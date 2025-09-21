Add DNA as a Preferred Source
भारतीयों को यूएस वापस लौटने की जल्दी नहीं करनी होगी, अमेरिका ने स्पष्ट किया कि H1-B फीस बढ़ोतरी केवल नए वीजा पर लागू होगी

इमीग्रेशन लॉयर्स और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने एच-1बी वीजा धारकों या उनके परिवार के सदस्यों को, जो वर्तमान में अमेरिका से बाहर हैं, अगले 24 घंटों के भीतर यानी रविवार तक वापस आने के लिए कहा था, लेकिन अब ये जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं होगी.

ऋतु सिंह

Updated : Sep 21, 2025, 06:35 AM IST

भारतीयों को यूएस वापस लौटने की जल्दी नहीं करनी होगी, अमेरिका ने स्पष्ट किया कि H1-B फीस बढ़ोतरी केवल नए वीजा पर लागू होगी

अमेरिकी  राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा H-1B वीज़ा शुल्क को सालाना 1,00,000 अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने की घोषणा के बाद पैदा हुई अफरा-तफरी के कुछ ही घंटों बाद, अपने गृहनगर में त्योहारों की छुट्टियों का आनंद ले रहे भारतीय पेशेवर नए वीज़ा शुल्क से बचने के लिए अमेरिका पहुँच गए. हालाँकि, एक अमेरिकी अधिकारी ने अब समाचार एजेंसी ANI को पुष्टि की है कि नया H1-B वीज़ा शुल्क मौजूदा वीज़ा धारकों पर लागू नहीं होगा. उन्होंने कहा कि जो वीज़ा धारक वर्तमान में भारत में हैं, उन्हें समय सीमा पूरी करने या 1,00,000 अमेरिकी डॉलर का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है. 

एक अमेरिकी अधिकारी ने एएनआई को बताया, "जो लोग भारत आ रहे हैं या वहां से जा रहे हैं, या भारत आ रहे हैं, उन्हें रविवार से पहले वापस आने या 100,000 डॉलर का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है. 100,000 डॉलर केवल नए धारकों के लिए है, मौजूदा धारकों के लिए नहीं."

ट्रम्प ने शुक्रवार को 'कुछ गैर-आप्रवासी श्रमिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध' संबंधी घोषणा पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि एच-1बी वीजा कार्यक्रम का दुरुपयोग "राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा" है.

एच1-बी वीज़ा पर पूर्व रिपोर्टें
इससे पहले, यह बताया गया था कि आव्रजन वकीलों और कंपनियों ने एच-1बी वीजा धारकों या उनके परिवार के सदस्यों को, जो वर्तमान में काम या छुट्टी के लिए अमेरिका से बाहर हैं, अगले 24 घंटों के भीतर वापस लौटने के लिए कहा है, अन्यथा 21 सितंबर को रात 12:01 बजे से घोषणा लागू होने के बाद उन्हें अमेरिका में प्रवेश से वंचित होने और फंसने का खतरा रहेगा.

चूंकि 71-72% एच-1बी वीजा भारतीयों को दिए जा रहे हैं, इसलिए इस कदम से भारतीय तकनीकी पेशेवरों और धन प्रेषण पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चिंताएं पैदा हो गई हैं.
 
सरकार ने अपने सभी मिशनों/केंद्रों को सलाह दी है कि वे अगले 24 घंटों में अमेरिका वापस जाने वाले भारतीय नागरिकों को हर संभव सहायता प्रदान करें.

वीज़ा शुल्क वृद्धि के मानवीय परिणाम होंगे: सरकार 
सरकार ने शनिवार को कहा कि एच-1बी वीजा आवेदनों पर 100,000 अमेरिकी डॉलर का वार्षिक शुल्क लगाने के अमेरिकी निर्णय के पूर्ण प्रभाव का भारतीय उद्योग सहित सभी संबंधित पक्षों द्वारा अध्ययन किया जा रहा है, तथा इस उपाय से परिवारों के लिए उत्पन्न व्यवधान के रूप में मानवीय परिणाम होने की संभावना है.
 
अमेरिकी एच1बी वीजा कार्यक्रम पर प्रतिबंधों के संबंध में एक बयान में विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के उद्योग जगत की नवाचार और रचनात्मकता में हिस्सेदारी है और उनसे आगे के सर्वोत्तम मार्ग पर परामर्श की उम्मीद की जा सकती है.

बयान में कहा गया है, "सरकार ने अमेरिकी एच1बी वीज़ा कार्यक्रम पर प्रस्तावित प्रतिबंधों से संबंधित रिपोर्ट देखी हैं. इस उपाय के पूर्ण निहितार्थों का अध्ययन सभी संबंधित पक्षों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें भारतीय उद्योग भी शामिल है, जिसने एच1बी कार्यक्रम से संबंधित कुछ धारणाओं को स्पष्ट करते हुए एक प्रारंभिक विश्लेषण पहले ही प्रस्तुत कर दिया है."
 
इसमें कहा गया है, "भारत और अमेरिका दोनों देशों के उद्योगों की नवप्रवर्तन और सृजनात्मकता में हिस्सेदारी है और उनसे आगे के सर्वोत्तम मार्ग पर परामर्श की उम्मीद की जा सकती है."

बयान में कहा गया है कि कुशल प्रतिभा गतिशीलता ने संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में नवाचार और धन सृजन में योगदान दिया है, और नीति निर्माता हाल के कदमों का आकलन करेंगे.

इसमें कहा गया है, "कुशल प्रतिभाओं की गतिशीलता और आदान-प्रदान ने अमेरिका और भारत में प्रौद्योगिकी विकास, नवाचार, आर्थिक विकास, प्रतिस्पर्धात्मकता और धन सृजन में बहुत बड़ा योगदान दिया है. इसलिए नीति निर्माता हाल ही में उठाए गए कदमों का मूल्यांकन पारस्परिक लाभों को ध्यान में रखते हुए करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच मजबूत जन-जन संबंध भी शामिल हैं."

