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पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति के 13 दिन बाद हरीश राणा का निधन, AIIMS में ली आखिरी सांस

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पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति के 13 दिन बाद हरीश राणा का निधन, AIIMS में ली आखिरी सांस

हरीश राणा नहीं रहे. 24 मार्च को उन्होंने दिल्ली के AIIMS में अंतिम सांस ली. हरीश राणा भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया की इजाज़त दी थी. गाज़ियाबाद के रहने वाले हरीश राणा 13 साल से अचेत अवस्था में थे. इलाज के बाद भी उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं था, उनके माता-पिता उन्हें पाइप की मदद से खाना और दवाएं दे रहे थे. उनके माता-पिता ने उनके लिए इच्छा मृत्यु की मांग की थी.

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Kusum Lata

Updated : Mar 24, 2026, 06:27 PM IST

पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति के 13 दिन बाद हरीश राणा का निधन, AIIMS में ली आखिरी सांस

हरीश राणा को 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दी थी.

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हरीश राणा नहीं रहे. 24 मार्च को उन्होंने दिल्ली के AIIMS में अंतिम सांस ली. हरीश राणा भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया की इजाज़त दी थी. गाज़ियाबाद के रहने वाले हरीश राणा 13 साल से अचेत अवस्था में थे. इलाज के बाद भी उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं था, उनके माता-पिता उन्हें पाइप की मदद से खाना और दवाएं दे रहे थे. उनके माता-पिता ने उनके लिए इच्छा मृत्यु की मांग की थी.

11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने दी थी पैसिव यूथेनेशिया की इजाज़त

सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को हरीश राणा को पैसिव यूथेनेशिया की इजाज़त दी थी. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने फैसला सुनाया था. बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि संविधान में दिए गए जीवन के अधिकार में गरिमा के साथ मृत्य का अधिकार भी शामिल है. जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि यह बेहद दुखद है. यह हमारे लिए मुश्किल फैसला है, लेकिन हरीश को इस तरह दुख में नहीं रख सकते. हम उस स्टेज पर हैं जहां हमें आखिरी फैसला लेना होगा.

2013 में हादसे के बाद से बिस्तर पर थे हरीश

हरीश राणा कॉलेज की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ गए थे. साल 2013 में वह अपने हॉस्टल की चौथी मंज़िल से गिर गए थे. उनके सिर में गंभीर चोटें आई थीं. उनके परिवार ने कई जगहों पर उनका इलाज करवाया, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ. वह न चल फिर सकते थे और न ही बोल सकते थे. वो केवल सोने और जागने के एक साइकल पर चल रहे थे. उनके माता-पिता उन्हें पाइप की मदद से खाना और दवाएं दे रहे थे, जिनकी मदद से वो जीवित रहे.

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