BJP ने बचे हुए 14 नामों का एलान किया | यूपी में 14 BJP जिलाध्यक्षों के नाम घोषित

Smriti Mandhana Palash Muchhal Wedding: स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी क्यों हुई कैंसिल? पलक मुच्छल की मां ने बताई असली वजह

Delhi Bomb Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट केस का आरोपी डॉक्टर आदिल पैसों के लिए था बेताब, व्हाट्सएप चैट से खुले कई राज

Good News: दिल के मरीजों के लिए खुशखबरी, जान बचाने वाला 50 हजार रुपये का इंजेक्शन अब मुफ्त लगेगा

Numerology: अध्यात्म की दुनिया में अलग चमकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम और पैसा

गजब है ये सरकारी स्कीम! 12,500 रुपये जमा करने पर 49 लाख मिलता है ब्याज, करोड़ों लोग खुलवा चुके हैं खाता

20000 से शुरू किया बिजनेस, फिर इन दो महिलाओं मे बना दिया 1.5 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख

भारत

भारत की सबसे बड़ी छापेमारी, ईडी अफसरों पर छोड़े कुत्ते, सुबह 6 बजे ही 40 जगह पर एक साथ हुई कार्रवाई 

भारत में सबसे बड़ा आयकर छापा नवंबर में अवैध कोयला खनन और परिवहन माफियाओं पर हुआ है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Nov 27, 2025, 06:27 AM IST

भारत की सबसे बड़ी छापेमारी, ईडी अफसरों पर छोड़े कुत्ते, सुबह 6 बजे ही 40 जगह पर एक साथ हुई कार्रवाई 

India's largest Income Tax raid: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पुलिस के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल और झारखंड में कोयला माफियाओं पर छापेमारी की. यह कार्रवाई इतनी व्यापक थी कि 100 से ज़्यादा ईडी अधिकारियों ने 40 से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी की. पश्चिम बंगाल में 24 और झारखंड में 18 जगहों पर छापेमारी की गई, जिनमें कोयला व्यापार के अड्डे, घरेलू आवास, टोल वसूली केंद्र और रांची से धनबाद तक की चौकियाँ शामिल थीं. इस बार आख़िर हुआ क्या? आइए विस्तार से जानते हैं. 

यह अवैध कोयला खनन और परिवहन मामलों से जुड़ी ईडी की छापेमारी थी और 21 नवंबर, 2025 को सुबह करीब 6 बजे हुई थी. यह छापेमारी सरकारी राजस्व को सैकड़ों करोड़ रुपये के नुकसान का पर्दाफाश करने के लिए की गई थी. ईडी ने इसे अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी बताया है.

धनबाद के प्रमुख कोयला कारोबारी एल.बी. सिंह और उनके भाई कुंभनाथ सिंह की कोयला आउटसोर्सिंग कंपनी इस छापेमारी के निशाने पर थी. इसके अलावा अनिल गोयल, संजय उद्योग, लाल बाबू सिंह और अमर मंडल से जुड़े ठिकानों पर भी छापेमारी की गई. 

10 साल पहले हुए बीसीसीएल टेंडर घोटाले में एलबी सिंह सीबीआई के निशाने पर थे. इस घोटाले में आरोपियों ने सीबीआई टीम पर फायरिंग भी की थी. कोयला माफिया नेटवर्क के प्रमुख लोगों पर कार्रवाई का शिकंजा कसता जा रहा है. ऐसा लग रहा है कि सीबीआई और ईडी अवैध खनन, परिवहन और राजस्व चोरी की कड़ी को उजागर करने के लिए आक्रामक हो गए हैं. 

500 रुपये के नोटों से भरा ब्रीफकेस और आभूषणों से भरे बैग मिले

छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकदी और सोने के आभूषण जब्त किए गए. खास तौर पर 500 रुपये के नोटों से भरे ब्रीफकेस और बैग मिले, जिससे काले धन का पता चला. अधिकारियों के अनुसार, जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य करोड़ों रुपये है, जिसमें सोने के आभूषण और नकदी का बड़ा हिस्सा है. यह जब्ती अवैध कोयला लेनदेन में कमीशन और राजस्व चोरी के सबूत के तौर पर उपयोगी साबित होगी. ईडी ने यह भी बताया कि ये सभी बैंक खातों से जुड़े हैं, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच को गति मिलेगी.

ईडी अधिकारियों पर कुत्तों का हमला 
छापेमारी के दौरान, एल.बी. सिंह के आवास पर एक अजीबोगरीब घटना घटी, जिससे ईडी अधिकारी परेशान हो गए. सिंह ने ईडी अधिकारियों को घर में घुसने से रोकने के लिए अपने पालतू कुत्तों को घर में छोड़ दिया. कुत्ते घर में घूम रहे थे. जब अधिकारियों ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, तो वे भौंकने लगे और अधिकारियों को अंदर जाने से रोक दिया. अचानक हुई इस घटना से पहले तो अधिकारी असमंजस में पड़ गए. लेकिन बाद में पुलिस की मदद से वे घर में दाखिल हुए और तलाशी शुरू की गई. 

ईडी अधिकारियों द्वारा ज़ब्त की गई संपत्ति और सबूतों से दोषियों पर मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप लग सकते हैं. ईडी ने आने वाले दिनों में और छापेमारी की चेतावनी दी है और कहा है कि वह कोयला खनन में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है. 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सवाल: ईडी ने कोयला माफिया के कितने स्थानों पर और कब छापेमारी की?
उत्तर: 21 नवंबर 2025 को सुबह 6 बजे, ईडी ने पश्चिम बंगाल (24 स्थान) और झारखंड (18 स्थान) में कुल 40 से अधिक स्थानों पर 100 से अधिक अधिकारियों के साथ समन्वित छापेमारी की.

प्रश्न: छापों में क्या जब्त किया गया तथा मुख्य लक्ष्य कौन थे?
उत्तर: छापेमारी में 500 रुपये के नोटों से भरे ब्रीफकेस, बैग, भारी मात्रा में नकदी और सोने के गहने बरामद किए गए. मुख्य निशाने पर धनबाद के कोयला व्यापारी एल.बी. सिंह, कुंभनाथ सिंह, अनिल गोयल, संजय उद्योग और अमर मंडल थे.

प्रश्न: ईडी अधिकारियों को घर में प्रवेश की अनुमति देने के लिए एलबी सिंह ने क्या किया?
उत्तर: एल.बी. सिंह ने ईडी अधिकारियों को घर में घुसने से रोकने के लिए अपने पालतू कुत्तों को खुला छोड़ दिया था. कुत्ते कुछ देर तक भौंकते रहे और अधिकारियों को परेशान करते रहे; हालाँकि, बाद में ईडी की टीम घर में घुस गई और तलाशी पूरी कर ली.

Numerology: अध्यात्म की दुनिया में अलग चमकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम और पैसा
गजब है ये सरकारी स्कीम! 12,500 रुपये जमा करने पर 49 लाख मिलता है ब्याज, करोड़ों लोग खुलवा चुके हैं खाता
20000 से शुरू किया बिजनेस, फिर इन दो महिलाओं मे बना दिया 1.5 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख
शानदार साउंड, HD डिस्प्ले... 15000 से कम में मिल जाएंगे 43 इंच के ये 6 Smart TV
PF Balance Check: मात्र 10 सेकंड में कैसे चेक करें पीएफ का बैलेंस? जानें ये आसान ट्रिक
धर्म
राम मंदिर पर अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज, जानें क्या बनाता है झंडे को यूनीक?
राम मंदिर पर अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज, जानें क्या बनाता है झंडे को यूनीक?
शरीर के इन अंगों पर तिल होता है भाग्यशाली की निशानी, ऐसे व्यक्तियों को जीवन में मिलता है खूब सुख
शरीर के इन अंगों पर तिल होता है भाग्यशाली की निशानी, ऐसे व्यक्तियों को जीवन में मिलता है खूब सुख
Vivah Panchami Upay: विवाह पंचमी पर जरूर करें ये 5 शक्तिशाली अनुष्ठा, भगवान राम और माता सीता की मिलेगी सीधी कृपा
विवाह पंचमी पर जरूर करें ये 5 शक्तिशाली अनुष्ठा, भगवान राम और माता सीता की मिलेगी सीधी कृपा
Ram Mandir Dhwajarohan 2025: अभिजीत मुहूर्त में फहराई जाएगी राम मंदिर की धर्म ध्वजा, जानें इसका शुभ समय
Ram Mandir Dhwajarohan 2025: अभिजीत मुहूर्त में फहराई जाएगी राम मंदिर की धर्म ध्वजा, जानें इसका शुभ समय
Rashifal 25 November 2025: वृश्चिक और कुंभ वालों को मिलेगा फायदा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
वृश्चिक और कुंभ वालों को मिलेगा फायदा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
