होर्मुज में भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला, सरकार ने जारी की नई एडवाइजरी

खाड़ी क्षेत्र में तेजी से बिगड़ते सुरक्षा हालातों को देखते हुए भारत सरकार के जहाजरानी महानिदेशालय ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है.

मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर युद्ध की चिंगारी भड़क उठी है. इस बढ़ते तनाव का सीधा असर अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर पड़ रहा है, जिससे वहां से गुजरने वाले जहाजों और उन पर तैनात नाविकों की जान पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है. इस बेहद संवेदनशील स्थिति को देखते हुए भारत सरकार के जहाजरानी महानिदेशालय ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी एडवाइजरी जारी की है.

होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर सख्त आदेश

जहाजरानी महानिदेशालय द्वारा जारी आधिकारिक सर्कुलर के मुताबिक, खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा के हालात तेजी से बिगड़े हैं. इसी वजह से सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए सभी शिप ओनर्स, शिप मैनेजर्स और आरपीएसएल कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं. इस नई एडवाइजरी में सबसे बड़ा फैसला होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर लिया गया है.

भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए

महानिदेशालय ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता, तब तक होर्मुज से होकर गुजरने वाले किसी भी कमर्शियल जहाज पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए. यह इलाका इस समय ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे विवाद का मुख्य केंद्र बना हुआ है, इसलिए सरकार वहां किसी भी भारतीय नागरिक की जान जोखिम में नहीं डालना चाहती.

इसके साथ ही फारस की खाड़ी और उसके आसपास के समुद्री इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता को तुरंत बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. जहाजरानी महानिदेशालय ने सोशल मीडिया और अपने आधिकारिक चैनलों पर जारी बयान में माना है कि खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति लगातार गंभीर और चिंताजनक बनी हुई है. हालात सामान्य होने तक भारतीय नाविकों को इस रूट पर भेजने से पूरी तरह बचने को कहा गया है.

सुरक्षा के लिए उठाए गए 4 बड़े कदम

भारतीय नाविकों और जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महानिदेशालय ने कुछ कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने की बात कही है-

होर्मुज रूट पर पाबंदी- खतरनाक इलाकों, खासकर होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय क्रू को भेजने पर रोक रहेगी.

खतरनाक इलाकों, खासकर होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय क्रू को भेजने पर रोक रहेगी. सतर्कता में बढ़ोतरी- फारस की खाड़ी और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरती जाएगी.

फारस की खाड़ी और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरती जाएगी. आईएसपीएस कोड का पालन- अंतरराष्ट्रीय जहाज और पोर्ट सुविधा सुरक्षा संहिता के नियमों को जहाजों पर सख्ती से लागू किया जाएगा, ताकि किसी भी बाहरी हमले या घुसपैठ को रोका जा सके.

अंतरराष्ट्रीय जहाज और पोर्ट सुविधा सुरक्षा संहिता के नियमों को जहाजों पर सख्ती से लागू किया जाएगा, ताकि किसी भी बाहरी हमले या घुसपैठ को रोका जा सके. इमरजेंसी रिपोर्टिंग सिस्टम- किसी भी आपातकालीन स्थिति या खतरे की आशंका होने पर तुरंत 'इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर' (IFC-IOR) और डीजी कम्युनिकेशन सेंटर के जरिए मदद मांगी जाएगी और पल-पल की रिपोर्टिंग की जाएगी.

सरकार की प्रतिबद्धता और परिवारों की चिंता

जहाजरानी महानिदेशालय ने देश को भरोसा दिलाया है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती परिस्थितियों और हर छोटी-बड़ी गतिविधि पर चौबीसों घंटे पैनी नजर बनाए हुए है. विभाग ने साफ किया कि विदेशी धरती और अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमाओं में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और उनका कल्याण सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है.

यह एडवाइजरी ऐसे समय में आई है जब खाड़ी में बढ़ते तनाव को लेकर न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय बिरादरी चिंतित है, बल्कि मर्चेंट नेवी में काम करने वाले नाविकों के परिवारों के बीच भी गहरी बेचैनी देखी जा रही थी. सरकार के इस समय पर उठाए गए कदम से शिपिंग कंपनियों को एक स्पष्ट गाइडलाइन मिल गई है, जिससे आने वाले दिनों में किसी भी अनहोनी से बचा जा सकेगा.

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