तेल खरीदने के मामले में पहले नंबर पर चीन है. इसलिए ट्रंप इन दोनों देशों के खिलाफ खास तौर पर आक्रामक हैं. और यही इन दोनों के साथ भारत की बढ़ती नजदीकियों का कारण भी है.

BRICS के टेढ़ी की आंखें

रूस, चीन और भारत के त्रिकोण के साथ ब्रिक्स देशों का अमेरिका के खिलाफ एकजुट होना भी उसके लिए एक बुरी खबर है. अमेरिका पहले भी ब्रिक्स की आलोचना करता रहा है लेकिन तब ये माना जाता था कि इसकी वजह चीन है. लेकिन ट्रंप के टैरिफ अटैक के बाद ये समूह एकजुट होकर अमेरिका के खिलाफ गोलबंद होने लगा है. ब्रिक्स को निशाना बनाने के लिए ट्रंप ने भारत और ब्राजील पर 50% जबकि दक्षिण अफ्रीका पर 30% टैरिफ लगा दिया. उन्होंने बाकी देशों को भी भारी भरकम टैरिफ की धमकी दी है.

ब्रिक्स में चीन, रूस, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अलावा ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और इथियोपिया भी हैं. 50 फीसदी टैरिफ के एलान के बाद ब्राजील खुलकर चीन के साथ आ गया और डॉलर का विकल्प तलाशने की चर्चा छेड़ दी. उसका इशारा ब्रिक्स करेंसी की ओर है. ब्रिक्स देश वैश्विक अर्थव्यवस्था का 45 प्रतिशत से ज्यादा हैं. अगर उनके बीच का कारोबार डॉलर की जगह ब्रिक्स करेंसी में हो तो अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती मिलेगी. एक झटके में वैश्विक अर्थव्यवस्था के 45 प्रतिशत हिस्से से डॉलर बाहर हो जाएगा. इसकी अभी चर्चा ही शुरू हुई है. यदि वास्तव में ऐसा हो गया तो पूरी दुनिया में कूटनीति और आर्थिक सहयोग के नए समीकरण बनने से कोई नहीं रोक पाएगा.

