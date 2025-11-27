भारत की सबसे बड़ी छापेमारी, ईडी अफसरों पर छोड़े कुत्ते, सुबह 6 बजे ही 40 जगह पर एक साथ हुई कार्रवाई 

भारत में सबसे बड़ा आयकर छापा नवंबर में अवैध कोयला खनन और परिवहन माफियाओं पर हुआ है.

India's largest Income Tax raid: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पुलिस के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल और झारखंड में कोयला माफियाओं पर छापेमारी की. यह कार्रवाई इतनी व्यापक थी कि 100 से ज़्यादा ईडी अधिकारियों ने 40 से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी की. पश्चिम बंगाल में 24 और झारखंड में 18 जगहों पर छापेमारी की गई, जिनमें कोयला व्यापार के अड्डे, घरेलू आवास, टोल वसूली केंद्र और रांची से धनबाद तक की चौकियाँ शामिल थीं. इस बार आख़िर हुआ क्या? आइए विस्तार से जानते हैं.

यह अवैध कोयला खनन और परिवहन मामलों से जुड़ी ईडी की छापेमारी थी और 21 नवंबर, 2025 को सुबह करीब 6 बजे हुई थी. यह छापेमारी सरकारी राजस्व को सैकड़ों करोड़ रुपये के नुकसान का पर्दाफाश करने के लिए की गई थी. ईडी ने इसे अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी बताया है.

धनबाद के प्रमुख कोयला कारोबारी एल.बी. सिंह और उनके भाई कुंभनाथ सिंह की कोयला आउटसोर्सिंग कंपनी इस छापेमारी के निशाने पर थी. इसके अलावा अनिल गोयल, संजय उद्योग, लाल बाबू सिंह और अमर मंडल से जुड़े ठिकानों पर भी छापेमारी की गई.

10 साल पहले हुए बीसीसीएल टेंडर घोटाले में एलबी सिंह सीबीआई के निशाने पर थे. इस घोटाले में आरोपियों ने सीबीआई टीम पर फायरिंग भी की थी. कोयला माफिया नेटवर्क के प्रमुख लोगों पर कार्रवाई का शिकंजा कसता जा रहा है. ऐसा लग रहा है कि सीबीआई और ईडी अवैध खनन, परिवहन और राजस्व चोरी की कड़ी को उजागर करने के लिए आक्रामक हो गए हैं.

500 रुपये के नोटों से भरा ब्रीफकेस और आभूषणों से भरे बैग मिले

छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकदी और सोने के आभूषण जब्त किए गए. खास तौर पर 500 रुपये के नोटों से भरे ब्रीफकेस और बैग मिले, जिससे काले धन का पता चला. अधिकारियों के अनुसार, जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य करोड़ों रुपये है, जिसमें सोने के आभूषण और नकदी का बड़ा हिस्सा है. यह जब्ती अवैध कोयला लेनदेन में कमीशन और राजस्व चोरी के सबूत के तौर पर उपयोगी साबित होगी. ईडी ने यह भी बताया कि ये सभी बैंक खातों से जुड़े हैं, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच को गति मिलेगी.

ईडी अधिकारियों पर कुत्तों का हमला

छापेमारी के दौरान, एल.बी. सिंह के आवास पर एक अजीबोगरीब घटना घटी, जिससे ईडी अधिकारी परेशान हो गए. सिंह ने ईडी अधिकारियों को घर में घुसने से रोकने के लिए अपने पालतू कुत्तों को घर में छोड़ दिया. कुत्ते घर में घूम रहे थे. जब अधिकारियों ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, तो वे भौंकने लगे और अधिकारियों को अंदर जाने से रोक दिया. अचानक हुई इस घटना से पहले तो अधिकारी असमंजस में पड़ गए. लेकिन बाद में पुलिस की मदद से वे घर में दाखिल हुए और तलाशी शुरू की गई.

ईडी अधिकारियों द्वारा ज़ब्त की गई संपत्ति और सबूतों से दोषियों पर मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप लग सकते हैं. ईडी ने आने वाले दिनों में और छापेमारी की चेतावनी दी है और कहा है कि वह कोयला खनन में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है.

