Chhath Special Trains: अगले 5 दिनों में दौड़ेंगी 1500 स्पेशल ट्रेनें, छठ पूजा को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला

भारत
Chhath Special Trains: छठ पूजा को देखते हुए रेलवे अगले 5 दिनों में 1500 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी. रेलवे ने त्योहार के दौरान बढ़ती भीड़ को संभालने और टिकट की दिक्कत कम करने के लिए यह फैसला लिया है.
Chhath Special Trains: छठ पर्व नजदीक आते ही रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है. बिहार, झारखंड और पूर्वांचल की तरफ जाने वाले रूट्स पर टिकटों की मांग अचानक बढ़ गई है. हर साल की तरह इस बार भी लाखों लोग अपने घर जाकर छठ मनाना चाहते हैं. ऐसे में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बड़ा कदम उठाते हुए अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था की है. रेलवे का कहना है कि आने वाले 5 दिनों में कुल 1500 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी ताकि किसी यात्री को टिकट न मिलने की दिक्कत न हो और सभी सुरक्षित तरीके से अपने घर पहुंच सकें.
रेल मंत्रालय के मुताबिक, इन 1500 स्पेशल ट्रेनों के जरिये रोजाना लगभग 300 ट्रेनें यात्रियों की सेवा में रहेंगी. यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि छठ के समय पूर्वी भारत जाने वाली ट्रेनों में सबसे ज्यादा भीड़ दर्ज होती है. मंत्रालय का कहना है कि इन अतिरिक्त ट्रेनों की मदद से भीड़ कम होगी और सीटों की उपलब्धता बढ़ेगी. इससे कन्फर्म टिकट मिलना पहले की तुलना में आसान होगा.
त्योहारों के मद्देनजर रेलवे पहले भी कई बार खास ट्रेनों का संचालन करता रहा है. मंत्रालय ने बताया कि 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच कुल 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने का लक्ष्य रखा गया है. अब तक 11,865 ट्रिप्स की नोटिफिकेशन जारी की जा चुकी है, जिनमें 9,338 आरक्षित और 2,203 अनारक्षित ट्रिप्स शामिल हैं.
रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक, 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2025 तक इन स्पेशल ट्रेनों से 1 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर कर चुके हैं. सिर्फ दिल्ली जोन से ही 16 से 19 अक्टूबर के बीच 15.17 लाख लोगों ने यात्रा की. पिछले साल की तुलना में यह संख्या काफी ज्यादा है, जिससे साफ होता है कि इस बार भीड़ अभूतपूर्व स्तर पर है. बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे ने कहा है कि आने वाले दिनों में जरूरत पड़ने पर और भी ट्रेनें चलाई जाएंगी ताकि किसी यात्री को परेशानी न हो.
