दुश्मन देख न पाएगा! जापानी 'निंजा तकनीक' से लैस होंगे भारतीय युद्धपोत, जानिए क्या है 'यूनिकॉर्न मास्ट' जो वॉरशिप को अदृश्य कर देगा

यूनिकॉर्न मास्ट तकनीक से लैस भारतीय युद्धपोतों को दुश्मन न पहचान पाएगा, न ही ट्रैक कर पाएगा. ये तकनीक युद्धपोतों का रडार क्रॉस-सेक्शन काफी कम कर देगी. अब भारत अपने भविष्य के युद्धपोतों पर इस मास्ट को तैनात करेगा.

जापान से भारत को मिलेगी 'यूनिकॉर्न मास्ट' तकनीक.

यूनिकॉर्न मास्ट जहाजों के रडार क्रॉस-सेक्शन को कम कर देता है.

भारत अपने भविष्य के युद्धपोतों पर यूनिकॉर्न मास्ट को तैनात करेगा.

जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची इस समय भारत दौरे पर हैं. इस दौरान गुरुवार, 2 जुलाई को भारत और जापान ने अपने पहले डिफेंस को-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की घोषणा की है. दोनों देशों के बीच हुए पहले संयुक्त रक्षा सह-विकास समझौते के तहत ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजी विकसित की जाएगी जो भारतीय नौसेना को समंदर में ताकतवर बनाएगी. इसके तहत जापानी 'निंजा तकनीक' के नाम से मशहूर 'यूनिकॉर्न मास्ट' तकनीक अब भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को स्टेल्थ बनाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल को दोनों देशों के बीच डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय बताया है. आइये जानते हैं कि जापानी 'निंजा तकनीक' क्या है और इसका

रणनीतिक महत्व कितना है.

जापान की 'निंजा तकनीक' कितनी खास?

बदलते समय के साथ जैसे वायुसेनाएं स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को शामिल करने पर जोर दे रही हैं, वैसे ही नौसेनाएं भी भी स्टेल्थ युद्धपोतों को अपने बेड़े शामिल करने को प्राथमिकता दे रही हैं. भारत और जापान के बीच जिस 'यूनिकॉर्न मास्ट' को लेकर समझौता हुआ है उसका पूरा नाम यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना है. यह युद्धपोत के ऊपर लगा एक विशेष हॉर्न (सींग के आकार का) होता है. पारंपरिक युद्धपोतों पर दर्जनों अलग-अलग एंटीना और रडार खुले में बिखरे रहते हैं, जिन्हें 'एंटीना फार्म' कहा जाता है. यूनिकॉर्न तकनीक इन सभी को एक ही सिंगल रडार डोम के अंदर समेट देती है. इसमें टैक्टिकल डेटा लिंक, कम्युनिकेशंस, टैक्टिकल एयर नेविगेशन सिस्टम, पहचान प्रणाली और दुश्मन के रडार को पकड़ने वाले उपकरणों जैसे सभी जरूरी सिस्टम एक ही ढांचे के भीतर फिट कर दिए जाते हैं.

इंडियन नेवी को क्या फायदा होगा?

पारंपरिक जहाजों पर खुले घूमते रडार और एंटीना को दुश्मन जहाज भी आसानी से ट्रैक कर लेते हैं. यूनिकॉर्न मास्ट जहाजों के रडार क्रॉस-सेक्शन को कम कर देता है. भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर जब यह फिट हो जाएगा तब दुश्मन के लिए समुद्र में इनका पता लगाना या पहचान करना बेहद मुश्किल हो जाएगा. युद्धपोत को लगभग अदृश्य बना देने की ताकत के कारण ही इसका नाम 'निंजा' पड़ा है.



यूनिकॉर्न मास्ट से लैस भारतीय युद्धपोत हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में दुश्मन की नजर में आए बिना ऑपरेशन कर सकेंगे. यह तकनीक चीन को भारतीय जहाजों के विशिष्ट सिग्नल पैटर्न का डेटाबेस बनाने से रोक देगी. यूनिकॉर्न मास्ट तकनीक युद्धपोत की छिपने की क्षमता तो बढ़ाती ही है, साथ ही एक बड़े दायरे में दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन्स से आने वाली तरंगों को भी तेजी से भांप सकती है. यानी कि भारतीय युद्धपोत दुश्मन की नजर में भी नहीं आएंगे और पहले हमला भी कर पाएंगे.

क्यों ऐतिहासिक है भारत-जापान का समझौता?

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जापान ने अपने रक्षा उपकरणों के निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे थे. अब फिलीपींस को रडार देने के बाद भारत दूसरा ऐसा देश बना है, जिसे जापान अपनी सबसे संवेदनशील और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक सौंप रहा है. वर्तमान में यह प्रणाली जापान की अपनी नौसेना के अत्याधुनिक 'मोगमी-क्लास' स्टील्थ फ्रिगेट्स पर तैनात है. अब भारत अपने भविष्य के युद्धपोतों पर मौजूदा संचार प्रणालियों को हटाकर इस यूनिकॉर्न मास्ट को तैनात करेगा. इस कदम से रतीय नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र में सबसे ताकतवर नेवी बनने में मदद मिलेगी.