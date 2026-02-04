यात्रियों की नाराजगी के बाद रेलवे का फैसला, वंदे भारत स्लीपर के मेन्यू में जुड़े नॉनवेज ऑप्शन

देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में अब यात्रियों को खाने को लेकर ज्यादा विकल्प मिलने वाले हैं. रेलवे ने इस ट्रेन के मेन्यू में बड़ा बदलाव करते हुए नॉनवेज फूड ऑप्शन जोड़ने का फैसला किया है.

देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है. हावड़ा से कामाख्या के बीच चल रही इस हाईटेक ट्रेन में अब खाने के मेन्यू में बदलाव किया गया है. अब तक सिर्फ वेज खाना परोसे जाने की वजह से यात्रियों की नाराजगी सामने आ रही थी. यात्रियों की प्रतिक्रिया और क्षेत्रीय पसंद को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने अब वेज के साथ नॉनवेज फूड ऑप्शन भी शामिल करने का फैसला किया है.

यात्रियों को खाने को लेकर ज्यादा विकल्प मिलने वाले हैं

वंदे भारत एक्सप्रेस की सफलता के बाद भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत की, जिसे यात्रियों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है. हावड़ा से कामाख्या के बीच चलने वाली देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में अब यात्रियों को खाने को लेकर ज्यादा विकल्प मिलने वाले हैं. रेलवे ने इस ट्रेन के मेन्यू में बड़ा बदलाव करते हुए नॉनवेज फूड ऑप्शन जोड़ने का फैसला किया है. दरअसल, ट्रेन के शुरू होने के बाद से ही यात्रियों को सिर्फ वेज खाना दिया जा रहा था, जिससे खासकर पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों के यात्रियों को परेशानी हो रही थी. बताते चलें, इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग मछली, अंडा और चिकन जैसे नॉनवेज भोजन को प्राथमिकता देते हैं. लगातार यात्रियों की शिकायतों और सोशल मीडिया पर उठी आलोचना के बाद यह मुद्दा राजनीतिक बहस तक पहुंच गया.

मेन्यू में नॉनवेज विकल्प शामिल किए जा रहे हैं

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यात्रियों की सुविधा और उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए अब मेन्यू में नॉनवेज विकल्प शामिल किए जा रहे हैं. नए बदलाव के तहत यात्रियों को वेज में पनीर मसाला और नॉनवेज में चिकन डिश चुनने का विकल्प मिलेगा. नॉनवेज थाली में करीब 70 ग्राम चिकन ग्रेवी होगी, जिसमें 50 से 60 ग्राम बोनलेस चिकन परोसा जाएगा. इसे बंगाली और असमिया स्वाद के अनुसार तैयार किया जाएगा. हालांकि बाकी मेन्यू पहले जैसा ही रहेगा. प्लेट में जीरा कॉर्न पुलाव, पराठा, मिक्स दाल, असमिया स्टाइल बीन्स और मिठाई में रसगुल्ला शामिल रहेगा. रेलवे ने साफ किया है कि टिकट बुकिंग के समय ही यात्रियों को वेज या नॉनवेज का विकल्प चुनने की सुविधा दी जाएगी. गौरतलब है कि, इससे पहले 1 फरवरी को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी संकेत दिया था कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में जल्द ही वेज और नॉनवेज दोनों तरह के भोजन के विकल्प दिए जाएंगे. रेलवे का मानना है कि इस फैसले से यात्रियों की संतुष्टि बढ़ेगी और यात्रा का अनुभव और बेहतर होगा.

