पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सभी पाकिस्तानियों को अपने वतन लौटने का आदेश दिया है. भारत से बाहर निकलने के लिए उनके पास आज यानी रविवार 27 अप्रैल तक का ही समय है. ऐसे में सभी पाकिस्तानी नागरिक अटारी-वाघा बॉर्डर चौकी मार्ग से स्वदेश लौट रहे हैं. इस बीच महिला और उसके दो बच्चों की कहानी सबका ध्यान खींच रही है. महिला अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान जाना चाहती है, लेकिन सरकार उसके दो बच्चों को ही पाकिस्तान जाने जाने की इजाजत दे रही है.

दरअसल, पाकिस्तान की रहने वाली सरिता ने बताया कि उसकी मां हिंदुस्तानी हैं और पिता पाकिस्तान से हैं. वह अपने भाई के साथ मां से मिलने हिंदुस्तान आई थी. लेकिन पहलगाम हमले के बाद सरकार के आदेश के मुताबिक हमें पाकिस्तान वापस लौटना पड़ेगा. पाकिस्तानी युवती ने कहा कि हम अपनी मां को साथ लेकर पाकिस्तान जाना चाहते हैं, लेकिन ये लोग हमारी मम्मा को नहीं जाने दे रहे हैं.

इनका कहना है कि आपकी मां हिंदुस्तानी हैं. इनके पास पाकिस्तान का वीजा नहीं है. सरिता ने कहा कि हम अपनी मां के बगैर कैसे जा सकते हैं. मैं भारत की सरकार से पूछना चाहती हूं कि एक मां से उनके बच्चों के आप कैसे अलग कर सकते हो? जबकि मेरी मां पहली बार पाकिस्तान नहीं जा रही है. उनकी साल 1991 में शादी हुई थी. उनकी शादी को 35 साल हो चुके हैं. उनके पास दो एक्सपायर पासपोर्ट भी हैं.

सरिता ने कहा, 'अगर मेरी मम्मा नहीं जाएगी तो हम भी भाई-बहन यहीं रहेंगे. मेरी बहन की 29 अप्रैल को शादी थी. हालात की वजह से वह भी हमें छोड़कर जाना पड़ रहा है.

Attari, Punjab: A Pakistani national says, "We have four passports, one Indian and three Pakistani. My mother is Indian, my brother, father, and I are Pakistani. But now they are saying that your mother can not go with you to Pakistan she will have to stay here..." pic.twitter.com/JmIRXPVPBr