क्रिकेटर हरलीन देओल ने PM Modi से जाना उनकी चमकती त्वचा का राज, प्रधानमंत्री ने कही ये बात

प्रधानमंत्री से मिली महिला विश्व कप विजेता टीम ने मुलाकात के साथ ही आपसी बातचीत की. इस दौरान उन्होंने पीएम से एकाग्र और शांत होने का रहस्य जानने के साथ ही उनके चमकती त्वचा का राज भी जाना.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आईसीसी महिला विश्व कप विजेता भारतीय टीम के साथ बुधवार को हुई मुलाक़ात एक यादगार और दिल को छू लेने वाली बातचीत में बदल गई, जो हंसी-मज़ाक और आपसी प्रशंसा से भरपूर थी. प्रधानमंत्री और विश्व चैंपियन के बीच यह बातचीत सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई. इसी में महिला विश्व कप विजेता हरलीन देओल ने पीएम मोदी से उनके चमकती त्वचा का राज जाना...

बातचीत में जाना पीएम के चमकती स्किन का राज

क्रिकेटर हरलीन देओल ने पीएम से बातचीत के बीच उनकी चमकदार और जवां त्वचा का राज़ पूछा लिया. इस पर प्रधानमंत्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उन्होंने कहा कि कभी त्वचा की देखभाल या सौंदर्य प्रसाधनों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. "मैंने इसके लिए कुछ ख़ास नहीं किया. मैं लगभग 25 सालों से सरकार में हूं और मेरा मानना ​​है कि लोगों से मिलने वाले आशीर्वाद का मुझ पर गहरा असर होता है." उनकी विनोदपूर्ण किन्तु विनम्र प्रतिक्रिया ने दर्शकों को हंसाया और तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया, जिससे प्रधानमंत्री और भारत के खेल जगत के दिग्गजों के बीच बातचीत में एक गर्मजोशी भरा और व्यक्तिगत स्पर्श जुड़ गया.

पीएम याद किया 2021 का कैच

उन्होंने 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ हरलीन देओल के शानदार कैच को याद किया, जिसकी उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रशंसा की थी. विश्व कप में उनके हालिया प्रदर्शन को भी याद किया. इस बीच, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 2017 में उपविजेता रहने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से हुई मुलाकात को याद करते हुए कहा कि इस बार का अनुभव खास था. क्योंकि वे ट्रॉफी लेकर आए थे. उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि भविष्य में हम आपसे और भी ट्रॉफियाँ लेकर मिलते रहेंगे."

भगवान हनुमान के टैटू का किया जिक्र

प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा ने भी प्रधानमंत्री से दोबारा मिलने को लेकर अपनी उत्सुकता साझा की और 2017 में कहे उनके शब्दों को याद किया. "पीएम मोदी ने हमसे कहा था कि कड़ी मेहनत करते रहो, और हम अपने सपने ज़रूर हासिल करेंगे. आज, यह सच हो गया है." प्रधानमंत्री मोदी ने दीप्ति की भक्ति का ज़िक्र करते हुए इंस्टाग्राम पर उनके "जय श्री राम" पोस्ट और भगवान हनुमान के उनके टैटू का ज़िक्र किया, जिस पर उन्होंने कहा कि इससे उन्हें शक्ति मिलती है.

प्रधानमंत्री से पूछा कैसे रहते हैं इतने शांत और एकाग्र

क्रिकेटर हरलीन देओल ने प्रधानमंत्री से यह भी पूछा कि वे हर परिस्थिति में इतना शांत और एकाग्र कैसे रह पाते हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया कि वर्तमान में उपस्थित रहना उनके स्वभाव और दिनचर्या का हिस्सा बन गया है. उन्होंने टीम से फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने का आग्रह किया, विशेष रूप से युवा लड़कियों के बीच, और मोटापे से लड़ने और सक्रिय रहने के महत्व पर जोर दिया. भारतीय टीम, जिसने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में 2025 आईसीसी महिला एकदिवसीय विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर आईसीसी खिताब के लिए अपने लंबे इंतजार को समाप्त किया.

